Todo está bien, burocracia y la deshumanización en el trabajo "Godín"

En esta obra los personajes están atrapados en una corporación deshumanizada, dominados por procesos automatizados.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La obra Todo está bien llega al Teatro Helénico con la dirección de Angélica Rogel; para mostrarnos cómo un fallido intento de suicidio en un laberinto burocrático revela lo más absurdo de la vida laboral contemporánea.

Todo está bien cuenta con la actuación de Alejandra Reyes -quien también es la escritora- Mahalat Sánchez, Angélica Bauter, Eduardo Tanús y Juan Carlos Medellín. Además de Félix Arroyo en el diseño escénico e iluminación; Mario Marín en el diseño de vestuario; Hans Warner en el diseño sonoro, y David Castillo en la producción ejecutiva.

Parte de un engranaje

Alejandra Reyes compartió en entrevista a SinEmbargo que se inspiró en la burocracia y la deshumanización que se da en el sistema laboral "poniendo la figura del Godín como un héroe contemporáneo que tiene que ir todos los días a esa tragedia cotidiana que es trabajar".

"No sé, yo a veces pienso, ¿quién disfruta su trabajo? Digo, como artista es diferente, pero siento que pasa un poco como Godín o en la vida laboral esta cosa de bueno, al final de cuentas todos tenemos que pagar la renta, pagar impuestos, tener un seguro, porque quién sabe qué nos va a pasar mañana y no puedes evitar entrar en este, ¿cómo decirle? Engranaje, que es el sistema, te jala y te lleva y sólo eres una pieza más. Y darte cuenta de eso, pues es terrible", señaló Reyes.

La actriz explicó que su personaje se da cuenta que es una pieza más de ese engranaje, que si ella falta, no pasa nada el sistema sigue avanzando.

Otra de las inspiraciones de Alejandra es el mito de Sísifo, en el que hay que empujar una enorme roca hasta la cima para que cuando esté ahí caiga rodando y otra vez haya que empujarla hasta lo alto en un ciclo sin fin. La dramaturga y actriz habla del ensayo filosófico de Albert Camus.

"También estoy muy inspirada en el mito de Sísifo, el texto de Albert Camus en el que justo él dice que al preguntarte sobre cuál es el sentido de la vida, o sea, ¿para qué nacemos los seres humanos? yo siempre pienso, bueno, la lámpara sirve para iluminar, la silla para sentarte y ¿los seres humanos? y la respuesta de Camus es: 'No tenemos un sentido', no estamos hechos para nada. Lo cual puede ser terriblemente abrumador, pero también es liberador, es decir, okay, no tengo por qué venir a trabajar, no tengo por qué ser parte de este engranaje".

Una exaltación de la labor "Godín"

Para Alejandra es clave que hay una exaltación de la figura del "Godín" de las personas que trabajan largas horas en una oficina."Hoy en día hay una exaltación que yo creo, aquí en mi teoría, viene del capitalismo y de esta idea de seamos exitosos. Para realmente funcionar en este sistema y que la gente te voltee a ver y que tengas likes y que la gente te tome en cuenta, tienes que ser exitoso, tienes que ser productivo".

La actriz señala la creencia que suele tener de que si no hiciste algo productivo en el día, es que "no sirves como ser humano". Agregó que en la obra hay referencias al mundo godín, como la de los catálogos o los tóper.

Una comedia hilarante

La puesta en escena cuenta con la dirección de Angélica Rogel, una destacada figura del teatro nacional, de quien Alejandra Reyes platicó.

"Ella [Rogel] me parece un genio, es super inteligente, tiene un humor, justo mi texto busca hacer esta crítica social y está planteada desde dos, como dos líneas, por un lado está la crítica filosófica, crítica al sistema y eso lo ha agarrado Rogel desde un lugar como super inteligente en el cual potencia toda esta crítica, y la lleva a niveles casi que ni imaginables, por otro lado, ha logrado construir este mundo absurdo, un poco farsico desde una comedia que se vuelve hilarante", compartió.

En la obra actúan Mahalat Sánchez, Angélica Bauter, Eduardo Tanús y Juan Carlos Medellín, además de Reyes; para la actriz son actores extraordinarios.

"Se vuelve hilarante porque al final sí se plantea una crítica a esta deshumanización, al sistema, la burocracia, para mí la risa es como el medio, para llegar a la crítica y ellos, son unos actores extraordinarios que te llevan, el plano de lo cotidiano lo llevan a una comedia hilarante y absurda", expresó Reyes.

La obra Todo está bien se presentará en el Teatro Helénico hasta el 5 de octubre, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados a las 19:00 horas; y domingos a las 18:00 horas. El boleto tiene un costo de 410 pesos; las funciones de los jueves están a 105 pesos. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico o a través de su página.