Regina Blandón da voz a un doloroso e impactante monólogo en Prima Facie

Regina Blandón interpreta a Tessa en este monólogo un personaje complejo, que toca un tema tan pesado como lo es la agresión sexual, pero que le deja un gran aprendizaje a la actriz.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Regina Blandón regresa como Tessa en la obra de teatro Prima Facie, un texto de Suzie Miller que cuenta con la dirección de Camilla Brett y presenta una historia cruda y dolorosa, ahora en el Foro Cultural Chapultepec.

¿De qué trata?

Tessa es una brillante y reconocida abogada, con una estrategia muy clara la defensa de sus clientes, sin embargo, ocurre algo en su vida personal que impacta todo, obligándola a replantear su visión de la justicia y la verdad.

Volver a interpretar a Tessa

Prima Facie ha tenido temporadas en el Teatro Milán y el Teatro Helénico, con funciones agotadas, en esta ocasión el escenario es el Foro Cultural Chapultepec, en dónde Regina regresa para interpretar a Tessa. Respecto a cómo ha sido volver a este personaje, la actriz señala que le provoca mucho nervio

"Siempre da nervio, aunque la vez pasada que fue una temporada de tres meses de hacerlo viernes, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo; cada vez que iniciaba una función era el mismo nervio, digo, que estaba bien, porque pues sí es un paquetote y esta no fue la excepción [...] Sobre todo emocionada y consciente del enorme honor y privilegio que es poder hacer esta obra de teatro en este país, fuera de que la haga yo o quien sea, creo que es una historia necesaria y que resuena tristemente muy fuerte y en lugares muy dolorosos", compartió Regina en entrevista a SinEmbargo.

Un llamado a despertar

La obra toca un tema que desafortunadamente es muy actual: la agresión sexual. "Creo que la única forma en la que vamos a salir adelante como sociedad es ponernos en los zapatos de las otras personas y ver realmente qué tenemos que hacer como sociedad, no nada más como mujeres, como sociedad para que que estas cosas no pasen, que esto es injusto y que este sistema está mal y no nada más es el nuestro, porque esta obra se ha representado en diferentes partes del mundo con la misma respuesta. Entonces, es triste que resuene así, pero también es como un llamado a a despertar", explicó Regina.

Para la actriz es claro, al tocar temas dolorosos en el teatro no hay manera de eludirlos como espectador, es el momento de prestar atención.

"El teatro hace eso, lo tienes enfrente, no te puedes salir de ahí, no puedes apagar tu red social y decir: 'Ay, no, esto ya me está haciendo mucho daño'. Creo que es importante y es muy impresionante cómo reacciona la gente, no estoy hablando de mi actuación, sino del texto y de la historia en general", agregó.

Regina compartió que la primera parte de la obra -aunque no hay intermedio- se siente hasta cómica, hasta que llega un punto en el que todo cambia y eso también se siente en la energía del publico.

"Te adentras en la vida de Tessa y te gusta lo que hace y puedes estar de acuerdo o no con sus convicciones, pero sabes que ama su chamba y que es una mujer que ha luchado por lo que quiere y de pronto ves como esta agresión sexual le cambia la vida entera y eso es tristemente lo que le pasa a muchas víctimas o a todas las víctimas de agresión sexual, no eres la misma persona antes y después y eso se siente en el público".

Una obra para reflexionar

El tema que toca es uno complicado, que pesa. Regina recibe mensajes de personas que le comentan que han pasado por situaciones como la de la obra, incluso una persona cercana a ella se lo comentó.

"Yo siempre recibo mensajes en redes sociales después de las funciones o me esperan afuera y me dicen: 'A mí también me pasó'. Una amiga muy cercana me dijo: 'A mí me pasó y no me había dado cuenta hasta ahorita que te vi, o sea, dije, mi pareja me hizo esto'", compartió.

Y agregó: "Meterte en la psique de una víctima de agresión sexual está duro y es doloroso, pero ante lo incómodo tiene que hacerse algo al respecto, si te incomoda es porque pues hay preguntas que se tienen que hacer y que nos tenemos que hacer y conversaciones que tenemos que tener".

El personaje más difícil

Blandón es una actriz versátil que participa en comedias, drama, cine, televisión y teatro, pero este personaje es uno complicado, al que reconoce como el más dificil hasta el momento de su carrera.

"Sin duda es lo más difícil que he hecho en mi vida y me entró un síndrome del impostor muy brutal y dije: 'No voy a poder, ¿cómo voy a aprender todo eso? No sé, como llegar al punto al que tengo que llegar' y etcétera, luego uno se da cuenta porque uno es actor y tiene el ego un poco inflado, que no se trata de ti, que se trata de todas las personas que van a recibir esta historia y que van a tener una reflexión necesaria, yo sólo soy el vehículo, la podría estar haciendo yo o alguien más, pero, lo que importa es lo que se vive todas las noches ahí para crear un cambio adentro".

Aprendizajes

Regina da todo de ella para interpretar a Tessa. "Yo cada función, de verdad, dejo el alma entera, todo mi cuerpo, todo lo que esté en mis manos para que esa historia, que es la historia de muchas personas, resuena y retiemble y no se quede como una historia más o como un número".

"Tessa a mí me deja un aprendizaje, profesionalmente decirme, 'Sí puedes, no dudes tanto de ti', que el trabajo de tantos años responde y sobre todo que es un parte aguas en mi vida y de cómo me ha tocado el alma y cómo me ha hecho reconsiderar y ser más valiente y revisitar cosas y hacerme preguntas y hablar de las cosas sin miedo y de poder pues también recibir a a todas estas personas que han tenido la confianza de escribirme, a decir, a mí me pasó y nunca se lo había dicho a nadie".

Prima Facie se presentará en el Foro Cultural Chapultepec hasta el 28 de septiembre, con funciones los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 17:00 horas. Los boletos se encuentran a la venta en Ticketmaster y en taquillas del teatro.