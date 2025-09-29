¡Es oficial! Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Tras diversos rumores, la NFL reveló de forma oficial que el show de medio tiempo del Super Bowl LX sera protagonizado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 28 de septiembre (AS México).- ¡Ya es oficial! ¡Tenemos headliner para el show de medio tiempo del Super Bowl LX! Tras meses de espera y cientos de rumores en línea, la NFL y Roc Nation finalmente dieron a conocer al artista principal del Apple Music Halftime Show: ¡Bad Bunny!

El anuncio se dio durante el medio tiempo del Sunday Night Football, en un partido entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys, este 28 de septiembre. Previo a la confirmación, los organizadores del Halftime Show elevaron el hype al realizar una publicación con emojis alusivos al espectáculo.

Taylor Swift y Adele habrían rechazado protagonizar el show

La revelación llega a escasos días de que fuentes con conocimiento en el tema revelaran que Taylor Swift y Adele habrían rechazado aparecer en el escenario del Super Tazón.

Según insiders, la intérprete de “Look What You Made Me Do”, y futura esposa de Travis Kelce, optó por no aparecer en el show de medio tiempo, luego de que Apple no accediera a darle los derechos de su presentación, pues los artistas no obtienen ningún pago por aparecer en el espectáculo, más que la exposición que el mismo evento les brinda, lo que resulta un boom para sus ventas. Sin embargo, al ser la artista más popular del mundo, Taylor Swift no necesita que le paguen con exposición.

Por su lado, Adele habría rechazado aparecer en el Halftime Show por los mismos motivos por los que lo hizo en 2017: el show va más allá de la música. “Ese espectáculo no se trata de música. No sé bailar ni nada parecido. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no”, explicó Adele, hace un par de años, sobre la primera vez que rechazó la oferta.

32 teams. One goal. One destination. All roads lead to Super Bowl LX at @LevisStadium. pic.twitter.com/077wN4UFI2 — NFL Australia & NZ (@NFLAUNZ) September 4, 2025

¿Quiénes han sido los últimos artistas presentes?

Super Bowl LIX (2025): Kendrick Lamar | Caesars Superdome, New Orleans.

Super Bowl LVIII (2024): Usher con Alicia Keys, Ludarics, Lil Jon,Jermaine Dupri, wil i.am y H.E.R | Allegiant Stadium, Las Vegas.

Super Bowl LVII (2023): Rihanna | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

Super Bowl LVI (2022): Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige and Kendrick Lamar featuring 50 Cent y Anderson .Paak | SoFi Stadium, Inglewood, California.

Super Bowl LV (2021): The Weeknd | Raymond James Stadium, Tampa, Florida.

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, y será transmitido por la cadena de televisión Fox.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.