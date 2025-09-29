CSP destaca que por primera vez EU realizará operativos para frenar tráfico de armas

La Presidenta Sheinbaum dio a conocer que hay un acuerdo con EU para enfrentar el tráfico de armas, algo "histórico" y una de las demandas más importantes de México para enfrentar la inseguridad y violencia de las bandas criminales.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió esta mañana el acuerdo "histórico" con el Gobierno de Estados Unidos (EU) para enfrentar el tráfico de armas desde la frontera norte, el primero de este tipo, en lo que significa una de los principales demandas de México para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia provocados por las organizaciones criminales.

"Por primera vez Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacía México. Y además fortalecer la investigación y la comunicación ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que son cerca del 75 por ciento de lo que se incauta", dijo este lunes la Presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre a Estados Unidos. Es un acuerdo muy importante, un primer entendimiento adicional al marco previamente acordado con el Gobierno de Estados Unidos", añadió.

Sheinbaum presume "una visión completamente distinta"

La mandataria recordó que durante años EU no aceptó que éste era un problema o hizo el operativo "Rápido y Furioso" con la anuencia del entonces Presidente Felipe Calderón. "Estaba el Presidente Obama, era para poner chips en las amas de Estados Unidos y venderlas a México a propósito. ¿Qué hicieron los grupos delictivos? Le quitaron el chip y se usaron esas armas para fortalecer a la delincuencia organizada. Nunca se llegó al fondo de la investigación a pesar de que hubo agentes estadounidenses que fallecieron", explicó.

"Ahora es una visión completamente distinta. Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones o de las agencias e instituciones de EU en EU para evitar que esas armas entren a México. Que se pueda hacer la trazabilidad, de dónde vino, quién la vendió, no solamente el fabricante sino la armaría. Es un acuerdo muy importante. Se llama Barrera al fuego", subrayó Sheinbaum.

El sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la celebración de la reunión inaugural entre las autoridades nacionales y su contraparte estadounidense que concluyó en la formación del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de armas.

Este mecanismo bilateral tiene la finalidad de combatir el tráfico ilegal de armas en la frontera de ambos países. Con este propósito se anunció el lanzamiento de la "Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.