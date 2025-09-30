VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes

Al menos diez agentes corrieron tras él, pero el repartidor se adelantó con rapidez y logró huir sin que nadie lo alcanzara.

Ciudad de México, 29 de septiembre (AmbasManos).- En video quedó captado el momento en que un repartidor en bicicleta huyó de una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Chicago, Estados Unidos.

De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron el pasado domingo 28 de septiembre, durante un operativo que implementó el Gobierno del Presidente Donald Trump.

El hombre, supuestamente de origen migrante, que trabaja como repartidor, iba pasando por el sitio donde se encontraban los agentes.

En ese momento, corrieron para tratar de detenerlo, pero el hombre logra subir rápidamente a su bicicleta y esquivar a todos a su paso.

Al menos diez personas trataron de detenerlo mientras trataba de huir, pero ninguno logró atraparlo. Por su parte, el repartidor huyó a toda velocidad, mientras les gritaba eufórico por no lograr su cometido.

Los agentes se rindieron de inmediato y comenzaron a regresar al lugar del operativo, en medio de una de las avenidas más grandes de Chicago.

El incidente se registró luego de que el gobierno estadounidense intensificó los operativos a cargo del ICE en dicha ciudad, considerada santuario.

Este fin de semana, implementaron el dispositivo como parte de la llamada Operación Midway Blitz, del Presidente Donald Trump.

La redada busca incrementar las detenciones de migrantes con fines de expulsión y devolverlos a su país de origen.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, en la primera quincena de septiembre se realizaron más de 500 detenciones de migrantes en Chicago.

Los arrestos se efectúan a cargo del ICE y otras agencias federales, para tener una mayor cobertura de detenciones.

El pasado 24 de septiembre, se registró un tiroteo en un centro del ICE, en el estado de Texas, que dejó al menos una persona muerta y dos heridas.

Las víctimas estaban en el área del “sally port”, donde se encuentran las personas migrantes detenidas, de las oficinas ubicadas en el 8101 North Stemmons Freeway, en la ciudad de Dallas.

Según el Departamento de Policía local, el agresor disparó desde un edificio cercano y murió en la zona, por una herida de bala autoinfligida.

