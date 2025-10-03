Cazas estadounidenses se acercan a costas de Venezuela; "no nos intimidan": Maduro

Redacción/SinEmbargo

02/10/2025 - 10:34 pm

Venezuela denuncia acercamiento de aviones cazas de EU a sus costas.

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, explicó en la televisión estatal que el sistema de defensa aérea del país "detectó más de cinco vectores", a los que identificó como "aviones de combate".

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- Venezuela acusó este jueves que aviones de combate de Estados Unidos se aproximaron a sus costas en una nueva escalada de tensión enmarcada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde el Gobierno de Trump ha efectuado bombardeos a embarcaciones, supuestamente venezolanas, del crimen organizado.

El Presidente Nicolás Maduro calificó la acción como un "asedio" y una "amenaza" y dijo que no le intimida la presencia de dicha aeronaves.

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", indicó.

Venezolanos aprenden a usar arma ante amenaza de intervención de EU
Venezolanos aprenden a usar armas de fuego, otorgada por el Gobierno de Maduro, ante la creciente amenaza de intervención de Estados Unidos. Foto: Facebook, Nicolás Maduro

La declaración ocurre luego de que el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, explicara en la televisión estatal que el sistema de defensa aérea del país "detectó más de cinco vectores", a los que identificó como "aviones de combate".

El alto funcionario no detalló el lugar exacto del avistamiento, pero indicó que aeronaves comerciales también los habrían visualizado.

Finalmente, Maduro subrayó: "Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional".

La presencia de los cazas ocurre luego de que el periódico estadounidense The New York Times revelara que el círculo más cercano de Donald Trump, encabezado por Marco Rubio, Secretario de Estado, lo presiona para derrocar al régimen de Maduro.

Tres operaciones en aguas internacionales desde el 2 de septiembre han causado la muerte de al menos 17 personas. No hay ni fundamento legal que respalde las acciones militares ni informes que vinculen a los 17 muertos como narcotraficantes de Venezuela.

El Gobierno venezolano insiste en que estos operativos no tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas, sino presionar para un cambio de régimen. Por ello, desplegó tropas y capacita a miles de ciudadanos en zonas populares para una posible defensa territorial.

