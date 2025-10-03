Viernes muy mexicano: ¿Qué es y cómo participar en esta iniciativa del Gobierno?

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 3:35 pm

El titular de Concanaco explicó que en la primera jornada del "Viernes muy mexicano", restaurantes y cafeterías, ferreterías y materiales de construcción, así como establecimientos de belleza y salud sumaron la mayor cantidad de registros en el país.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).-  El titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre de Stéffano, presentó este viernes los resultados de la primera jornada de la iniciativa "Viernes muy mexicano". Te contamos en qué consiste y de qué va esta iniciativa del Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, De la Torre de Stéffano explicó que esta estrategia busca impulsar el consumo local, la formalidad y la seguridad comunitaria, para lo cual fueron convocados todos los negocios familiares, emprendedores y prestadores de servicios en el país, así como quienes aún no han dado el paso hacia la formalidad.

El titular de la Conacaco explicó que el pasado 26 de septiembre participaron 23 mil 335 negocios familiares en todo el país en la plataforma oficial de "Viernes muy mexicano". En ese contexto, hubo presencia de la iniciativa en los 32 estados del país y 18 entidades federativas realizaron activaciones con primeras compras, ruedas de prensa y recorridos, por lo que se distribuyeron 250 mil engomados oficiales de dicha estrategia.

¿Cómo participar en el Viernes muy mexicano?

Para participar en la estrategia "Viernes muy mexicano" es necesario realizar un registro en la página www.viernesmuymexicano.com.mx, el cual es gratuito para empresas y negocios familiares que deseen sumarse a esta iniciativa del Gobierno de México.

Quienes se sumen a este proyecto recibirán un distintivo oficial con la frase "Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano", así como un código QR que servirá de enlace a un mapa digital para que las familias ubiquen fácilmente a los comercios participantes.

En este sentido, algunos de los beneficios de la estrategia son:

  • Para las familias: Acceso a mejores precios y experiencias cercanas.
  • Para los negocios familiares: Más clientes, flujo económico y arraigo comunitario.
  • Para México: Cuidar los empleos, fortalecer la seguridad local y generar impuestos que regresan a nuestras comunidades
Gobierno de México presenta estrategia de "Viernes muy mexicano". Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Viernes muy mexicano: ¿Cuáles son las entidades con más registros?

En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Octavio de la Torre de Stéffano informó que las entidades con más registros para la estrategia "Viernes muy mexicano" son Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México (CdMx), mientras que entre los municipios con mayor promoción destacaron Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta.

En ese marco, el titular de la Concanaco puntualizó que tres de cada 10 registros se concentraron en restaurantes y cafeterías; ferreterías y materiales de construcción sumaron dos de cada 10 registros; mientras que establecimientos de belleza y salud alcanzaron uno de cada 10 registros.

"Estos tres motores representan al comercio, los servicios y el turismo; todos trabajando por el comercio interno", comentó Octavio de la Torre de Stéffano.

