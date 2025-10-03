VIDEO ¬ EU ataca otra lancha venezolana "con drogas" y mata a 4 "narcoterroristas"

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 11:13 am

La Defensa de EU confirmó que en el ataque a la lancha de Venezuela murieron cuatro personas.

La Defensa de EU confirmó un nuevo ataque en aguas internacionales contra una lancha proveniente de Venezuela, que dejó 4 muertos; no ofreció pruebas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha anunciado este viernes un nuevo ataque contra una embarcación proveniente de Venezuela, señalada de presuntamente llevar droga, en aguas internacionales, dejando al menos cuatro muertos.

"Esta mañana, siguiendo las órdenes del Presidente Donald Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur", señaló en redes sociales el Secretario de la Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

De acuerdo con Hegseth, cuatro "narcoterroristas" a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EU para envenenar a nuestro pueblo", añadió, nuevamente sin mostrar pruebas contundentes ni darles debido proceso a los tripulantes de la lancha.

"Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", concluyó el funcionario.

Se trata del cuarto ataque de este tipo oficialmente, aunque el Presidente Trump ha hablado de un ataque más del cual ni el Pentágono ni su Gobierno han confirmado como lo han hecho con los otros ataques.

Con su regreso a la Casa Blanca este año, Trump ha declarado la guerra a los cárteles de la droga a los que ha incluido en su lista de organizaciones terroristas para dotar de cierta justificación legal este tipo de ataques que desde septiembre viene lanzando contra embarcaciones en la región del Caribe.

Los Buques de guerra de EU se ciernen sobre las costas de Venezuela.
EU acecha Venezuela con buques, cazas y ataques a embarcaciones. Foto: X @USNavy

Trump “ha decidido que EU está involucrado en un ‘conflicto armado’ formal con los cárteles de la droga que su equipo ha etiquetado como organizaciones terroristas, y que los presuntos contrabandistas de dichos grupos son ‘combatientes ilegales’”, según un “aviso confidencial” entregado al Congreso esta semana y que retoma The New York Times.

Los periodistas Charlie Savage y Eric Schmitt dicen que esta comunicación fue enviada a varios comités del Congreso y que “nuevos detalles a la escasamente articulada justificación legal de la Administración para justificar por qué tres ataques militares estadounidenses ordenados por el Presidente contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, en los que murieron las 17 personas a bordo, deberían considerarse lícitos y no asesinatos”.

“La decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles de la droga como un conflicto armado activo significa que consolida su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra, según especialistas legales. En un conflicto armado, según lo define el derecho internacional, un país puede legalmente matar a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares”, aseguran los periodistas autores del texto.

“La Administración Trump ha calificado los ataques de 'defensa propia' y ha afirmado que las leyes de la guerra le permitieron matar, en lugar de arrestar, a las personas a bordo de los barcos, alegando que los objetivos contrabandeaban drogas para cárteles que ha designado como terroristas. La Administración también ha enfatizado que alrededor de 100 mil estadounidenses mueren anualmente por sobredosis. Sin embargo, los ataques de la Administración se han centrado en los barcos procedentes de Venezuela. El aumento de muertes por sobredosis en los últimos años se debe al fentanilo, que según expertos en narcotráfico proviene de México, no de Sudamérica. Más allá de los hechos, este argumento escueto ha sido ampliamente criticado legalmente por especialistas en derecho de conflictos armados”, se lee en el texto de The New York Times.

El documento enviado al Congreso específicamente sostiene que Trump “ha determinado que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son grupos armados no estatales cuyas acciones constituyen un ataque armado contra EU. Y cita un término del derecho internacional —‘conflicto armado no internacional’— que se refiere a una guerra con un actor no estatal”.

“Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de los Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el Presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, agrega.

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

