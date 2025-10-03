VIDEO ¬ EU ataca otra lancha venezolana "con drogas" y mata a 4 "narcoterroristas"

La Defensa de EU confirmó un nuevo ataque en aguas internacionales contra una lancha proveniente de Venezuela, que dejó 4 muertos; no ofreció pruebas.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha anunciado este viernes un nuevo ataque contra una embarcación proveniente de Venezuela, señalada de presuntamente llevar droga, en aguas internacionales, dejando al menos cuatro muertos.

"Esta mañana, siguiendo las órdenes del Presidente Donald Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur", señaló en redes sociales el Secretario de la Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

De acuerdo con Hegseth, cuatro "narcoterroristas" a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EU para envenenar a nuestro pueblo", añadió, nuevamente sin mostrar pruebas contundentes ni darles debido proceso a los tripulantes de la lancha.

"Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", concluyó el funcionario.

Se trata del cuarto ataque de este tipo oficialmente, aunque el Presidente Trump ha hablado de un ataque más del cual ni el Pentágono ni su Gobierno han confirmado como lo han hecho con los otros ataques.

Con su regreso a la Casa Blanca este año, Trump ha declarado la guerra a los cárteles de la droga a los que ha incluido en su lista de organizaciones terroristas para dotar de cierta justificación legal este tipo de ataques que desde septiembre viene lanzando contra embarcaciones en la región del Caribe.

Trump “ha decidido que EU está involucrado en un ‘conflicto armado’ formal con los cárteles de la droga que su equipo ha etiquetado como organizaciones terroristas, y que los presuntos contrabandistas de dichos grupos son ‘combatientes ilegales’”, según un “aviso confidencial” entregado al Congreso esta semana y que retoma The New York Times.

Los periodistas Charlie Savage y Eric Schmitt dicen que esta comunicación fue enviada a varios comités del Congreso y que “nuevos detalles a la escasamente articulada justificación legal de la Administración para justificar por qué tres ataques militares estadounidenses ordenados por el Presidente contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, en los que murieron las 17 personas a bordo, deberían considerarse lícitos y no asesinatos”.

“La decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles de la droga como un conflicto armado activo significa que consolida su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra, según especialistas legales. En un conflicto armado, según lo define el derecho internacional, un país puede legalmente matar a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares”, aseguran los periodistas autores del texto.

“La Administración Trump ha calificado los ataques de 'defensa propia' y ha afirmado que las leyes de la guerra le permitieron matar, en lugar de arrestar, a las personas a bordo de los barcos, alegando que los objetivos contrabandeaban drogas para cárteles que ha designado como terroristas. La Administración también ha enfatizado que alrededor de 100 mil estadounidenses mueren anualmente por sobredosis. Sin embargo, los ataques de la Administración se han centrado en los barcos procedentes de Venezuela. El aumento de muertes por sobredosis en los últimos años se debe al fentanilo, que según expertos en narcotráfico proviene de México, no de Sudamérica. Más allá de los hechos, este argumento escueto ha sido ampliamente criticado legalmente por especialistas en derecho de conflictos armados”, se lee en el texto de The New York Times.

El documento enviado al Congreso específicamente sostiene que Trump “ha determinado que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son grupos armados no estatales cuyas acciones constituyen un ataque armado contra EU. Y cita un término del derecho internacional —‘conflicto armado no internacional’— que se refiere a una guerra con un actor no estatal”.