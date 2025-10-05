Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

Nancy Chávez

05/10/2025 - 6:35 am

Instrucciones para volar de Karina Gidi

Artículos relacionados

A partir del 10 de octubre, Instrucciones para volar traerá risas y diversión con una bella analogía entre volar y las relaciones humanas. 

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La obra Instrucciones para volar se presentará en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico para llevar al público en un viaje que involucra música, humor y emociones.

Instrucciones para volar es un monólogo escrito por Karina Gidi y José Antonio Cordero, en el que se nos presenta la historia de una actriz desempleada y adicta al internet, ella vive en un país cálido, pero se enamora de un hombre que vive en un país frío, todo a través de una app. Paralelamente, una sobrecargo comparte con el público una lección sobre el vuelo.

Instrucciones para volar de Karina Gidi
Instrucciones para volar de Karina Gidi llega al Foro la Gruta. Foto: Cortesía

Un monólogo que adquirió mayor relevancia

Karina Gidi platicó con SinEmbargo acerca de la obra que escribió junto a José Antonio Cordero, y de cómo cuando la presentaron por primera vez resultaba algo raro, en cambio ahora las aplicaciones de cita son algo muy cotidiano.

"Esta obra, aunque la estrenamos en su primer temporada hace varios años, como que con el paso del tiempo la anécdota, que era una cosa muy extraña hace más de dos décadas, ahorita se ha vuelto el pan de cada día, para mucha gente de muchísimas edades. Entonces, sí, es interesante cómo un texto con el paso del tiempo en vez de envejecer adquirió mayor relevancia y mayor pertinencia", explicó la actriz Karina Gidi.

Y agregó: "Es interesante cómo un texto con el paso del tiempo en vez de envejecer adquirió mayor relevancia y mayor pertinencia porque esto sucede día con día en las muchas redes sociales que existe y además en las plataformas, específicamente diseñadas para buscar el amor, es increíble".

En la puesta en escena el personaje principal se enamora por internet de una persona que está en otro país lo que pone sobre la mesa los avances tecnológicos.

"Hay muchísimas cosas con la tecnología que jamás me hubiera imaginado. Jamás me hubiera imaginado que estaríamos viendo el nacimiento de una actriz creada por inteligencia artificial. Es este un mundo muy como de Blade Runner. Como que hay una tecnología que para muchos de nosotros como que el cerebro no alcanza a comprender qué está sucediendo y cómo llegamos aquí. Lo que sí creo es que hay cosas que resuelve en la tecnología en cuanto a borrar límites geográficos y borrar tiempos de espera".

Obra de teatro Instrucciones para volar
Instrucciones para volar se presentará en el Foro La Gruta. Foto: Cortesía

Regresar a La Gruta

Regresar al Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico, es una grata experiencia. "Cada espacio también reclama su propia atención, su propio cuidado y adaptación. Después de las varias adecuaciones que le hicimos para el estreno en la Villaurrutia, estamos super emocionados de retomar en este espacio donde alguna vez estuvimos hace casi 20 años pero que tampoco es el mismo, ya La Gruta también ha cambiado. Entonces, va a ser un bonito reencuentro de la obra", dijo.

El teatro es fuente de reflexión, risas y hasta llanto, un arte para atesorar. "Allí está [el teatro] todavía esperando que vayamos ahí a poner el corazón y el alma y esperar la mirada del espectador para que construyamos el fenómeno juntos", contó la actriz.

"Tenemos a un músico nuevo porque primero estrené con Yurief Nieves, luego el resto de la temporada la hizo Klauz Duane y ahora el guitarrista en vivo va a ser Alejandro Preisser que es un amigo con el que he hecho música antes y que ahora me va a acompañar en escena haciendo las atmósferas y interactuando un poquito conmigo, que en realidad es un unipersonal, su presencia por ahí también alimenta el juego", explicó Gidi.

La experiencia de volar

Como productora, Gidi aprendió a armar un equipo profesional "con quien sea agradable trabajar y agradable dialogar", esto es clave cuando se produce de manera independiente como ella lo ha hecho. "El equipo que hago con José Antonio es muy bueno, somos personas muy distintas, tenemos carreras muy diferentes, nos entendemos muy bien, trabajamos muy bien juntos".

"En cuanto al texto, ha sido muy linda la revisión desde que lo reestrenamos en enero, la adaptación a la nueva realidad de la protagonista, porque cuando la estrené era yo una veinteañera y ahora Paloma tiene más de 50. Eso ha sido divertidísimo, esa parte ha sido muy encantadora y nos hemos divertido montones haciéndola", acotó.

Obra de teatro Instrucciones para volar
Instrucciones para volar es un emocionante monólogo escrito por Karina Gidi y José Antonio Cordero. Foto: Cortesía

La obra estará del 10 de octubre hasta el 2 de noviembre con funciones los viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 horas, en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La belleza instagrameable

"Estaremos en el camino indicado hacia la belleza si la siguiente vez que nos lleven un plato...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Locura americana

"El desquiciamiento, la deficiencia cognitiva, los prejuicios ideológicos más fantasiosos de Trump han llevado al punto más...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador César Duarte fue trasladado a la CdMx.
1

César Duarte es trasladado a CdMx, bajo vigilancia, para diligencia ante autoridades

2

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
3

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

4

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

Vandalismo, es el momento de hacer algo
5

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
6

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

La FGJEM detuvo la tarde de hoy a Misael "N", alias “El Chino”, presunto responsable del asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policiaco de la SSC-CdMx.
7

La FGJEM detiene a "El Chino", presunto homicida de jefe policiaco de la SSC-CdMx

8

Fraude romántico

FGE detiene a estudiante que amenazó a la BUAP de Puebla... y también es "incel".
9

Brandon "N", incel que amenazó a la BUAP, es detenido por la FGE de Puebla

10

CLOSE UP ¬ Hizo viable MAGA, dio a Trump una Presidencia imperial. ¿Quién es Vought?

¿Qué hacer el fin de semana?
11

Mucho café, chocolate, pan de muerto, risas y Warhol en la CdMx este fin de semana

Instrucciones para volar de Karina Gidi
12

Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

13

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Más de 100 mil personas exigieron en Tel Aviv el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes.
14

Más de 100 mil protestan en Tel Aviv; exigen un acuerdo para la liberación de rehenes

Armando Corona Arvizu, Diputado de Morena, propone penas de seis años de cárcel para aquellos creadores de memes que vulneren la dignidad en redes sociales.
15

Diputado propone dar cárcel a quien haga y difunda memes o stickers ridiculizantes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Instrucciones para volar de Karina Gidi
1

Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó una asamblea Informativa.
2

DATOS ¬ Sheinbaum logra aprobación histórica, lidiando vendavales internos y externos

Más de 100 mil personas exigieron en Tel Aviv el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes.
3

Más de 100 mil protestan en Tel Aviv; exigen un acuerdo para la liberación de rehenes

La Semar informó que el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia oficial de zarpe del Buque Escuela "Cuauhtémoc" en Hudson River Park, Nueva York.
4

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" vuelve a zarpar tras ceremonia solemne en Nueva York

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para las y los conductores de Honda y Acura.
5

La Profeco alerta por fallo en autos Honda y Acura. ¿Cuál y qué hacer? Detalles aquí

Marchan en LA contra ICE; Trump autoriza despliegue de soldados en Chicago
6

Protestas contra ICE estallan en LA y Chicago, donde Trump planea enviar 300 soldados

7

CLOSE UP ¬ Hizo viable MAGA, dio a Trump una Presidencia imperial. ¿Quién es Vought?

La FGJEM detuvo la tarde de hoy a Misael "N", alias “El Chino”, presunto responsable del asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policiaco de la SSC-CdMx.
8

La FGJEM detiene a "El Chino", presunto homicida de jefe policiaco de la SSC-CdMx

Bernardo Bichara, presidente del Consejo Ciudadano del Parque Fundidora, señaló el día de ayer que la clausura del zoológico "La Pastora" es un acto politizado.
9

Cierre del zoológico "La Pastora" fue un acto politizado de Profepa: Parque Fundidora

Armando Corona Arvizu, Diputado de Morena, propone penas de seis años de cárcel para aquellos creadores de memes que vulneren la dignidad en redes sociales.
10

Diputado propone dar cárcel a quien haga y difunda memes o stickers ridiculizantes

11

¿A qué hora y dónde ver el festejo del primer año de Sheinbaum en el Zócalo?

La SRE afirma que México busca garantizar la integridad física de los seis connacionales detenidos en Israel
12

México busca asegurar la integridad física de connacionales detenidos en Israel: SRE