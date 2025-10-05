Instrucciones para volar: el vuelo simbólico de las emociones humanas

A partir del 10 de octubre, Instrucciones para volar traerá risas y diversión con una bella analogía entre volar y las relaciones humanas.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- La obra Instrucciones para volar se presentará en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico para llevar al público en un viaje que involucra música, humor y emociones.

Instrucciones para volar es un monólogo escrito por Karina Gidi y José Antonio Cordero, en el que se nos presenta la historia de una actriz desempleada y adicta al internet, ella vive en un país cálido, pero se enamora de un hombre que vive en un país frío, todo a través de una app. Paralelamente, una sobrecargo comparte con el público una lección sobre el vuelo.

Un monólogo que adquirió mayor relevancia

Karina Gidi platicó con SinEmbargo acerca de la obra que escribió junto a José Antonio Cordero, y de cómo cuando la presentaron por primera vez resultaba algo raro, en cambio ahora las aplicaciones de cita son algo muy cotidiano.

"Esta obra, aunque la estrenamos en su primer temporada hace varios años, como que con el paso del tiempo la anécdota, que era una cosa muy extraña hace más de dos décadas, ahorita se ha vuelto el pan de cada día, para mucha gente de muchísimas edades. Entonces, sí, es interesante cómo un texto con el paso del tiempo en vez de envejecer adquirió mayor relevancia y mayor pertinencia", explicó la actriz Karina Gidi.

Y agregó: "Es interesante cómo un texto con el paso del tiempo en vez de envejecer adquirió mayor relevancia y mayor pertinencia porque esto sucede día con día en las muchas redes sociales que existe y además en las plataformas, específicamente diseñadas para buscar el amor, es increíble".

En la puesta en escena el personaje principal se enamora por internet de una persona que está en otro país lo que pone sobre la mesa los avances tecnológicos.

"Hay muchísimas cosas con la tecnología que jamás me hubiera imaginado. Jamás me hubiera imaginado que estaríamos viendo el nacimiento de una actriz creada por inteligencia artificial. Es este un mundo muy como de Blade Runner. Como que hay una tecnología que para muchos de nosotros como que el cerebro no alcanza a comprender qué está sucediendo y cómo llegamos aquí. Lo que sí creo es que hay cosas que resuelve en la tecnología en cuanto a borrar límites geográficos y borrar tiempos de espera".

Regresar a La Gruta

Regresar al Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico, es una grata experiencia. "Cada espacio también reclama su propia atención, su propio cuidado y adaptación. Después de las varias adecuaciones que le hicimos para el estreno en la Villaurrutia, estamos super emocionados de retomar en este espacio donde alguna vez estuvimos hace casi 20 años pero que tampoco es el mismo, ya La Gruta también ha cambiado. Entonces, va a ser un bonito reencuentro de la obra", dijo.

El teatro es fuente de reflexión, risas y hasta llanto, un arte para atesorar. "Allí está [el teatro] todavía esperando que vayamos ahí a poner el corazón y el alma y esperar la mirada del espectador para que construyamos el fenómeno juntos", contó la actriz.

"Tenemos a un músico nuevo porque primero estrené con Yurief Nieves, luego el resto de la temporada la hizo Klauz Duane y ahora el guitarrista en vivo va a ser Alejandro Preisser que es un amigo con el que he hecho música antes y que ahora me va a acompañar en escena haciendo las atmósferas y interactuando un poquito conmigo, que en realidad es un unipersonal, su presencia por ahí también alimenta el juego", explicó Gidi.

La experiencia de volar

Como productora, Gidi aprendió a armar un equipo profesional "con quien sea agradable trabajar y agradable dialogar", esto es clave cuando se produce de manera independiente como ella lo ha hecho. "El equipo que hago con José Antonio es muy bueno, somos personas muy distintas, tenemos carreras muy diferentes, nos entendemos muy bien, trabajamos muy bien juntos".

"En cuanto al texto, ha sido muy linda la revisión desde que lo reestrenamos en enero, la adaptación a la nueva realidad de la protagonista, porque cuando la estrené era yo una veinteañera y ahora Paloma tiene más de 50. Eso ha sido divertidísimo, esa parte ha sido muy encantadora y nos hemos divertido montones haciéndola", acotó.

La obra estará del 10 de octubre hasta el 2 de noviembre con funciones los viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 horas, en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México).