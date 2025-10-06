Israel deporta a otros 171 de la flotilla, incluida Thunberg, a Grecia y Eslovaquia

Israel informó deportó otros 171 activistas de la Sumud Flotilla, entre ellos a Greta Thunberg, a Grecia y Eslovaquia, y negó que hayan sufrido abuso.

"Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria", dijo el Gobierno de Israel en alusión a las acusaciones de malos tratos contra activistas de la Sumud Flotilla.

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Israel informó de la deportación de otros 171 activistas de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, en sendos aviones a Grecia y Eslovaquia, y negó que hayan sufrido algún tipo de abuso bajo custodia.

El Ministerio de Exteriores aseguró que en este grupo de "provocadores" hay ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

"Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria", dijo, en alusión a las acusaciones de malos tratos y que, según Israel, son en realidad "mentiras" dentro de "una campaña planificada de falsas noticias".

En este sentido, el Departamento que dirige Gideon Saar afirmó que "el único incidente violento" que tuvo lugar durante el periodo de arresto de los activistas es la supuesta agresión por parte de una ciudadana española a una funcionaria de la prisión de Ktziot.

La Policía israelí confirmó que esta activista permanecerá detenida al menos hasta el miércoles, por lo que no será deportada de momento. En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla, de los cuales 21 regresaron el domingo y otros 28, en principio, iban a retornar este lunes.

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

