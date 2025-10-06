Israel deporta a otros 171 de la flotilla, incluida Thunberg, a Grecia y Eslovaquia

"Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria", dijo el Gobierno de Israel en alusión a las acusaciones de malos tratos contra activistas de la Sumud Flotilla.

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Israel informó de la deportación de otros 171 activistas de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, en sendos aviones a Grecia y Eslovaquia, y negó que hayan sufrido algún tipo de abuso bajo custodia.

El Ministerio de Exteriores aseguró que en este grupo de "provocadores" hay ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

"Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria", dijo, en alusión a las acusaciones de malos tratos y que, según Israel, son en realidad "mentiras" dentro de "una campaña planificada de falsas noticias".

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia. The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

En este sentido, el Departamento que dirige Gideon Saar afirmó que "el único incidente violento" que tuvo lugar durante el periodo de arresto de los activistas es la supuesta agresión por parte de una ciudadana española a una funcionaria de la prisión de Ktziot.

La Policía israelí confirmó que esta activista permanecerá detenida al menos hasta el miércoles, por lo que no será deportada de momento. En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla, de los cuales 21 regresaron el domingo y otros 28, en principio, iban a retornar este lunes.