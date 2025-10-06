La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

Redacción/SinEmbargo

06/10/2025 - 9:41 am

La Presidenta Sheinbaum acusó a Claudio X. Gonzalez de haber incitado al "bloque negro" a cometer actos violentos durante la marcha del 2 de octubre.

Durante la marcha del 2 de octubre se registraron distintos actos de violencia, como agresiones contra policías y periodistas por parte del "bloque negro", lo que la Presidenta calificó como una provocación.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó este lunes al empresario Claudio X. Gonzalez de haber incitado al denominado "bloque negro" para cometer actos violentos en la marcha realizada el pasado 2 de octubre.

Durante la movilización realizada en la Ciudad de México (CdMx) para conmemorar los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, un grupo de manifestantes encapuchados robaron negocios, iniciaron incendios, agredieron a la prensa y hasta a policías, dejando más de 90 uniformados lesionados.

"¿De qué sirve esta violencia? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía un 2 de octubre", reflexionó la mandataria durante su conferencia matutina.

La Presidenta Sheinbaum aseveró que dichos actos de violencia cometidos por el "bloque negro" durante las movilizaciones del 2 de octubre fueron incitadas por opositores al movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

"Me llama la atención, lo pongo como 'temas que aparecieron ese día' una publicación de Claudio X. González, búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva, del 'junior tóxico', y la provocación. Querían decir 'el Gobierno de la Cuarta Transformación es igual al gobierno del 68, reprime'", apuntó.

