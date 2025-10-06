La Presidenta vincula agresiones del “bloque negro” con post ofensivo de Claudio X.

Durante la marcha del 2 de octubre se registraron distintos actos de violencia, como agresiones contra policías y periodistas por parte del "bloque negro", lo que la Presidenta calificó como una provocación.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó este lunes al empresario Claudio X. Gonzalez de haber incitado al denominado "bloque negro" para cometer actos violentos en la marcha realizada el pasado 2 de octubre.

Durante la movilización realizada en la Ciudad de México (CdMx) para conmemorar los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968, un grupo de manifestantes encapuchados robaron negocios, iniciaron incendios, agredieron a la prensa y hasta a policías, dejando más de 90 uniformados lesionados.

"¿De qué sirve esta violencia? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía un 2 de octubre", reflexionó la mandataria durante su conferencia matutina.

La Presidenta Sheinbaum aseveró que dichos actos de violencia cometidos por el "bloque negro" durante las movilizaciones del 2 de octubre fueron incitadas por opositores al movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).