Greta Thunberg está libre. “Nuestros gobiernos alimentan el genocidio en Gaza”, acusa

La activista sueca y otras docenas de personas han sido deportadas desde Israel, luego de que la Sumud Flotilla fuera detenida en aguas internacionales al llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– La activista Greta Thunberg, una de las caras más visibles de la Sumud Flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza para romper el bloqueo de comida y recursos de Israel contra el pueblo palestino, ha sido deportada y es libre. En sus primeras declaraciones a la prensa, acusó a sus gobiernos de alimentar el genocidio israelí.

"Los llamados líderes, que se supone que me representan, continúa alimentando el genocidio, la muerte y la destrucción. Ellos no me representan. Este es un último recurso, que esta misión tenga que existir es una vergüenza, ¡una vergüenza!", exclamó ante los medios Greta Thunberg.

Greta Thunberg’s Full Speech at Greece Airport After Being Freed From Israel Greta Thunberg gives her first words after she was released from Israeli prison where she was beat and forced to kiss the Israeli flag. She says the story is not about them, the story is about Gaza. pic.twitter.com/GKvNT63sou — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

La activista sueca afirmó que "podría hablar por un largo, largo tiempo de cómo me maltrataron, de los abusos durante nuestro encarcelamiento", pero "esa no es la historia".

"Lo que pasó aquí es que Israel, mientras continúa empeorando y escalando su genocidio y la destrucción masiva con intención de borrar una población entera frente a nuestros propios ojos, un vez más violó las leyes internacionales al impedir que llegara ayuda humanitaria a Gaza mientras la gente se muere de hambre", subrayó.

Además, enfatizó: "No solamente necesitamos que entre ayuda humanitaria a Gaza, necesitamos que acabe el bloqueo y la ocupación y la opresión". Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron este domingo en más de 67 mil 100 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 65 muertos durante el último día. Algunos estudios incluso apuntan a cifras de cientos de miles.

Swedish activist Greta Thunberg raised her fist as she and about 160 other Global Sumud Flotilla participants arrived in Greece to roaring cheers. Crowds welcomed them after their release from illegal Israeli detention. Greta later addressed supporters — her remarks are below. pic.twitter.com/BOLNA1mePz — Drop Site (@DropSiteNews) October 6, 2025

"Esa es la historia", insistió Greta Thunberg desde Grecia, a donde los activistas de la Sumud Flotilla fueron deportados por Israel. "No podemos quitar nuestros ojos de Gaza y de todos los lugares del mundo que viven en este sistema: Congo, Sudán, Afganistán, Gaza, y muchos otros. Lo que hacemos es apenas lo mínimo. Este genocidio, y otros genocidios, están siendo financiados por nuestros gobiernos", reiteró.

"Es un genocidio que se transmite en vivo, frente a nuestros ojos. Nadie en el futuro podrá decir: ‘No sabíamos’. El derecho internacional obliga a los Estados a actuar para prevenir y detener un genocidio. No lo estamos viendo. Nuestros sistemas están traicionando a los palestinos", añadió Thunberg.

"Lo que hemos querido hacer [con la Sumud Flotilla] ha sido plantar cara cuando nuestros gobiernos han fallado en cumplir sus obligaciones legales. Nunca comprenderé cómo los humanos pueden ser tan malignos, que deliberadamente dejan en la hambruna a miles de personas. Pero no vemos ni lo mínimo de nuestros gobiernos", completó.

¿Qué pasó con los mexicanos que iban en la flotilla?

En un nuevo estado sobre la situación de los seis mexicanos que se encuentran presos en Israel por su participación en la Global Sumud Flotilla, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se tuvo nuevamente comunicación con cada uno, además de que se les han gestionado medicamentos que requieren.

A través de un comunicado que compartió la SRE en sus redes sociales, dio a conocer que el Embajador de México en Israel se entrevistó con las y los connacionales actualmente cautivos en el centro de detención de Ktziot, como parte de las acciones del Gobierno de México para asegurar su salud e integridad física.

El Embajador, indicó la dependencia, ha conversado con todas las personas mexicanas "y gestionado algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos".

En su mensaje, la SRE también reveló que el equipo de la Cancillería mexicana sostuvo una nueva reunión con las familias de las y los connacionales arrestados en Israel, con el objetivo de "informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Israel".

Israel deporta a 171 activistas más de la Sumud flotilla

El Gobierno de Israel ha informado este lunes de la deportación de otros 171 activistas de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, en aviones enviados a Grecia y Eslovaquia, y ha negado que hayan sufrido algún tipo de abuso bajo custodia, a pesar de reportes de medios de que incurrieron en abusos y maltratos.

Entre los activistas deportados se encuentran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

"Hemos respetado y seguiremos respetando todos los derechos legales de los participantes en esta artimaña publicitaria", ha dicho el Ejecutivo israelí, en alusión a las acusaciones de malos tratos y que, según Israel, son en realidad "mentiras" dentro de "una campaña planificada de falsas noticias".

Sin embargo, este fin de semana el diario inglés The Guardian reveló que "las fuerzas israelíes tomaron fotografías donde Thunberg fue presuntamente obligada a sostener banderas", sin detallas de qué identidad o país eran las banderas, la activista estuvo supuestamente detenida en una celda infestada de chinches, con muy poca comida y agua.

Surge una nueva flotilla

La Flotilla de la Libertad, que navega desde hace más de una semana hacia la Franja de Gaza, está ya a unas 190 millas náuticas (cerca de 350 kilómetros) de las costas de este enclave palestino, en un nuevo desafío al bloqueo que mantiene Israel y que la semana pasada ya llevó a la interceptación de otro grupo de unos 40 barcos de la Sumud Flotilla.

Esta nueva flotilla está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y por el "Conscience", un barco que ya fue atacado a principios de mayo en aguas internacionales frente a las costas de Malta y que, tras someterse a un proceso de reparaciones, zarpó el día 30 desde el puerto de Otranto.

El portal de seguimiento activado por esta campaña sitúa a todos los barcos al norte de Egipto, a la altura de la ciudad de Alejandría, y fuentes de la organización consultadas por Europa Press apuntan a que, al ritmo actual, podrían llegar en dos o tres días a la considerada zona de riesgo.

Las autoridades israelíes advirtieron que frenarán cualquier intento de entrar en una "zona de combate activo" y detendrán a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar a la Franja de Gaza, tal y como hicieron la semana pasada con más de 400 activistas de la Global Sumud Flotilla.

–Con información de Europa Press.