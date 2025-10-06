El ICE sí estará presente en el Super Bowl LX para detener a migrantes, confirma Noem

El ICE realizará redadas el día del Super Bowl en el Levi's Stadium de California como respuesta a la decisión de la NFL de elegir a Bad Bunny para encabezar el show de medio tiempo.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), Kristi Noem, confirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en las inmediaciones del Levi's Stadium en California el día del Super Bowl.

Noem tomó la decisión de desplegar agentes para detener a migrantes latinos luego de que la NFL anunciara que Bad Bunny será el protagonista del famoso show de medio tiempo, lo que podría atraer a una gran cantidad de público de habla hispana.

La decisión de la liga de futbol americano de elegir a un cantante puertorriqueño, quien advirtió que sólo hablará en español para aparecer en un show que cada año es visto por más de 100 millones de estadounidenses, generó molestia entre los grupos conservadores en EU.

Kristi Noem tells Bad Bunny that ICE will be at the Super Bowl and the event should only be for Americans who “love this country” pic.twitter.com/zwr0MopCce — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 3, 2025

En medio de la polémica, la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el día del Super Bowl, que se celebra el próximo 8 de febrero, habrá redadas del ICE en los alrededores del Levi's Stadium de California para detener a migrantes, esto durante una entrevista con el podcaster Benny Johnson.

Noem justificó la presencia de agentes migratorios en los alrededores del recinto asegurando que es su responsabilidad garantizar que las personas que asistan al evento puedan disfrutarlo y volver a su casa seguros.

"Creo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la Ley que aman a este país", declaró.

Días antes de la confirmación de Noem, n una entrevista concedida también a Benny Johnson, Corey Lewandowski, asesor del DHS, adelantó que los agentes del ICE se harían presentes durante el Super Bowl LX con el objetivo de detener a migrantes.