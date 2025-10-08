DOCUMENTOS ÍNTEGROS ¬ ¿Con qué sustituyen órganos autónomos? CSP envía dos propuestas

Redacción/SinEmbargo

08/10/2025 - 11:40 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus propuestas para integrar las nuevas comisiones Nacional Antimonopolios y Reguladora de Telecomunicaciones.

Claudia Sheinbaum presentó sus propuestas para integrar las nuevas comisiones Nacional Antimonopolios y Reguladora de Telecomunicaciones mediante un equipo de exfuncionarios expertos en diversas disciplinas y materias, algunos de ellos que ocupan puestos en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) dio a conocer las propuestas para integrar la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), que sustituye y cambia el planteamiento de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y que también asumirá funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas tareas también serán atraídas por la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

En dos escritos enviados a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, Sheinbaum Pardo precisó cómo la Comisión Nacional Antimonopolios se constituirá como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado a la Secretaría de Economía que será “una verdadera autoridad antimonopolios”, que no se enfoque en el desarrollo de los mercados “como un fin en sí mismo, sino como un medio para contribuir al desarrollo de México y al bienestar de las y los mexicanos”.

Mientras que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se establecerá como un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá independencia técnica, operativa y de gestión, cuyo objeto será “garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.

La reformada Ley Federal de Competencia Económica dice en su artículo 10 que esta Comisión Antimonopolio “tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados del país, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y además restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”.

En tanto, la recién expedida Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión determina en su artículo 8 que la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene a su cargo “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, los servicios especiales y sus aplicaciones”, así como “el despliegue y el acceso a la infraestructura activa y pasiva”.

TERNA CNA (2)

Propuestas para la Comisión Antimonopolio

En ese sentido, la Presidenta propuso al Senado la siguiente integración para la Comisión Antimonopolio:

A la licenciada en Derecho Andrea Marván Saltiel por un periodo de tres años que culminará en 2028. Marván Saltiel fue Comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde además desempeñó diversos cargos.

Para un periodo de cuatro años que culminará en 2029, se propuso a la maestra en Economía Ana María Reséndiz Mora, también excomisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica.

El maestro en Economía Óscar Alejandro Romero fue propuesto a su vez por un periodo de cinco años que finaliza en 2030. Ha trabajado como Coordinador Ejecutivo en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y en la Secretaría de Economía en el Gobierno pasado. También se desempeñó entre 2017 y 2018 en la Comisión Reguladora de Energía como Director General Adjunto.

De igual forma se propuso para la Comisión Antimonopolio al licenciado en derecho Ricardo Salgado Perrilliat, quien trabaja como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Comisión Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Previamente fue Coordinador General de Competencia Regulatoria en el IFT.

Para un periodo de siete años, que culminará en 2032, se propuso a la doctora en Ciencia Social Haydee Soledad Aragón Martínez, quien fue Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en los dos primeros años del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

TERNA CRT (1)

Propuestas para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

La Presidenta también propuso a quienes integrarán a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones por periodos que van de tres a los siete años, como establece la normativa:

Se trata de la doctora en Derecho Ledénika Mackenzie Méndez González, directora de Seguridad Espacial en la Agencia Espacial Mexicana, y exsubdirectora de Operación de la Red de Comunicaciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Para un periodo de cuatro años se propuso a la licenciada en Derecho María de las Mercedes Olivares Tresgallo, actual defensora de las audiencias en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

El doctor en Robótica Adán Salazar Garibay se propuso para un periodo de cinco años que finaliza en 2030. Salazar Garibay es el actual director de Atención Telefónica de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, previamente se desempeñó como Coordinador General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial de la Agencia Espacial Mexicana.

A su vez, la doctora en Electrónica y Telecomunicaciones Tania Villa Trápala fue propuesta por un periodo de seis años, hasta 2031. La doctora es actualmente directora general de Políticas de Telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Finalmente se propone para un periodo de siete años a la licenciada en Derecho Norma Solano Rodríguez, actual Coordinadora Nacional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En el Gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México ocupó diversos cargos en la Agencia Digital de Innovación Pública.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Tren de la seguridad

"La disminución nacional en los homicidios dolosos, destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en su...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Opinión en Video

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora.
2

Bermúdez se negó a declarar: FGR; promovió amparo, pero no le servirá de nada, afirma

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que el T-MEC es Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.
3

El T-MEC es Ley en los 3 países: CSP a Trump; "nos va a ir bien" en la revisión, dice

El PAN en Chihuahua dice que se aprobó la prohibición de lenguaje inclusivo.
4

PAN presume la primera prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

La activista sueca Greta Thunberg respondió este martes con ironía a los últimos “halagos” que le dedicó el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.
5

“Viendo tu historia, parece que tú también tienes problemas”, responde Greta a Trump

6

VIDEO ¬ PAN pide minuto de silencio por Israel y Morena por Palestina: se enfrentan

Mexicanos detenidos en Israel llegan a la CdMx.
7

Los 6 mexicanos detenidos por Israel llegan al AICM; los reciben familiares y amigos

8

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

9

Luis llegó por su pie a CU y ya no salió. Suicidio, dijo la UNAM. Lo asesinaron, reclama su madre

El ejército de Israel asaltó en aguas internacionales los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad, iniciativa que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
10

El ejército de Israel ahora intercepta embarcaciones de nueva flotilla que iba a Gaza

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
11

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
12

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

13

Sheinbaum reitera: “La Ley de Amparo queda confusa. Es muy importante que se aclare"

Culiacán
14

Fuerzas Armadas matan a cinco agresores en Culiacán tras asesinato de policía estatal

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
15

ENTREVISTA ¬ No importa que Hernán calle ahora, debe responder a la Fiscalía: Harfuch

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus propuestas para integrar las nuevas comisiones Nacional Antimonopolios y Reguladora de Telecomunicaciones.
1

DOCUMENTOS ÍNTEGROS ¬ ¿Con qué sustituyen órganos autónomos? CSP envía dos propuestas

2

Mexicanos acusan tortura en Israel, pero piden “no distraerse del genocidio en Gaza”

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que el T-MEC es Ley en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier modificación requeriría una revisión profunda.
3

El T-MEC es Ley en los 3 países: CSP a Trump; "nos va a ir bien" en la revisión, dice

4

Sheinbaum reitera: “La Ley de Amparo queda confusa. Es muy importante que se aclare"

El ejército de Israel asaltó en aguas internacionales los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad, iniciativa que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
5

El ejército de Israel ahora intercepta embarcaciones de nueva flotilla que iba a Gaza

Mexicanos detenidos en Israel llegan a la CdMx.
6

Los 6 mexicanos detenidos por Israel llegan al AICM; los reciben familiares y amigos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.
7

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
8

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

El PAN en Chihuahua dice que se aprobó la prohibición de lenguaje inclusivo.
9

PAN presume la primera prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

10

Morena y sus aliados avalan reformas a la Ley aduanera y contra la extorsión

11

Bachelet visita a Sheinbaum para hablar de América Latina y mujeres en la política

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de Dulce, una niña de 12 años, en Chalco, Edomex, estaría relacionado con narcomenudeo.
12

ENTREVISTA ¬ No importa que Hernán calle ahora, debe responder a la Fiscalía: Harfuch