La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

Redacción/SinEmbargo

09/10/2025 - 2:53 pm

La Prepa 3 de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso; después se descartó algún riesgo.

Artículos relacionados

La Preparatoria 3 "Justo Sierra" fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso, pero las autoridades confirmaron que no representaba riesgo.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Una nueva alerta activó este jueves la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y protección civil en un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 3 “Justo Sierra”, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), fue evacuada de forma preventiva mientras se aplicaban los protocolos correspondientes.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), con apoyo de personal de Protección Civil de la Alcaldía. La intervención se realizó tras el hallazgo de un objeto sospechoso dentro de las instalaciones.

Luego de la inspección en la Prepa 3, se confirmó que se trataba de un recipiente con líquido, sin representar peligro para la comunidad escolar.

“La seguridad de nuestras instituciones educativas es prioridad. Se actuó con rapidez y responsabilidad para proteger a quienes se encontraban en el plantel”, informó la demarcación en un comunicado.

El mensaje oficial también exhortó a mantener la calma ante este tipo de situaciones: “Es importante conservar la tranquilidad y atender las instrucciones de las autoridades”.

La evacuación se realizó sin incidentes y con orden, como parte de las medidas preventivas que refuerzan la seguridad en espacios escolares. La Alcaldía reiteró su compromiso con la protección de la comunidad educativa y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

La atención inmediata en la Prepa 3 se suma a otros hechos recientes, como la suspensión de clases presenciales en la Facultad de Economía, y en la de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) por una advertencia anónima, así como el respaldo ofrecido por el Gobierno federal a la UNAM en materia de seguridad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Vapeo: delito por instrumento

"Ni en los momentos más brumosos del prohibicionismo se había planteado penalizar al consumidor por el instrumento...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

¿Llegamos todas?

"¿Llegamos todas? No, señora Presidenta, llegó usted solamente. Ni Kimberly, ni Isabella, ni Amelí han llegado ¡Encuéntrelas!"
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Pese a la corrupción se arma a la Armada

"Pero justo cuando discursa sobre cuidar la herencia, no tener riqueza mal habida, no ser corruptos y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una nueva relación con Europa

"Tanto América Latina como Europa coinciden en que hay que fortalecer el régimen de derechos humanos, promover...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

+ Sección

Galileo

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionada sobre el reciente posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego como posible aspirante presidencial rumbo a 2030.
1

Salinas Pliego corrompió a jueces: acreedores en EU. “Nos anima postura de Sheinbaum"

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
2

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Claudio X. González presentó hoy la propuesta "Salvemos la democracia" para una iniciativa de reforma electoral.
3

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
4

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

SCJN analizará amparo de Cabeza de Vaca
5

La nueva SCJN atrae el caso de Cabeza de Vaca; analizará aprehensión en su contra

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
6

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

Mexicanos que viajaban en la Global Summud Flotilla aceptan su repatriación a México
7

Las horas difíciles de la flotilla en Israel: mexicanos narran su secuestro y tortura

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.
8

“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

La depresión tropical "Diecisiete-E" frente a Guerrero y la tormenta tropical "Priscilla" frente a Baja California Sur (BCS) provocarán lluvias en el Pacífico.
9

La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
10

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
11

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum

12

El nuevo régimen

13

La pax americana en época de Trump

Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre el vuelo que realizó Gerardo Fernández Noroña en un avión privado; dijo que le corresponde a él explicar el tema.
14

Cada quién responda: CSP del vuelo privado de Noroña. Nada que transparentar, dice él

El lenguaje matemático es exacto, mientras que la lengua es metafórica, vaga, sugerente: capaz de decirlo todo pero sin precisión.
15

El lenguaje matemático y la realidad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGJ-CdMx y la Comisión de Búsqueda de Personas informaron que María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, fue hallada con vida.
1

María Isabella, joven de 16 años desaparecida en el Ajusco, es hallada con vida

La Prepa 3 de la UNAM, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso; después se descartó algún riesgo.
2

La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?
3

FOTOS ¬ Gaza celebra pero la ultraderecha israelí rechaza la paz. ¿Durará el acuerdo?

La depresión tropical "Diecisiete-E" frente a Guerrero y la tormenta tropical "Priscilla" frente a Baja California Sur (BCS) provocarán lluvias en el Pacífico.
4

La depresión tropical "Diecisiete-E" se forma frente a Guerrero; así va "Priscilla"

Jhon Mario “N”, alias “El Llanero”, fue detenido en Michoacán por el presunto cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente.
5

“El Llanero” es detenido en Michoacán; lo acusan de extorsionar, reclutar y entrenar

El titular de la SCHP, Edgar Amador, dio a conocer que los ingresos del Gobierno federal registraron un crecimiento real de 9.1 por ciento en lo que va de 2025.
6

Los ingresos del Gobierno federal han subido 9.1% en lo que va de 2025, presume SHCP

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar acuerdo de paz entre Hamás e Israel
7

Trump anuncia viaje a Egipto para firmar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

La Cámara de Diputados avanzó en la eliminación de la retroactividad incluida en la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada la semana pasada en el Senado.
8

Diputados echan atrás "ocurrencia" del Senado: quitan retroactividad en Ley de Amparo

Citi rechaza propuesta de Grupo México para comprar Banamex
9

Citi batea a Grupo México: rechaza la oferta por Banamex y se queda con Chico Pardo

Sheinbaum evitó entrar en debate con Noroña y dijo que a cada quien lo evalúe la gente.
10

Sheinbaum evita entrar en debate con Noroña: "Que a cada quien nos evalúe la gente"

La inflación general en México repuntó en septiembre y alcanzó una tasa anual de 3.76%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
11

La inflación anual se acelera a 3.76% en septiembre, pero sigue en rango del Banxico

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum
12

Queremos menos consumo de refresco, no se va a cancelar el impuesto, dice Sheinbaum