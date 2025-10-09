La Prepa 3 de la UNAM es evacuada por objeto sospechoso; autoridades descartan riesgo

La Preparatoria 3 "Justo Sierra" fue evacuada tras el hallazgo de un objeto sospechoso, pero las autoridades confirmaron que no representaba riesgo.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Una nueva alerta activó este jueves la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y protección civil en un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 3 “Justo Sierra”, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), fue evacuada de forma preventiva mientras se aplicaban los protocolos correspondientes.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), con apoyo de personal de Protección Civil de la Alcaldía. La intervención se realizó tras el hallazgo de un objeto sospechoso dentro de las instalaciones.

Luego de la inspección en la Prepa 3, se confirmó que se trataba de un recipiente con líquido, sin representar peligro para la comunidad escolar.

🔊INFORMACIÓN IMPORTANTE

A LA COMUNIDAD MADERENSE 👇 pic.twitter.com/d6CJlWPMr5 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) October 9, 2025

“La seguridad de nuestras instituciones educativas es prioridad. Se actuó con rapidez y responsabilidad para proteger a quienes se encontraban en el plantel”, informó la demarcación en un comunicado.

El mensaje oficial también exhortó a mantener la calma ante este tipo de situaciones: “Es importante conservar la tranquilidad y atender las instrucciones de las autoridades”.

La evacuación se realizó sin incidentes y con orden, como parte de las medidas preventivas que refuerzan la seguridad en espacios escolares. La Alcaldía reiteró su compromiso con la protección de la comunidad educativa y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

La atención inmediata en la Prepa 3 se suma a otros hechos recientes, como la suspensión de clases presenciales en la Facultad de Economía, y en la de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) por una advertencia anónima, así como el respaldo ofrecido por el Gobierno federal a la UNAM en materia de seguridad.