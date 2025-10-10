El Congreso de Perú destituye a la Presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad

El legislativo había citado además a la jefa de Estado para que ejerciera de inmediato su defensa antes de proceder a la votación, pero la mandataria rechazó esta posibilidad.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Congreso de Perú aprobó la madrugada de este viernes la destitución de la Presidenta Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral", luego de haber estado sumida en una serie de crisis políticas desde que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo del poder en 2022.

Las principales fuerzas política del país sudamericano aprobaron en el Poder Legislativo cuatro mociones para destituir a la Jefa de Estado debido al fracaso de su estrategia de seguridad y escándalos de corrupción.

Congresistas de siete de las 12 bancadas en el Congreso entregaron las mociones de vacancia, que fueron debatidas y votadas esta noche. Una de las solicitudes justifica el juicio político por la "permanente incapacidad moral" de la mandataria para ejercer el cargo, el cual ocupa desde diciembre de 2022.

¡NO LO CONVALIDAREMOS! Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas. Hoy, el parlamento nacional, ese seno… — JCPortugalS (@JCPortugalS) October 10, 2025

El legislativo había citado además a la jefa de Estado para que ejerciera de inmediato su defensa antes de proceder a la votación, pero la mandataria rechazó esta posibilidad.

Asimismo, se solicitó ante el Ministerio Público un impedimento de salida del país para Boluarte.

"Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, en mi condición de Congresista de la República y defensor acérrimo de los Derechos Humanos, solicitarle a su despacho que realice las coordinaciones que correspondan para efectos de requerir el impedimento de salida del país de la señora Dina Ercilla Boluarte Zegarra, en su condición de Presidenta de la República del Perú", dice la solicitud presentada por el Congresista Guillermo Bermejo Rojas.

Hemos pedido al Ministerio Público el impedimento de salida del país para Dina Boluarte!#DinaAsesina #Vacancia pic.twitter.com/BSmmMeOYX1 — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) October 10, 2025

En las últimas semanas se han desatado protestas en Lima ante el aumento de los homicidios por parte del crimen organizado y una ola de extorsiones, una situación que manifestantes atribuyen a Boluarte. Las protestas comenzaron tras el tiroteo en un concierto de la banda de cumbia Armonía 10 y se agravó cuando la mandataria sugirió que los conductores de autobús en huelga contra el crimen organizado podían simplemente ignorarlas llamadas de los extorsionadores.

Dina Boluarte asumió el Gobierno luego de que Pedro Castillo, que era Presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver la institución.

Boluarte ocupaba la Vicepresidencia y fue elegida en la misma lista con su antecesor, por lo que el Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.

El reemplazo de Boluarte será el presidente del Congreso, José Jerí, de la agrupación Somos Perú, quien fue denunciado por violación sexual. Se prevé que en breve Boluarte pedirá asilo en la Embajada de Ecuador.