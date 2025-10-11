La SSPC detiene a "El Griego", presunto líder del grupo "Dalen" en Quintana Roo

Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron en Quintan Roo a Mikael “N”, alias "El Griego" considerado líder del un grupo criminal Dalen, generador de violencia en Suecia, informó este sábado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

"En seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael 'N', quien es requerido por Europol y cuenta con una orden de arresto y ficha roja emitida por Interpol, por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Con esta información, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad", explicó la SSPC.

Cómo resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @INAMI_mx y @GobQuintanaRoo detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, buscado por… pic.twitter.com/MTfv1zwq6K — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2025

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, el Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol.

De acuerdo con la dependencia federal, se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, donde se realizaron recorridos terrestres y se utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba Mikael "N".

Las autoridades confirmaron la presencia del objetivo en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros, quien también fue detenido. "Ante ello, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde al verificar su identidad se les marcó el alto y fueron detenidos. Durante la inspección se les aseguraron diversas dosis de droga", explicó la SPC.

A los detenidos se les informaron sus derechos de Ley. Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.

En tanto, el otro sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes.