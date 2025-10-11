¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Deutsche Welle

11/10/2025 - 2:33 pm

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Es peligroso dormir con la mascota? Claves para el bienestar de perros y personas

¿Cómo vive un perro en su etapa senior y qué cambios experimenta?

Cinco razones para adoptar un perro de raza única, animales con una historia especial

Los perros ya cuentan con habilidades comunicativas relacionadas con aspectos del lenguaje humano, por lo que científicos de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, exploran la hipótesis de caninos parlantes.

Berlín, 11 de octubre (DeutscheWelle).- El auge de la inteligencia artificial (IA) ha traído consigo innovaciones que hace unos años habrían parecido pura ciencia ficción. Una de las más fascinantes es la posibilidad de comunicarnos con los animales. Se ha especulado mucho sobre si podremos algún día conversar con las ballenas o descifrar el lenguaje de otras especies. Pero ¿qué hay de nuestro compañero más cercano, el perro?

La idea de que los perros hablen no es nueva, al menos en el cine y la televisión. Sin embargo, más allá de la ficción, el equipo del laboratorio BARKS del Departamento de Etología de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría ha llevado esta pregunta al terreno científico. En una revisión publicada en Biologia Futura, los investigadores analizan con total seriedad si existe alguna base biológica que pudiera, hipotéticamente, acercar a los perros a una comunicación parecida al habla.

Y no se refieren a enseñarles trucos vocales o enseñarles a decir "hola". La cuestión es mucho más profunda: ¿existe algún fundamento biológico real para esta posibilidad?

Los científicos examinan desde perspectivas anatómicas, cognitivas y evolutivas hasta qué punto los perros poseen —o podrían desarrollar— las bases necesarias para producir y comprender sonidos similares al lenguaje humano. O si, por el contrario, se trata de una fantasía destinada a quedarse en nuestros sueños.

¿Puede un perro hablar? La ciencia responde

A simple vista, la idea de un perro parlante puede sonar más a broma que a hipótesis científica. Sin embargo, vista desde la evolución, abre una reflexión provocadora: si hablar ofreciera a los perros una ventaja adaptativa real dentro del mundo humano, la selección natural probablemente ya habría hecho su trabajo y ese talento sería común entre ellos.

Según explica en el comunicado de prensa de la universidad la Dra. Rita Lenkei, una de las autoras principales, la investigación no busca alimentar expectativas irreales, sino aclarar "lo que se sabe, lo que se exagera y lo que queda por explorar mediante una investigación científica seria".

Día Mundial del Perro sin Raza
Perrito captado en el Día Mundial del Perro sin Raza. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Habilidades lingüísticas caninas: lo que ya saben hacer

Los investigadores señalan que los perros muestran algunas habilidades comunicativas que se relacionan con ciertos aspectos del lenguaje humano. Por ejemplo, muchos perros reaccionan con entusiasmo cuando oyen ciertas palabras —su nombre, la promesa de un paseo o la mención de la comida—, una prueba de que son capaces de asociar sonidos con acciones y experiencias concretas.

Además, según indica IFL Science, algunos experimentos previos han mostrado que los perros pueden diferenciar idiomas, registrar el tono de una vocalización y reconocer a personas conocidas únicamente por su voz.

En cuanto a la anatomía, el estudio sugiere que los perros pueden dominar "movimientos dinámicos de la laringe" que les permiten producir una "amplia variedad de frecuencias formantes". Esto indica, según se lee en el estudio, que "los perros podrían exhibir suficiente flexibilidad vocal para producir sonidos similares al habla", aunque su aparato fonador no sea tan refinado como el humano.

Perrito mira hacia el horizonte en el Día Mundial del Perro sin Raza. Foto: Cristina Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

¿Qué les falta entonces?

Aquí es donde entra el verdadero punto de inflexión: la motivación evolutiva. Una teoría ampliamente aceptada sobre el origen del lenguaje humano es que surgió como herramienta para coordinar acciones en grupo y facilitar la cooperación.

Sin embargo, a diferencia de nosotros, los perros no necesitan palabras para entenderse. Les basta una mirada, un movimiento de cola o un cambio de tono para descifrar lo que ocurre a su alrededor, una habilidad social tan afinada que a veces parece superar la nuestra.

Desde esta perspectiva, los perros simplemente no necesitan hablar. La evolución les ha dado otras herramientas para lograr lo mismo, y forzar la verbalización podría ser, además de innecesario, contraproducente.

De hecho, los autores advierten sobre las posibles consecuencias de intentar que un perro hable. No sólo se abren dilemas éticos, sino que podría romperse el equilibrio emocional que define nuestra relación con ellos. En el estudio, se advierte incluso sobre el "valle inquietante": esa extraña sensación que provoca algo demasiado parecido a lo humano, pero que sigue sin serlo del todo. Por ejemplo, un perro que hablara, como un robot con voz humana, podría resultar más perturbador que entrañable.

Perrito juega con su dueña en el Parque Canino Gandhi, en la CdMx. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Implicaciones científicas

A pesar de los límites técnicos y éticos, los investigadores sostienen que estudiar el potencial lingüístico de los perros puede ayudarnos a entender mejor cómo surgió el lenguaje en nuestra propia especie.

Como explica en el comunicado el Dr. Tamás Faragó, líder del grupo de investigación, dado que no podemos replicar las condiciones originales en las que apareció el habla humana, los modelos comparativos —como el caso de los perros domesticados— son herramientas valiosas para explorar los primeros pasos cognitivos y neuronales hacia el lenguaje.

Además, los hallazgos pueden tener aplicaciones prácticas inesperadas. Por ejemplo, en el emergente campo de la "etorobótica", que estudia la interacción entre animales y máquinas, los conocimientos sobre cómo se comunican los perros con los humanos podrían ayudar a diseñar robots sociales más eficaces.

Mujer pasea a su perrito en la CdMx
Joven pasea a su perro en la CdMx. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

En definitiva, la respuesta a si los perros podrían hablar está, como era de esperar, en el campo teórico. Podrían tener cierta flexibilidad vocal que, en teoría, permitiría sonidos algo más parecidos al habla, y cognitivamente ya muestran una comprensión auditiva más compleja de lo que solía asumirse. Pero la necesidad evolutiva, la carga ética y los riesgos de alterar esa comunicación no verbal tan afinada que ya compartimos con ellos hacen que el sueño de un perro parlante probablemente siga siendo eso: un sueño.

Al final, quizás los perros no necesiten palabras para ser excelentes comunicadores. Como sugiere la revisión de la Universidad Eötvös Loránd, entenderse mutuamente no siempre requiere el habla, a veces sólo hay que "escuchar" de la manera adecuada.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DW. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Esa distopía llamada Ciudad de México

"El antiguo DF está en una zona de alta actividad sísmica. Aunque se han mejorado los sistemas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sheinbaum, entre la fe y la eficacia

"En definitiva, México vive en una extraordinaria paradoja política: tenemos una Presidenta fuerte en emoción y débil...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Carlos Ferreyra, el tercer hombre

"El sorprendente vaticinio de la Virgen sobre nuestra presencia fue por supuesto el tema de todo nuestro...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

El peor de todos
Por Ana Lilia Pérez

El peor de todos

+ Sección

Galileo

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Diane Keaton murió.
2

Diane Keaton, ganadora del Óscar por la cinta Annie Hall, muere a los 79 años

Doña Evelia en Motul
3

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
4

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

Aumento de transporte
5

Tarifa del transporte subirá en Edomex: costará 14 pesos a partir del 15 de octubre

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
6

VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
7

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
8

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

9

La agenda de ultraderecha avanza en Chihuahua de mano de la Gobernadora Maru Campos

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
10

#PuntosyComas ¬ Magistrado propone revocar sentencia por violencia de género

11

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", señala Petro
12

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro

Trump está corriendo a los negros de su gobierno.
13

Una “democracia” de blancos: Había pocos negros en Gobierno. Trump los está corriendo

El mundo del entretenimiento hispano volvió a vestirse de luto, la noche del jueves 9 de octubre, tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz.
14

Fede Dorcaz, actor argentino, es asesinado en la CdMx; autoridades investigan el caso

¿Qué hacer en la CdMx?
15

Interstella 5555, café y chocolate, Poe, la feria del libro y más en la CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", señala Petro
1

Colombia detiene barca con 2.7 toneladas de droga; "Sin matar a nadie", presume Petro

Aumento de transporte
2

Tarifa del transporte subirá en Edomex: costará 14 pesos a partir del 15 de octubre

Diane Keaton murió.
3

Diane Keaton, ganadora del Óscar por la cinta Annie Hall, muere a los 79 años

Sheinbaum hablará con gobernadores para atender afectaciones por fuertes lluvias.
4

Sheinbaum anuncia censos para apoyos por lluvias: "a nadie dejaremos desamparado"

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal
5

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
6

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
7

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
8

VIDEOS ¬ Protección Civil confirma 37 muertes y 117 municipios afectados por lluvias

Mikael "N" cae en Quintana Roo
9

La SSPC detiene a "El Griego", presunto líder del grupo "Dalen" en Quintana Roo

Doña Evelia en Motul
10

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
11

PERFIL ¬ Bad Bunny trasciende el reguetón y se vuelve resistencia al odio trumpista

"Raymond" y "Priscilla" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende afectaciones
12

"Priscilla" y "Raymond" dejan muertos y deslaves; Gobierno atiende las afectaciones