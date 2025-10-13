VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

La cifra de muertos en Puebla por las tormentas tropicales subió a 12 este domingo, mientras que las personas desaparecidas son 11. La Presidenta Sheinbaum recorrió Huauchinango y otros municipios afectados por las lluvias.

Por Paola Macuitl Gallardo

Puebla, 12 de octubre (AmbasManos).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regañó este domingo al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores. Esto, tras el paso de las tormentas tropicales "Jerry" y "Raymond".

Este 12 de octubre la mandataria acudió a la Sierra Norte para corroborar la entrega de despensas, maquinaria, cobijas y ropa. Estuvo acompañada por el Gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante el recorrido por la colonia Chapultepec, una de las más afectadas, vecinos confrontaron al edil. Acusaron la inacción del Alcalde ante la crecida del río que mantiene incomunicadas a varias personas de la tercera edad.

“Usted dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no y la verdad yo prefiero creerle a la gente, dijo @Claudiashein al alcalde de Huauchinango, Rogelio López Ángulo, a quien pobladores acusaron por no apoyar en las labores de rescate tras las tormentas tropicales. pic.twitter.com/XL0ihIWMd6 — Ambas Manos (@Ambas_Manos) October 13, 2025

Sin embargo, el Presidente Municipal de Huauchinango—que llegó al cargo por el cobijo de Morena—, argumentó que ya había trabajos en dicha zona.

La vecina, inconforme, respondió que la situación se mantenía igual y no había ningún apoyo de parte del Gobierno municipal. Fue entonces que Claudia Sheinbaum recriminó que, pese a que el edil afirmaba que se mantenían los trabajos, la población lo contradecía.

"Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no y la verdad yo prefiero creerle a la gente”, dijo la Presidenta de México.

Además, Sheinbaum pidió al Alcalde de Huauchinango decir cuántas personas se supone que están trabajando en la zona afectada: “no nomás que me diga que sí [están trabajando]”.

Un poblador más señaló la negativa del edil de enviar patrullas, pues alegó que no contaban con unidades. Ante tal reclamo, el funcionario respondió que sí tenían, lo que dejó más en evidencia su inacción ante este desastre natural.

Este domingo la cifra de muertos en Puebla por las tormentas tropicales subió a 12 y las personas desaparecidas son 11. Además, se registran 38 municipios afectados y 91 comunidades sin acceso.

Resultaron dañados 134.8 kilómetros de vialidades y se contabilizan 80 mil personas afectadas. En total hay siete puentes colapsados en los municipios de: Tlacuilotepec, Juan Galindo, Tlaxco, Venustiano Carranza, Zihuateutla y Pahuatlán.

El Gobierno estatal, a cargo de Alejandro Armenta Mier, informó que más de 500 viviendas están en riesgo. En tanto, la Presidenta informó que, a partir de este lunes 13 de octubre, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México iniciará con un censo para conocer los daños en viviendas.

