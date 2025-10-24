Fabricantes y distribuidoras de medicinas incumplen sus entregas sin castigo

La Secretaría de Salud, la organización Cero Desabasto y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos atribuyen el desabasto de medicinas e insumos médicos a la falta de supervisión y sanciones severas a incumplidores, a prisas en la licitación y a atrasos tanto en el suministro de insumos como trabas en la distribución.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud reporta que en este octubre se entregaron más de 78 millones de piezas y otras más de 60 millones de medicinas e insumos médicos ya están "en tránsito", pero ese alrededor de 5 por ciento de recetas no surtidas en el seguro social ha continuado por la falta de supervisión en la capacidad de producción y distribución de las empresas antes de que el IMSS o ISSSTE les dé el contrato, así como la ausencia de sanciones más allá de la inhabilitación solo por unos meses por sobrecostos o incumplimiento, de acuerdo con la organización Cero Desabasto.

Este viernes 17 de octubre, la Secretaría Anticorrupción informó que sancionó con 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de solo tres meses a la empresa Loeffler por incumplir el contrato 190214 ME y no entregar 5 mil 320 envases en el Centro Nacional de Distribución. Y el martes 14 de octubre impuso a Ortopedia Ana una sanción de un millón 193 mil pesos y una inhabilitación de 24 meses (dos años) porque entregó bienes con especificaciones distintas a las acordadas y presentó información falsa en el pedido número D2P1789, celebrado el 1 de diciembre de 2022 con el IMSS.

Aunque la falta fue desde 2022, esta empresa siguió obteniendo contratos del IMSS e IMSS Bienestar hasta verano del 2025 y la empresa tiene derecho de impugnar la determinación. En abril también inhabilitó a Biomics Lab por intentar vender a un sobrecosto millonario 175 claves de medicamentos en la compra consolidada 2025-2026.

El Subsecretario de Integración Sectorial Eduardo Clark, encargado de las compras consolidadas de medicamentos, asegura que más del 95 por ciento de las recetas del IMSS, ISSSTE y hospitales de alta especialidad se surten y el abasto en el IMSS Bienestar llega al 92 por ciento.

Pero detalla la serie de obstáculos burocráticos para no poder surtir las millones de recetas restantes contra el cáncer o padecimientos endócrinos y psquiátricos: la prisa en licitar en octubre de 2024 para tener medicamentos en 2025-2026, ya que en la transición del Gobierno federal los contratos se acabaron en diciembre de 2024; clínicas u hospitales que no solicitan a la Secretaría de Salud comprar ciertas claves faltantes en el inventario; la negación de los proveedores de distribuir en clínicas de comunidades rurales, y la negación de la farmacia pública porque, aunque se adquirió la medicina equivalente, la receta del médico dice otro nombre con otra fórmula o versión (inyectable/tableta).

"Cada institución tiene que hacer un contrato con cada proveedor y administrar ese contrato. En la compra consolidada 2027-2028 que estoy planeando ahora es un solo contrato. Tenemos que ver algunos temas legales, pero es un solo contrato en el cual Birmex es un servicio integral de farmacia de las instituciones. El IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar contratan a Birmex para que les compre y dispense, lo cual nos ayuda para cosas triviales, pero importantes en la operación como traslados de medicamentos entre institutos", afirmó Clark en el podcast "Hablemos".

Por su parte, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) dijo que la mayoría de las empresas señaladas de incumplimiento no son mexicanas y no son fabricantes, sino distribuidores.

"Estas afectaciones obedecen a diversos factores, entre ellos, retrasos en la cadena de suministro de insumos para la fabricación de medicinas, órdenes de compra, distribución y entrega en los centros de distribución. También en algunos puntos de entrega del IMSS Bienestar se presentaron problemas en la recepción de medicamentos", respondió la asociación por escrito a SinEmbargo.

En septiembre de 2025, la Secretaría de Salud registraba 152 millones de piezas entregadas y más de 74 millones de piezas incumplidas. Después de que Clark señaló en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum la lista de las farmacéuticas que incumplieron el contrato, este octubre –a un año de iniciada la compra consolidada de medicamentos 2025-2026– se reportan cero piezas incumplidas, más de 78 millones de piezas entregadas, más de 60 millones en tránsito y 28 millones en validación de entrega, de acuerdo con datos del portal "Entrega de medicamentos" de la Secretaría de Salud.

Al corte del 17 de octubre, este portal muestra que de 4 mil 143 millones 945 mil 421 piezas asignadas por el IMSS, ISSSTE, institutos y hospitales de alta especialidad, los proveedores les entregaron el 74 por ciento, y de las 3 mil 992 claves de medicinas asignadas por estos institutos de salud pública, las empresas contratadas entregaron 96 por ciento.

El IMSS, el instituto con más derechohabientes, es el que reporta más incumplimiento por parte de los proveedores que contrató. De 2 mil 592 millones 072 mil 070 piezas asignadas, se han entregado 72 por ciento, y de 2 mil 384 claves de medicamentos licitados por el IMSS a proveedores, se han entregado 95 por ciento.

Asimismo, al corte del 17 de octubre, de las 334 millones 731 mil 991 piezas asignadas por el ISSSTE a proveedores, se ha entregado el 86 por ciento; y de las mil 117 claves de medicamentos asignadas, se han entregado el 95 por ciento. En el caso del IMSS Bienestar –donde no se surten el 8 por ciento de las recetas–, de las 803 millones 356 mil piezas adjudicadas a proveedores, se han entregado el 78 por ciento; y de las 2 mil 437 claves de medicamentos asignados, han entregado el 97 por ciento.

Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), ha dicho en entrevistas radiofónicas que la mayoría de las empresas que la Secretaría de Salud señaló de incumplir con las entregas no son fabricantes sino distribuidores, ofrecieron "precios irrisorios" o están ubicadas en la India y no tienen la capacidad de manufactura para abastecer lo contratado por el Gobierno federal.

Al respecto, la directora de Cero Desabasto, Evelyn Guzmán, observó en entrevista con este medio: "La revisión de los contratos implica también revisar la capacidad de las farmacéuticas para llevar a cabo la manufactura de los medicamentos, si es que cuentan con ello y establecer en los mismos contratos fechas para la entrega de los medicamentos y las sanciones (si no se entregan en tiempo y forma). Aunque la sanción más importante que el Gobierno impone es inhabilitar a las farmacéuticas que están incumpliendo, desde el establecimiento de los contratos deben quedar claras las sanciones porque sino el mensaje que da el Gobierno a las demás farmacéuticas que busquen licitar es que no hay un castigo ni consecuencia".

SinEmbargo cuestionó al área de comunicación de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que representa a 45 empresas mexicanas, si el Gobierno federal les plantea sanciones claras en las cláusulas de los contratos por no cumplir en tiempo y forma con las entregas. Las sanciones de multas e inhabilitación por unos años se establecen en general en la Ley de Adquisiciones. Por escrito, la industria respondió:

"En general los contratos públicos en México deben prever cláusulas que regulen penalidades, deducciones, rescisión, etc., de modo que haya consecuencias para los proveedores que no cumplan con sus obligaciones. También es importante considerar que estos contratos establecen una fianza que puede ser ejecutada por las autoridades en caso de incumplimiento a las condiciones establecidas".

Prisas en licitar

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, comentó en el podcast "Hablemos"que de las casi 4 mil claves de medicamentos que compran, en la licitación de más de 3 mil genéricos fue talachoso y "agresivo", ya que en octubre de 2024 le urgieron a los cientos de proveedores en los anexos técnicos (contratos) que entregaran las piezas y claves a inicios de 2025, dado que por la transición de Gobierno los contratos terminaban el 31 de diciembre de 2024. En este proceso, enfatizó Clark, ya no fue con intermediarios que agilizan la compra sino directo con productores para evitar posible corrupción.

"Uno de los principales problemas fue que los contratos del Estado mexicano acababan el 31 de diciembre y nosotros entramos el 1 de octubre (2024). Una licitación de esta complejidad es de casi 150 mil millones de pesos, que es un número muy alto. Casi todas las farmacéuticas del mundo, para cumplir bien, requieren ocho meses de adelanto entre que les compres y empiecen a entregar. Los anexos técnicos decían que se previeran para empezar a entregar en marzo, mientras parchamos con compras emergentes", compartió.

A la par de los incumplimientos, del total de reportes ciudadanos realizados este 2025 en la plataforma de Cero Desabasto, el 36 por ciento corresponde a medicinas oncológicas; el 21.39 por ciento a tratamiento de padecimientos endócrinos y metabolismo; el 19.85 por ciento son de medicinas neurológicas; el 11.80 por ciento de medicinas psquiátricas, y el 10.82 por ciento de medicinas contra infecciones.

"Sin lugar a dudas a quienes más afecta es a los pacientes, muy particularmente a los pacientes más vulnerables que son aquellos que requieren de tratamientos oncológicos, tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas y de alta especialidad. Esto implica un riesgo en la interrupción de sus tratamientos, lo que afecta considerablemente su salud", dijo Evelyn Guzmán, directora de Cero Desabasto.

Aunque el 63 por ciento de los mexicanos respondió en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2024 que está afiliado a alguna dependencia de salud pública, seis de cada diez recibieron la atención médica en establecimientos privados o farmacias, analizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). El promedio nacional de gasto en salud es de seis mil 421 pesos al año.

Fallas de proveedores

La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Raquel Buenrostro hizo un llamado en abril a los directores de los hospitales para que ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque con ello se facilita el procedimiento para inhabilitarlos. También cuestionó el grado de incumplimiento de algunas empresas, las cuales reconocen “cínicamente” que prefieren una sanción o multa que entregar medicamentos en regiones apartadas del país, donde se ubican sobre todo clínicas y hospitales del IMSS Bienestar.

El subsecretario de la Secretaría de Salud Eduardo Clark, encargado de la compra consolidada de medicamentos, aseguró hace unas semanas a las farmacéuticas "que no están jugando" con la exigencia de la pronta entrega de piezas asignadas.

Ante ello, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), dijo que el Gobierno federal dio contratos a empresas que no son reconocidas en el sector. Algunas de ellas, comentó en entrevistas en el radio, ofrecieron "precios irrisorios" o incluso están ubicadas en la India y no tienen la capacidad para abastecer las millones de piezas contratadas por el Gobierno federal.

El área de comunicación de Amelaf abundó a SinEmbargo: "Las empresas que incumplieron en su mayoría son distribuidores no fabricantes de medicamentos. Los laboratorios nacionales que integran a AMELAF representan menos del 10 por ciento de la lista de compañías que fueron señaladas por el Gobierno de México y reportaron un porcentaje de incumplimiento en la entrega de medicamentos menor al 20 por ciento en promedio"

La Secretaría de Salud señaló, por ejemplo, que a BIOXINTEGRAL SERVICIOS el ISSSTE le solicitó 5 mil 356 gasas el 11 de julio y no entregó en la fecha límite de agosto 2025 las 5 mil 356 piezas, es decir, incumplió con el 100 por ciento. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS se comprometió a entregar 169 mil 378 piezas, entre ellas acenocumarol y permetrina solución, pero solo entregó el 88.6 por ciento.

A SERRAL, una de las empresas mexicanas contratadas, se le acusó de un 83 por ciento de incumplimiento de entrega de, entre otros, suturas y talidomina, detalla el portal "Entrega medicamentos".

Para corregir las fallas aún presentadas en la compra consolidada de medicamentos, la directora de Cero Desabasto, Evelyn Guzmán, recomendó al IMSS e ISSSTE reforzar los mecanismos de supervisión de empresas que participen en la licitación pública y, sobre todo, establecer en los contratos sanciones más severas para evitar que el incumplimiento en la entrega de medicamentos por parte de farmacéuticas se siga repitiendo. También es importante, agregó, diversificar la oferta de los proveedores.

"En algunos casos las licitaciones de oferta de medicamentos incluyen irregularidades y sobrecostos, y otras veces los proveedores no cumplen con los tiempos de entrega como lo estamos viendo con las farmacéuticas. Hay contratos con baja exigibilidad en los que no se establecen cláusulas más robustas para garantizar que las entregas se realicen en tiempo y forma. También es resultado de una concentración de adjudicaciones en pocas empresas sin verificar su capacidad real de cumplimiento", dijo Guzmán.

Un ejemplo de incumplimiento y tráfico de influencia sin sanción fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación en la compra consolidada de medicamentos 2023-2024: Trabajadores del laboratorio Birmex dijeron a la Auditoría que la Dirección General de Birmex, entonces a cargo de Jens Pedro Lohmann Iturburu, ordenó “beneficiar” a la empresa Neuronic Mexicana pese a que al final no cumplió con las condiciones solicitadas por el INSABI ni por la Cofepris, pues muchos de los empaques llegaron en mal estado y hubo entregas retrasadas, que impactaron la distribución a centros de salud pública.

Pese a ello, no hubo sanciones. “[Birmex] no proporcionó evidencia documental que acredite la aplicación de penas convencionales a Neuronic Mexicana por los días de atraso en las entregas de medicamento por parte del proveedor por 160 mil pesos; pagó 24 millones 258 mil pesos por los medicamentos Cloranfenicol, Pilocarpina y Atropina, cuyas claves no se encontraban aprobadas en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud y que no fueron requeridas por el entonces INSABI; pagó 15 millones 390 mil pesos a Neuronic Mexicana por 10 lotes de medicamento que no fueron rechazados por los defectos de calidad, los cuales no cumplieron con las pruebas de variación de volumen realizadas por COFEPRIS”, dictaminó la ASF en febrero de 2025.

Lentitud en distribución

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) es una empresa estatal surgida en 1999. Su antecesor, el Instituto Nacional de Higiene, producía vacunas como la Difteria, Pertussis y Tétanos (DPT), pero desde el 2000, con el Gobierno de Vicente Fox Quesada, se fue desmantelando la producción nacional de vacunas y medicinas para realizar alianzas con la iniciativa privada como Sanofi Pasteur.

En 2019 el Gobierno federal ajustó el mecanismo de compras consolidadas de medicamentos al detectar corrupción en el sector farmacéutico y retiró a los intermediarios, lo cual terminó en retrasos en el surtimiento de recetas en instituciones públicas de salud, sobre todo en 2020, 2021 y 2022, muestran los datos de la Radiografía del Desabasto 2023.

Además en 2019 hubo un tifón en China que desapareció un gran laboratorio que abastecía la sustancia activa y, ante el retiro del negocio de los intermediarios, les escondieron medicamentos oncológicos, dijo la ahora Secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro a Los Periodistas.

Sin embargo, no se han logrado agilizar las trabas burocráticas en el almacenamiento, la distribución y proceso de entrega, lo cual reconoce el Subsecretario Eduardo Clark.

Es decir, se compran medicamentos directo al productor para ser enviados a distintos hospitales, pero, dijo, los proveedores no quieren distribuir en las miles de clínicas del IMSS Bienestar en comunidades rurales.

"Nadie quiere echarse la chamba de ir hasta allá", aseguró en "Hablemos", lo que coincide con lo asegurado por la Secretaria Anticorrupción y exencargada de las compras consolidadas, Raquel Buenrostro.

Luego, ya entregados, las farmacias de las clínicas del IMSS Bienestar suelen negar las medicinas al no coincidir el nombre de lo recetado con lo que hay en el almacén, aunque sirva contra la misma enfermedad. Ahí, dijo Clark, la urgencia de un sistema único de receta electrónica que homologue las claves de medicinas disponibles para surtir recetas.

Al respecto coincidió Evelyn Guzmán, la directora de Cero Desabasto: "Aunque los medicamentos se compran, no siempre llegan a los hospitales y clínicas por falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, y por no contar con la infraestructura necesaria en almacenamiento y distribución técnica, así como procesos burocráticos ineficientes para la entrega".

Para disminuir la dependencia a los fabricantes y distribuidores privados de medicamentos, uno de los puntos del Plan México 2024-2030 es aumentar la capacidad de infraestructura y manufactura para la producción nacional de insumos médicos y medicinas, en lo cual participa la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).