RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

En esta entrega de RADICALES, las periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel, y los periodistas Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar coincidieron en que las tragedias naturales siguen siendo utilizadas por la oposición y ciertos medios de comunicación como una plataforma para atacar al Gobierno en turno restando atención a los damnificados y la prevención de futuras emergencias.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Tras las recientes afectaciones generadas por desastres naturales en diversos estados del país, diversas voces han cuestionado el uso político y mediático que la oposición ha hecho en torno a la tragedia, al tiempo que especialistas llaman a mantener el enfoque en la atención a los damnificados.

Álvaro Delgado consideró que, si bien los desastres naturales son inevitables, las autoridades deben fortalecer las acciones preventivas para reducir los daños, pero también alertó sobre la manipulación política que suele surgir en cada emergencia.

“Siempre está latente que haya desastres naturales, eso no lo controla nadie. Por más que Morena y sus gobiernos quieran, no pueden evitar que haya desastres naturales; lo que sí puede hacerse es que haya acciones de prevención para mitigar las afectaciones. Hay negligencias, hay ineptitud, hay falta de recursos inclusive para atender desastres naturales.”

El periodista mencionó que el uso de las tragedias con fines políticos no es algo nuevo y recordó que esta práctica ha estado presente desde hace décadas. Criticó que personajes como Ricardo Salinas Pliego se burle de lo ocurrido y pidió señalarlos por sus malas acciones.

"Son personajes viles los que manipulan, los que mienten, los que buscan un rédito, a veces no solo político, mediático. Atraer o acarrear audiencia con mentiras, con manipulación como ha ocurrido una vez más en la tragedia que todavía está en curso […] A esos hay que desenmascararlos y llamarlos por su nombre, es Ricardo Salinas Pliego, es Claudio X. González, es Alejandro Moreno Cárdenas, es Xóchitl Gálvez, es esa nata de personajes viles y cobardes que pretenden manipular una tragedia".

Por su parte, Daniela Barragán destacó que desde la oposición se busca generar un efecto mediático. Mencionó como ejemplo la difusión del video en el que ciudadanos en Veracruz reclamaron a la Presidenta durante su visita a zonas afectadas.

"El efecto que se busca es más mediático que político. Están utilizando esa imagen para decir ‘ven que sí es autoritaria porque está callando a un ciudadano’, cuando la verdad lo que estamos viendo es un acto necesario: que la Presidenta fuera a la zona donde se necesitaba la ayuda”.

Barragán recordó que tanto el derecho a protestar como la responsabilidad de las autoridades de atender a la población deben coexistir en momentos de emergencia.

"La Presienta ha dicho que era su responsabilidad estar, la gente también tiene claro su derecho a protestar y en medio de la tragedia tiene el derecho a mostrarse frustrada y desesperada. La gente tiene derecho de decirle a sus gobernantes que está enojada y que necesita ayuda y el papel de los gobernantes es escuchar y atender".

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales.

Durante su conferencia de prensa matutina, pidió dejar de lado los señalamientos y concentrarse en la atención a la población afectada, al asegurar que los cinco gobernadores de las entidades impactadas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, “han actuado desde el primer momento” junto con sus equipos y los presidentes municipales.

“Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.

Al respecto, Héctor Alejandro Quintanar señaló que los discursos de algunos opositores resultan contradictorios, pues provienen de actores que en el pasado no respondieron con eficacia ante situaciones similares.

“No es posible que salgan con este discurso maniqueo personajes que antes ya demostraron que fallaron cuando tenían que haber reaccionado ante desastres. Son perdedores con discurso de ganadores.”

El académico también criticó los mensajes burlones que circularon en redes sociales por parte de varias figuras de la oposición como Ricardo Salinas Pliego hacia las personas afectadas.

“A mí algo que no me termina de sorprender es el caso de Salinas Pliego, este tipo burlándose de los damnificados con esta tontería de ‘disfruten lo votado’.”

Finalmente, la comunicadora Meme Yamel cuestionó que la defensa del antiguo Fonden tenga como motivación la pérdida de beneficios económicos y no un interés genuino por las víctimas.

“¿Por qué gritan y lloran porque regrese el Fonden? Porque están llorando por sus propios intereses, porque a través de ese fideicomiso tenían una vía de negocio. No es caridad, lo que perdieron fue una estrategia de evadir impuestos y por eso es que ya no ayudan.”