Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 12:52 pm

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios que buscan culpables por la tragedia que dejaron las lluvias.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

María Corina Machado, opositora de Maduro, se lleva el Premio Nobel de la Paz 2025

Sheinbaum respondió hoy a las críticas por la desaparición del Fonden, y explicó que los apoyos se canalizan de forma directa y transparente.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales.

Durante su conferencia de prensa matutina, pidió dejar de lado los señalamientos y concentrarse en la atención a la población afectada, al asegurar que los cinco gobernadores de las entidades impactadas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, “han actuado desde el primer momento” junto con sus equipos y los presidentes municipales.

“Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.

La titular del Poder Ejecutivo destacó que las lluvias provocadas por las tormentas tropicales “Raymond” y “Priscilla” ocasionaron daños graves en más de 300 comunidades, pero insistió en que el Gobierno federal y las administraciones locales están actuando de manera coordinada desde el inicio de la emergencia.

“Estamos destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno federal, del Estado mexicano, digámoslo así, para poder garantizar el apoyo a la población. No se va a dejar desamparado a nadie”, afirmó.

La Presidenta Sheinbaum también respondió a las críticas de quienes han reclamado la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al sostener que los mecanismos actuales permiten una respuesta más directa y transparente.

Explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) coordina, junto con los gobiernos estatales y municipales, la recepción y distribución de apoyos a través de centros de acopio, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras dependencias federales se encargan de llevarlos a las comunidades afectadas.

“Se están incrementando los apoyos en estos días. La Secretaría de Gobernación coordina la información sobre los centros de acopio, y la Defensa dirige la distribución. Lo importante es saber qué se necesita en cada lugar”, añadió.

Sheinbaum adelantó que, una vez superada la etapa de emergencia, se impulsará un plan de reactivación económica para las zonas más golpeadas. El Canciller Marcelo Ebrard —dijo— ya trabaja con los gobernadores y las cámaras empresariales en la cuantificación de daños y apoyos para pequeños comercios. “Queremos reactivar pronto la economía local. Nadie quedará sin ayuda”, concluyó.

La red mueve videos de reclamos a Sheinbaum

El fin de semana, en el marco de su visita a las zonas afectadas, la Presidenta Sheinbaum enfrentó reclamos directos de habitantes que exigían ayuda inmediata. En redes sociales circularon videos de estos momentos, por lo que la mandataria federal aseveró ayer que no intentó silenciar a los ciudadanos, sino pedirles espacio para responder con información verificada.

“Primero quiero aclarar: si ustedes ven completo el video que circuló ayer en redes sociales, notarán que el joven que me interpela hablaba de personas desaparecidas. Yo le pedí que me escuchara, porque lo que le dije fue: ‘No vamos a ocultar absolutamente nada. Permítanme tener toda la información y vamos a darla a conocer’”, señaló desde Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo también respondió a las burlas y críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego y del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, considerándolas malintencionadas y señalando que no distraerán los esfuerzos de su Administración.

“Lo segundo yo creo que ni vale la pena. La gran mayoría de las personas, el 99 por ciento, tenemos algo muy especial: la generosidad. Frente a la tragedia, la gente me ofreció comida; se la volvimos a repartir. Ese es el pueblo de México”, manifestó.

En su intervención, la Presidenta subrayó que los cinco gobernadores de los estados más afectados han actuado desde el primer momento, con coordinación y sin importar filiación política.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Noruega lamentó la decisión de Venezuela de cerrar su Embajada en Oslo y recordó que el Premio Nobel es "independiente" de las consideraciones políticas.
1

Noruega lamenta cierre de Embajada de Venezuela; Premio Nobel es independiente, dice

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
2

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
3

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
5

El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
6

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Pleno del TFJA
7

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
8

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

9

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Japón, del mito al manga
10

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
11

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

El regocijo de los canallas
12

El regocijo de los canallas

Niño SIcario
13

Un menor de 15 años es detenido en Tabasco por homicidio, secuestro y venta de droga

Las autoridades de todos los niveles de Gobierno abrieron centros de acopio para ayudar a las y los damnificados que dejaron las lluvias de los últimos días.
14

Centros de acopio abren en CdMx. ¿En dónde están y qué puedes donar a damnificados?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
15

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios que buscan culpables por la tragedia que dejaron las lluvias.
1

Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

Trump ordena ataque militar frente a Venezuela: seis muertos.
2

Trump anuncia nuevo ataque letal contra embarcación frente a Venezuela; hay 6 muertos

Niño SIcario
3

Un menor de 15 años es detenido en Tabasco por homicidio, secuestro y venta de droga

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría destrabarse. La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la STPS presentará una propuesta formal.
4

STPS presentará propuesta para reducir jornada laboral en noviembre, revela Sheinbaum

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó sobre el avance del censo en viviendas afectadas por las recientes lluvias en cinco estados del país.
5

Bienestar avanza con el censo de viviendas afectadas por lluvias: ya visitó 4 mil 178

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dijo que al menos 307 localidades siguen incomunicadas en cuatro estados tras las lluvias.
6

Más de 300 localidades permanecen incomunicadas en 4 estados tras las lluvias: SICT

Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo; eliminaron la retroactividad.
7

Diputados avalan en comisiones la reforma a la Ley de Amparo; eliminan retroactividad

Noruega lamentó la decisión de Venezuela de cerrar su Embajada en Oslo y recordó que el Premio Nobel es "independiente" de las consideraciones políticas.
8

Noruega lamenta cierre de Embajada de Venezuela; Premio Nobel es independiente, dice

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
9

El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

Al menos 5 palestinos murieron en ataques perpetrados por el ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en Gaza.
10

Hamás acusa a Israel de violar alto al fuego: nuevos ataques dejan 5 muertos en Gaza

11

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
12

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes