Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

Sheinbaum respondió hoy a las críticas por la desaparición del Fonden, y explicó que los apoyos se canalizan de forma directa y transparente.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales.

Durante su conferencia de prensa matutina, pidió dejar de lado los señalamientos y concentrarse en la atención a la población afectada, al asegurar que los cinco gobernadores de las entidades impactadas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, “han actuado desde el primer momento” junto con sus equipos y los presidentes municipales.

“Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.

La titular del Poder Ejecutivo destacó que las lluvias provocadas por las tormentas tropicales “Raymond” y “Priscilla” ocasionaron daños graves en más de 300 comunidades, pero insistió en que el Gobierno federal y las administraciones locales están actuando de manera coordinada desde el inicio de la emergencia.

“Estamos destinando toda la fuerza de los municipios, de los estados y del Gobierno federal, del Estado mexicano, digámoslo así, para poder garantizar el apoyo a la población. No se va a dejar desamparado a nadie”, afirmó.

La Presidenta Sheinbaum también respondió a las críticas de quienes han reclamado la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al sostener que los mecanismos actuales permiten una respuesta más directa y transparente.

Explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) coordina, junto con los gobiernos estatales y municipales, la recepción y distribución de apoyos a través de centros de acopio, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras dependencias federales se encargan de llevarlos a las comunidades afectadas.

“Se están incrementando los apoyos en estos días. La Secretaría de Gobernación coordina la información sobre los centros de acopio, y la Defensa dirige la distribución. Lo importante es saber qué se necesita en cada lugar”, añadió.

Sheinbaum adelantó que, una vez superada la etapa de emergencia, se impulsará un plan de reactivación económica para las zonas más golpeadas. El Canciller Marcelo Ebrard —dijo— ya trabaja con los gobernadores y las cámaras empresariales en la cuantificación de daños y apoyos para pequeños comercios. “Queremos reactivar pronto la economía local. Nadie quedará sin ayuda”, concluyó.

La red mueve videos de reclamos a Sheinbaum

El fin de semana, en el marco de su visita a las zonas afectadas, la Presidenta Sheinbaum enfrentó reclamos directos de habitantes que exigían ayuda inmediata. En redes sociales circularon videos de estos momentos, por lo que la mandataria federal aseveró ayer que no intentó silenciar a los ciudadanos, sino pedirles espacio para responder con información verificada.

“Primero quiero aclarar: si ustedes ven completo el video que circuló ayer en redes sociales, notarán que el joven que me interpela hablaba de personas desaparecidas. Yo le pedí que me escuchara, porque lo que le dije fue: ‘No vamos a ocultar absolutamente nada. Permítanme tener toda la información y vamos a darla a conocer’”, señaló desde Palacio Nacional.

Entre gritos de repudio a la gobernadora Rocío Nahle, llega Claudia Sheinbaum a Poza Rica, Veracruz, y es recibida por reclamos de estudiantes que claman por sus desaparecidos, la presidenta los calla, y mejor dice que se va de ahí ante el escándalo. Vídeo de Revista Libertad pic.twitter.com/Y3fxTOgRWd — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) October 12, 2025

La titular del Poder Ejecutivo también respondió a las burlas y críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego y del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, considerándolas malintencionadas y señalando que no distraerán los esfuerzos de su Administración.

“Lo segundo yo creo que ni vale la pena. La gran mayoría de las personas, el 99 por ciento, tenemos algo muy especial: la generosidad. Frente a la tragedia, la gente me ofreció comida; se la volvimos a repartir. Ese es el pueblo de México”, manifestó.

En su intervención, la Presidenta subrayó que los cinco gobernadores de los estados más afectados han actuado desde el primer momento, con coordinación y sin importar filiación política.