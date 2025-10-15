ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

Entrevista con "Los Periodistas", Mike Vigil afirmó que las recientes decisiones de Donald Trump en materia de narcotráfico carecen de sentido común y responden más a una estrategia política que a una acción real de combate al crimen.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Mike Vigil, exjefe de Operaciones Especiales de la DEA, dijo esta noche que el quitar la visa estadounidense a funcionarios y políticos mexicanos es "un teatro político de Trump", pues se contradice con una verdadera de seguridad interna en Estados Unidos.

"Me acuerdo cuando estaba dentro de la DEA, si teníamos evidencia, una acusación formal, nunca cancelábamos la visa, porque la táctica, la estrategia era no cancelar, dejar que entraran a los Estados Unidos y los arrestamos, esa es la táctica. Donald Trump está haciendo muchas cosas que es teatro político. Él dice que esto es para combatir el narcotráfico y no es cierto", comentó Vigil a "Los Periodistas", programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

El Gobierno de Donald Trump, dijo Vigil, en realidad no tiene pruebas de que esos mexicanos y mexicanas sean parte del crimen organizado, por lo que es sólo parte de una estrategia mediática, pero no de un plan que vaya en serio contra los narcotraficantes.

Este día, el Gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales en México, en medio de la ofensiva de la Administración Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informaron a la agencia Reuters dos funcionarios mexicanos.

Algunos de estos casos se han hecho públicos, pero informes de Reuters muestran que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se informó anteriormente.

Según tres exembajadores estadounidenses, administraciones anteriores han revocado visas de esta manera, pero no en la misma medida, lo que, según ellos, indica la disposición del Presidente Donald Trump a utilizar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.

Mike Vigil indicó que Trump ha implementado otras medidas que realmente no resuelven la problemática de las drogas. Recordó, por ejemplo, que designó a seis cárteles de México como grupos terroristas, sin que eso sirva de algo.

"Mucha gente no sabe que solamente se pueden tomar tres acciones con esta designación. Número uno, Estados Unidos puede incautar cuentas bancarias de estos grupos. Dos, Estados Unidos puede sancionar a americanos que brindan apoyo material a estos grupos designados como terroristas. Tercero, tomar medidas para que miembros de estos grupos no entren a Estados Unidos. Ya tenemos décadas haciendo eso. Hay una razón por la que Biden, Obama y Bush nunca nombraron a los cárteles como grupos terroristas y Donald Trump lo está haciendo como teatro político", apuntó.

El exjefe de Operaciones de la DEA sostuvo además que Trump ha puesto tropas militares en la frontera con México, "pero eso también es teatro político porque la mayor parte de la droga entra por las garitas fronterizas".

"¿Quién la cruza? Principalmente americanos. ¿Quién la está distribuyendo en Estados Unidos? Principalmente americanos. Entonces él no está haciendo absolutamente nada para reducir la demanda de drogas en este país, no está haciendo para controlar las armas de fuego que están entrando a México. Nosotros estimaos que entran entre 300 y medio millón de armas a México. La pregunta contundente es por qué está armando a los cárteles que supuestamente está combatiendo", apuntó.