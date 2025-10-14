EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

Según tres exembajadores estadounidenses, administraciones anteriores han revocado visas a políticos mexicanos, una medida que se ha endurecido en la administración Trump.

Los Ángeles, 14 de octubre (LaOpinión).- El Gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales en México, en medio de la ofensiva de la Administración Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, informaron a la agencia Reuters dos funcionarios mexicanos.

Algunos de estos casos se han hecho públicos, pero informes de Reuters muestran que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se informó anteriormente.

Según tres exembajadores estadounidenses, administraciones anteriores han revocado visas de esta manera, pero no en la misma medida, lo que, según ellos, indica la disposición del Presidente Donald Trump a utilizar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.

“El Gobierno de Trump está buscando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, declaró Tony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015.

Esta medida ha generado una discreta conmoción entre la élite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos y requiere visa para hacerlo. También marca una ampliación significativa de la acción antinarcóticos de Estados Unidos, ya que el Gobierno de Trump se centra en políticos en activo que suelen considerarse demasiado sensibles diplomáticamente.

Una de las fuentes, un político mexicano de alto rango, afirmó que a más de 50 políticos del partido gobernante Morena se les han revocado las visas, así como a decenas de funcionarios de otros partidos políticos. Las fuentes solicitaron el anonimato para hablar sobre un tema delicado.

Reuters no pudo determinar los nombres de los funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas. Hasta el momento, sólo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la Gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.

Estados Unidos no necesita dar explicaciones para revocar la visa de alguien, y el umbral para hacerlo es mucho menor que para imponer sanciones o un proceso judicial, según las fuentes. En respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, un alto funcionario del Departamento de Estado de EU declaró: “Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas en cualquier momento” por “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.

Dichas actividades podrían incluir el narcotráfico, la permanencia vencida, la corrupción, el espionaje o la facilitación de la inmigración ilegal, añadió el funcionario.

“El Gobierno de Trump ha mantenido una buena relación de trabajo con el Gobierno de Sheinbaum, y esperamos seguir impulsando nuestra relación bilateral en beneficio de la agenda de política exterior de Estados Unidos primero”, declaró el funcionario.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a una pregunta en su conferencia de prensa habitual del martes, afirmó no tener información sobre el tema y que Estados Unidos generalmente no informa al gobierno mexicano cuando revoca visas porque se trata de “información personal” relacionada con las personas involucradas.

En México, las revocaciones generalizadas de visas, especialmente a miembros del partido gobernante Morena de Sheinbaum, amenazan con complicar la ya tensa relación del país con Estados Unidos. En medio de importantes negociaciones comerciales y conversaciones sobre seguridad, Sheinbaum ha optado por colaborar estrechamente con Estados Unidos.

