Uno de los cuerpos entregados por Hamás no corresponde a ningún rehén, afirma Israel

Europa Press

15/10/2025 - 3:06 pm

El ejército de Israel afirmó que uno de los cuatro cadáveres entregados el martes por Hamás en la Franja de Gaza no corresponde a ninguno de los rehenes.

Las dudas sobre el cuerpo no identificado fueron disipadas luego de que una institución forense confirmara que no se trata de ningún ciudadano israelí capturado en los ataques del 7 de octubre de 2023. 

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel afirmó este miércoles que uno de los cuatro cadáveres entregados el martes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza no corresponde a ninguno de los rehenes, después de identificar a los otros tres, motivo por el que reclamó al grupo palestino que "acometa todos los esfuerzos necesarios" para completar la entrega de cuerpos de rehenes muertos.

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes. Hamás debe llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", señaló el ejército israelí en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Previamente, aseguró que los otros tres cadáveres correspondían a Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy, cuyas familias fueron notificadas. Sin embargo, fuentes de seguridad citadas por la emisora pública israelí, Kan, adelantaron que el cuarto cuerpo podría pertenecer a un palestino, dudas que fueron confirmadas una vez finalizados los procedimientos forenses.

Hamás, que por ahora no se ha pronunciado al respecto, sostuvo a primera hora del día que sigue cumpliendo con sus compromisos en la entrega a Israel de los cadáveres de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras los retrasos en el proceso, al tiempo que acusó a Israel de violar el alto al fuego tras la muerte de cinco palestinos a manos de las tropas israelíes durante la jornada del martes.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto al fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de ocho de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Con todo, se produjeron críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que sólo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los cadáveres restantes de los capturados durante los citados ataques.

El ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre que ha dejado hasta la fecha más de 67 mil 900 muertos y 170 mil heridos, tal y como denunciaron las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.

