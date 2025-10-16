Trump y Putin volverán a verse cara a cara; será en Hungría para buscar fin de guerra

Tras una llamada telefónica, Donald Trump y Vladímir Putin acordaron sostener una nueva reunión en Hungría, durante la cual abordarán el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, adelantó que sostendrá un encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, Hungría, con el propósito de discutir un posible fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

"El Presidente Putin y yo nos reuniremos en Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta 'ingloriosa' guerra entre Rusia y Ucrania", afirmó el mandatario estadounidense a través de una publicación en su plataforma Truth Social, luego de haber sostenido una llamada telefónica con el Presidente ruso.

En la misma publicación, Trump reveló que recibirá nuevamente a Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde le informará sobre la conversación que llevó a cabo con Putin.

Según lo señalado por el republicano, durante su charla con Putin, misma que calificó como "muy productiva", el mandatario ruso le felicitó "por el gran logro de alcanzar la paz en Medio Oriente". "Creo, de hecho, que este éxito en Medio Oriente ayudará en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania", apuntó.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:11 PM EST 10/16/25 pic.twitter.com/wl9Pry1nvj — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 16, 2025

Asimismo, Trump apuntó que conversó "un buen tiempo" con el mandatario ruso sobre la relación comercial entre Estados Unidos y Rusia cuando el conflicto bélico en Ucrania haya llegado a su fin.

"Al final de la llamada, acordamos celebrar una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las primeras reuniones por parte de EU estarán encabezadas por el Secretario de Estado Marco Rubio, junto con otras personas que serán designadas. Aún se determinará el lugar del encuentro", indicó.

Por su parte, Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría, celebro el anuncio de la reunión que tendrán Donald Trump y Vladímir Putin en su país.

"La reunión planeada entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos es una gran noticia para los amantes de la paz de todo el mundo. ¡Estamos listos!", expresó en una publicación compartida a través de la red social X.