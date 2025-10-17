Claro que vamos a revisar que las refresqueras cumplan con bajar el azúcar: Sheinbaum

La Presidenta destacó que el objetivo del aumento en el IEPS para bebidas azucaradas es reducir el consumo de refrescos y evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad en la población.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que su gobierno revisará que se cumpla el acuerdo al que llegó con la industria refresquera para reducir el uso de azúcar en la elaboración de bebidas procesadas y bajar a la mitad el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con endulzantes o edulcorantes no calóricos, también conocidos como "light" o "zero".

"Claro que se va a revisar por parte de Cofepris. No es nada más 'yo te propongo' y después no se cumple. Cofepris tiene que medir que en efecto, en el momento en que se comprometen, tiene 30 por ciento menos de azúcar. Pidieron que se quitara el IEPS por el 30 por ciento solamente para las bebidas que no, las que se llaman 'cero' o 'light' de dieta, no es para la bebida azucarada", respondió a pregunta expresa de SinEmbargo durante la conferencia matutina.

A la par, detalló que las empresas refresqueras también acordaron reducir el costo de las bebidas reducidas en azúcar, ya que en el pasado habían equiparado los costos de ambas bebidas, a pesar de que sólo las azucaradas habìan recibido un aumento en el impuesto.

🔴🥤 Respalda Sheinbaum aumento del #IEPS a bebidas azucaradas; no se busca recaudar, es para que se consuman menos, afirma. La presidenta @Claudiashein señaló que las empresas refresqueras han aceptado reformular sus productos para reducir el contenido calórico. pic.twitter.com/G7An4YTCC7 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 17, 2025

"En el pasado se había aumentado un poco el IEPS del refresco y las bebidas light no lo tenía. Sin embargo, las refresqueras ¿qué hicieron? equipararon el precio, entonces le metieron una ganancia mayor al refresco light porque ese no tenía el impuesto. Ahora se les dijo: 'bueno, se va a aumentar 1.5, antes no lo tenía'. Pero además tiene que costar más barato, si realmente es para beneficio de la salud, si no pues tiene los mismos precios", explicó.

Sheinbaum reiteró que el objetivo es disminuir el consumo de refrescos y evitar enfermedades que aquejan a los mexicanos como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

"Finalmente el objetivo es disminuir el consumo de refresco, y evitar mayor diabetes e hipertensión u obesidad en la población. Entonces no tiene nada que ver si quien está ahí era del PRI antes o sigue siendo, no lo sé, si no el acuerdo al que se llega, que es transparente, que se informa a la población, y que finalmente tiene el objetivo de reducir los impactos de las bebidas azucaradas en la salud", expresó.

Refresqueras y Salud acuerdan IEPS y menos azúcar

Ayer, empresarios de la industria refresquera y funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa) anunciaron un acuerdo para mantener el IEPS de 3.08 pesos por litro a las bebidas con azúcar y de 1.50 pesos por litro a productos con endulzantes o edulcorantes no clóricos, también conocidos como "light" o "zero", a cambio de una serie de compromisos, entre los que destacan:

Seguir trabajando en la reformulación de productos, y lanzar nuevas presentaciones y porciones. Ampliar la oferta de productos bajos o sin calorías. Impulsar el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar. Fortalecer autorregulación publicitaria en materia de protección de la niñez y protección al consumidor.

Además, Coca-Cola México se comprometió a reducir el 30 por ciento de calorías en sus productos, empezando por las presentaciones de mayor tamaño, además de apoyar contenidos comerciales que promuevan la migración a productos bajos en calorías y trabajar junto a la SSa para un proyecto piloto que promueva dicha migración.