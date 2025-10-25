Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 6:04 pm

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México anuncia inversión de 157 mil mdp para primeros trenes de pasajeros y de carga

Empresa de Carlos Slim gana contrato para la construcción del Tren Saltillo-Monterrey

Los trenes México-Pachuca y México-Querétaro crearán 260 mil empleos en 2025: Defensa

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión de las obras del tren México-Pachuca, mismo que, afirmó, tendrá la capacidad para trasladar a 107 mil pasajeros por día.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó hoy que el tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo a finales de este 2025 y, al mismo tiempo, indicó que se ha logrado un avance del 9.3 por ciento del tramo intermedio que irá del AIFA hacia la capital hidalguense.

En un recorrido de supervisión que realizó en los terrenos aledaños al AIFA, en el Estado de México (Edomex), la Presidenta señaló que el tren que va de Buenavista, en la Ciudad de México, hacia esta terminal aérea, se concluirá en diciembre próximo para comenzar con las pruebas electromecánicas para su posterior entrada en operación.

“El tren Ciudad de México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles termina ya su construcción, su obra civil, electromecánica, este año y se hace el periodo de pruebas ya para que pueda estar funcionando. Pero, al mismo tiempo, ya estamos construyendo la parte de Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" a Pachuca", detalló la mandataria federal.

La Presidenta estuvo acompañada por la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez; del General Gustavo Vallejo en representación de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega; y de Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

Gustavo Vallejo, a cargo del agrupamiento de ingenieros militares "Felipe Ángeles", indicó que las obras en las zonas aledañas del aeropuerto se están acelerando para garantizar la finalización del tramo antes de la inauguración del tren Buenavista-AIFA.

La Jefa del Ejecutivo Federal, subrayó la capacidad de las y los ingenieros militares. “Ya conocemos su experiencia, su buen trabajo, su capacidad de planeación, su ingeniería y que es un orgullo para nuestro país”, dijo al reconocer la participación de las fuerzas armadas  en este proyecto.

A su vez, Andrés Lajous, dijo que se adquirieron quince trenes con una capacidad de 700 pasajeros y una longitud de cien metros. El funcionario detalló que se tiene previsto un recorrido de México hacia Pachuca con un tiempo estimado de una hora con 15 minutos de Buenavista a Pachuca; de una hora de Buenavista a Jagüey de Téllez; y de 50 minutos a Tizayuca. Se indicó también que el tren tendrá una capacidad de trasladar a 107 mil pasajeros diarios.

Por su parte, la Gobernadora Delfina Gómez destacó en su cuenta oficial de X que este tren impulsará la movilidad y propiciará el acercamiento de las familias así como una importante generación de empleos que reactivarán la economía de la zona.

"Este día acompañé a nuestra Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum, a un recorrido de supervisión a las obras del Tren México-Pachuca, el cual impulsará la movilidad, acercará familias, permitirá generar empleos y reactivar la economía en esta zona. Gracias, querida Presidenta, por su cariño al Estado de México y por su compromiso para alcanzar una mejor calidad de vida para las y los mexiquenses", comentó la mandataria estatal. 

Por último, Sheinbaum Pardo enfatizó que aún cuando la Sedena y la SICT participan en la atención a la emergencia en cinco entidades del país afectadas por las lluvias, no han dejado sus labores en los grandes proyectos ferroviarios que su Gobierno tiene contemplados para los próximos años.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Estación del tren en Querétaro
1

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
2

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
3

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

4

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
5

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
6

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
7

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

8

Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado

9

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido en el Edomex
10

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
11

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

12

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.
13

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
14

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
15

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
1

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

2

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido en el Edomex
3

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

4

Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
5

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

SSPC detienen a 18 en Sinaloa.
6

SSPC detiene a 18 presuntos miembros de "Los Chapitos" en Culiacán; confiscan armas

Sheinbaum presenta su libro.
7

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,
8

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
9

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
10

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
11

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
12

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"