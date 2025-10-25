Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión de las obras del tren México-Pachuca, mismo que, afirmó, tendrá la capacidad para trasladar a 107 mil pasajeros por día.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó hoy que el tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo a finales de este 2025 y, al mismo tiempo, indicó que se ha logrado un avance del 9.3 por ciento del tramo intermedio que irá del AIFA hacia la capital hidalguense.

En un recorrido de supervisión que realizó en los terrenos aledaños al AIFA, en el Estado de México (Edomex), la Presidenta señaló que el tren que va de Buenavista, en la Ciudad de México, hacia esta terminal aérea, se concluirá en diciembre próximo para comenzar con las pruebas electromecánicas para su posterior entrada en operación.

“El tren Ciudad de México-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles termina ya su construcción, su obra civil, electromecánica, este año y se hace el periodo de pruebas ya para que pueda estar funcionando. Pero, al mismo tiempo, ya estamos construyendo la parte de Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" a Pachuca", detalló la mandataria federal.

Acompañamos a la Presidenta @Claudiashein a supervisar el avance de obra del Tren CDMX-Pachuca. 🚆 Esta ruta conectará desde Buenavista con el AIFA y Pachuca mediante trenes que podrán acoplarse para trasladar a más personas y ofrecer accesibilidad, comodidad y seguridad. 🚝

La Presidenta estuvo acompañada por la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez; del General Gustavo Vallejo en representación de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega; y de Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

Gustavo Vallejo, a cargo del agrupamiento de ingenieros militares "Felipe Ángeles", indicó que las obras en las zonas aledañas del aeropuerto se están acelerando para garantizar la finalización del tramo antes de la inauguración del tren Buenavista-AIFA.

La Jefa del Ejecutivo Federal, subrayó la capacidad de las y los ingenieros militares. “Ya conocemos su experiencia, su buen trabajo, su capacidad de planeación, su ingeniería y que es un orgullo para nuestro país”, dijo al reconocer la participación de las fuerzas armadas en este proyecto.

Este día acompañé a nuestra Presidenta de la República, la Doctora @Claudiashein, a un recorrido de supervisión a las obras del Tren México-Pachuca, el cual impulsará la movilidad, acercará familias, permitirá generar empleos y reactivar la economía en esta zona.

Gracias, querida… pic.twitter.com/zlHgMNKvCi — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 24, 2025

A su vez, Andrés Lajous, dijo que se adquirieron quince trenes con una capacidad de 700 pasajeros y una longitud de cien metros. El funcionario detalló que se tiene previsto un recorrido de México hacia Pachuca con un tiempo estimado de una hora con 15 minutos de Buenavista a Pachuca; de una hora de Buenavista a Jagüey de Téllez; y de 50 minutos a Tizayuca. Se indicó también que el tren tendrá una capacidad de trasladar a 107 mil pasajeros diarios.

Por su parte, la Gobernadora Delfina Gómez destacó en su cuenta oficial de X que este tren impulsará la movilidad y propiciará el acercamiento de las familias así como una importante generación de empleos que reactivarán la economía de la zona.

Por último, Sheinbaum Pardo enfatizó que aún cuando la Sedena y la SICT participan en la atención a la emergencia en cinco entidades del país afectadas por las lluvias, no han dejado sus labores en los grandes proyectos ferroviarios que su Gobierno tiene contemplados para los próximos años.