VIDEO ¬ Hermana de Layda Sansores rinde cuentas frente al DIF de Campeche cantando

Layda Sansores celebró en sus redes sociales la presentación de su hermana, a quien designó como titular del DIF en 2021.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Como si de un musical se tratara, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Campeche, Laura Sansores San Román, hermana de la Gobernadora, Layda Sansores, presentó su Cuarto informe frente a la institución, en el que interpretó una canción y presentó datos de su gestión.

Mientras cantaba y bailaba, en una pantalla aparecieron datos sobre el DIF de Campeche. El peculiar show, realizado ayer, generó memes y críticas en redes sociales, así como comentarios de personas que destacaron la originalidad del acto público.

“Este informe es cantando, el informe es de frente, abre bien los sentidos, es del DIF para su gente”, cantaba la titular del DIF, modificando el tema “Canta Corazón” de Alejandro Fernández. “Hoy queremos que lo sientan, que lo palpen, que lo huelan. Hoy hay música y gracias por venir”, interpretó.

“El informe es cantando”🎤 Por si en Morena no lo habíamos visto todo, en Campeche Laura Sansores, la hermana de la gobernadora @LaydaSansores realizó su informe de actividades del DIF a modo de musical 🎤🎭 Les dejó el video 😬👇🏻 pic.twitter.com/zWmhq95Gpg — millie - (nueva cuenta) (@millie_berron) October 24, 2025

"Este año, nuestro Informe fue una experiencia distinta: un viaje sensorial para que a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF", explicó el organismo en un comunicado.

“Cada área y los seres extraordinarios que la conforman tienen un papel esencial que determina el rumbo de nuestra institución. Somos color y luz para el que recupera el camino, somos la risa de nuestros adultos mayores, que resuena en los oídos o llanto que cala en los huesos. Somos alimento que saborean nuestros niños, o el abrazo que toca el corazón del desprotegido", añadió.

“Me llenó de orgullo acompañar a mi hermana, Laura Sansores, en el Cuarto Informe de Actividades del DIF Estatal Campeche. ¡Qué original!”, escribió la mandataria estatal en X, antes Twitter, junto con varias fotografías del evento.