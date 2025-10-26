Lando Norris triunfa en el Gran Premio de México 2025 y se coloca como líder de la F1

Lando Norris cierra con broche de oro un fin de semana redondo tras haber conseguido su primera victoria en México que lo coloca de manera momentanea a la cabeza de la lucha por el título.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Lando Norris de McLaren ganó esta tarde el Gran Premio de la Ciudad de México 2025. Con su victoria, la primera en nuestro país, el piloto británico se coloca como nuevo líder del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con 357 puntos.

Charles Leclerc de Ferrari terminó en segundo lugar, mientras que el tercer lugar fue para Max Verstappen. La sorpresa del día fue el británico Oliver Bearman de Hass, quien finalizó en la cuarta posición. En tanto, Lewis Hamilton, quien había iniciado la carrera en la tercera posición, cayó hasta el octavo lugar tras una penalización de 10 segundos a Lewis Hamilton.

Lando cierra así con un fin de semana redondo tras haber conseguido este sábado la pole position y colocarse de manera momentanea a la cabeza de la lucha por el título. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien llegaba a territorio mexicano como líder, bajó a la segunda posición del campeonato con 354 puntos, mientras que Max Verstappen de Red Bull se quedó en el tercer lugar con 310 unidades.

A falta de cuatro carreras —Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi—, para que termine esta temporada de la Fórmula 1, la lucha por el campeonato de pilotos está mas viva que nunca y mantendrá a miles de fans en todo el mundo pendientes de lo que pueda pasar.

De acuerdo con los organizadores, la asistencia de este domingo fue de 153 mil 867 personas, mientras que el total para el fin de semana fue de 401 mil 326 personas.