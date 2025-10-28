Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 5:13 pm

Fuerzas federales detuvieron a 7 personas y desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Harfuch comparece ante diputados; niega nuevo atentado y aborda seguridad en Sinaloa

#PuntosyComas ¬ García Harfuch impulsa la lucha contra el crimen con inteligencia

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

La Presidenta destaca decomiso de 500 armas en EU; es parte de la coordinación, dice

Siete presuntos criminales fueron detenidos en BC por autoridades federales, informó el Secretario de Seguridad García Harfuch; en seguimiento al operativo, desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dio a conocer este martes que las fuerzas federales detuvieron a siete presuntos criminales en distintos operativos en Tijuana y Tecate, ambos en Baja California (BC), fronterizo con Estados Unidos, y desmantelaron un laboratorio dedicado a la producción de metanfetaminas.

"En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército y de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Fiscalía General de Baja California (FGEBC) y la Secretaría de Seguridad local, detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos", señaló Harfuch en sus redes sociales.

El funcionario federal detalló "el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas" y el aseguramiento de "más de mil litros de precursores y más de 100 kilogramos de precursores químicos".

Más tarde, en un comunicado, la SSPC informó que hechos se registraron durante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia en el municipio de Tijuana, donde agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California (EU), con cinco tripulantes y a dos personas más a pie.

"Al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad. Durante la revisión vehicular y de pertenencias, se localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas", ahondó la dependencia.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Además, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Tecate, donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de 1000 litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de droga y armamento.

Elementos de la Guardia Nacional custodian la zona donde esta mañana en la carretera de cuota Tijuana-Tecate, cerca del muro fronterizo. Foto: Omar Martínez Noyola, Cuartoscuro

Apenas en marzo, un ataque armado en la carretera libre Tecate-Mexicali dejó dos muertos y una menor herida. Las víctimas fueron perseguidas y baleadas tras volcar su vehículo. Se trataba de la madre y el hermano de Ismael Gómez Sierra, alias "El Chiquilín", exagente y presunto exjefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecate.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 111 de la vía. De acuerdo con testigos, sujetos armados, en una camioneta y una pickup, siguieron a las víctimas, quienes viajaban en una Chevrolet Equinox negra. Durante la persecución, el vehículo volcó, y los agresores descendieron para disparar con armas largas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como María Antonia Gómez Sierra y Juan Carlos Gómez Sierra. En el auto también se encontraba una joven de 17 años, hija de Juan Carlos, quien recibió varios impactos de bala y fue trasladada a un hospital.

Ismael Gómez Sierra, conocido como "El Chiquilín", fue hallado muerto en su celda el pasado 2 de enero en el Centro de Reinserción Social de El Hongo. Su cuerpo estaba colgado con una sábana, y la Fiscalía no ha determinado si se trató de un suicidio o un homicidio.

Un ataque armado en la carretera libre Tecate-Mexicali.
Elementos de la Guardia Nacional resguardan la escena del ataque en la carretera Tecate-Mexicali. Foto: PC

También en marzo, tres personas, presuntos miembros del Cártel del Pacífico fueron arrestadas en Tecate, Baja California, mientras transportaban 42 kilogramos de fentanilo y siete kilogramos de heroína en un vehículo. La droga incautada tendría un valor aproximado de más de 300 millones de pesos.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que los detenidos eran integrantes del Cártel del Pacífico.

"En una acción de Defensa y GN en el municipio de Tecate, Baja California, fueron detenidas tres personas que transportaban en un vehículo 42 kg de fentanilo y siete más de heroína; se identificó que eran integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona del Pacífico. El costo de la droga es de más de 300 millones de pesos aproximadamente", publicó García Harfuch en su cuenta de X.

La detención se llevó a cabo en una acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), como parte de los esfuerzos continuos para combatir el narcotráfico y la violencia en la región.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

+ Sección

Galileo

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
2

Cómo responderle a Salinas Pliego

El Gobierno de Estados Unidos (EU) ejecutó extrajudicialmente a 14 personas que estaban a bordo de cuatro lanchas que fueron atacadas en el Pacífico.
3

EU ejecuta extrajudicialmente a 14 en 4 lanchas del Pacífico. La Marina rescata a uno

4

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El magistrado Guillermo Valls Esponda se despidió como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con un congreso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
5

Hotel, alcohol, comida. Gratis. En su despedida, Magistrado gasta 3 millones del TFJA

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
6

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
7

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

Socios de Adán Augusto
8

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego está relacionado con un "tema técnico".
9

El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
10

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

bloqueo pipas
11

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

Las lágrimas de Salinas Pliego
12

Las lágrimas de Salinas Pliego

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
13

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

El huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra en Jamaica con vientos sostenidos de 295 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
14

"Melissa", la "tormenta del siglo" según la ONU, impacta a Jamaica como categoría 5

Pan de muerto Talavera
15

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luego de las intensas lluvias que dejaron docenas de muertos en la región, el norte de Veracruz se ha visto afectado por un gran derrame de hidrocarburos.
1

Fuga de petróleo asesta otro golpe a Veracruz: daña sembradíos, fauna, flora, ríos...

Fuerzas federales detuvieron a 7 personas y desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.
2

Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones misóginas y machistas de Ricardo Salinas Pliego contra Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.
3

RADICALES ¬ La prensa tradicional cubre poco o le hace vacío al caso Salinas Pliego

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.
4

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Empleo en México crece
5

Empleo crece en México en septiembre; hay 881 mil trabajadores más que en 2024: Inegi

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó proyecto para expedir la Ley General contra la Extorsión, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
6

Diputados aprueban en comisión dictamen para expedir la Ley General contra Extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) alertó sobre el "falso repartidor", una nueva modalidad de robo a casa habitación.
7

¡Cuidado! Repartidores falsos simulan pedidos para robar en casas, alerta la SSC-CdMx

Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del PVEM, protagonizaron un video en aparente estado de ebriedad.
8

VIDEO ¬ Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

9

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó retomar los ataques contra Gaza tras denunciar violaciones del alto al fuego por parte de Hamás.
10

Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto al fuego y ordena atacar a Gaza otra vez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México atraviesa una etapa de mayor democracia que la vivida durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
11

"En México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo", asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que la FGR buscará la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos (EU).
12

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR