Autoridades desmantelan narcolaboratorio y detienen a 7 en Tecate, Baja California

Siete presuntos criminales fueron detenidos en BC por autoridades federales, informó el Secretario de Seguridad García Harfuch; en seguimiento al operativo, desmantelaron un narcolaboratorio en Tecate.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dio a conocer este martes que las fuerzas federales detuvieron a siete presuntos criminales en distintos operativos en Tijuana y Tecate, ambos en Baja California (BC), fronterizo con Estados Unidos, y desmantelaron un laboratorio dedicado a la producción de metanfetaminas.

"En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército y de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Fiscalía General de Baja California (FGEBC) y la Secretaría de Seguridad local, detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos", señaló Harfuch en sus redes sociales.

El funcionario federal detalló "el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas" y el aseguramiento de "más de mil litros de precursores y más de 100 kilogramos de precursores químicos".

En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento…

Más tarde, en un comunicado, la SSPC informó que hechos se registraron durante recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia en el municipio de Tijuana, donde agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California (EU), con cinco tripulantes y a dos personas más a pie.

"Al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad. Durante la revisión vehicular y de pertenencias, se localizaron cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas", ahondó la dependencia.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Además, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Tecate, donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de 1000 litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de droga y armamento.

Apenas en marzo, un ataque armado en la carretera libre Tecate-Mexicali dejó dos muertos y una menor herida. Las víctimas fueron perseguidas y baleadas tras volcar su vehículo. Se trataba de la madre y el hermano de Ismael Gómez Sierra, alias "El Chiquilín", exagente y presunto exjefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecate.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 111 de la vía. De acuerdo con testigos, sujetos armados, en una camioneta y una pickup, siguieron a las víctimas, quienes viajaban en una Chevrolet Equinox negra. Durante la persecución, el vehículo volcó, y los agresores descendieron para disparar con armas largas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como María Antonia Gómez Sierra y Juan Carlos Gómez Sierra. En el auto también se encontraba una joven de 17 años, hija de Juan Carlos, quien recibió varios impactos de bala y fue trasladada a un hospital.

Ismael Gómez Sierra, conocido como "El Chiquilín", fue hallado muerto en su celda el pasado 2 de enero en el Centro de Reinserción Social de El Hongo. Su cuerpo estaba colgado con una sábana, y la Fiscalía no ha determinado si se trató de un suicidio o un homicidio.

También en marzo, tres personas, presuntos miembros del Cártel del Pacífico fueron arrestadas en Tecate, Baja California, mientras transportaban 42 kilogramos de fentanilo y siete kilogramos de heroína en un vehículo. La droga incautada tendría un valor aproximado de más de 300 millones de pesos.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que los detenidos eran integrantes del Cártel del Pacífico.

"En una acción de Defensa y GN en el municipio de Tecate, Baja California, fueron detenidas tres personas que transportaban en un vehículo 42 kg de fentanilo y siete más de heroína; se identificó que eran integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona del Pacífico. El costo de la droga es de más de 300 millones de pesos aproximadamente", publicó García Harfuch en su cuenta de X.

La detención se llevó a cabo en una acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), como parte de los esfuerzos continuos para combatir el narcotráfico y la violencia en la región.