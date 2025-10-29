DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

Arturo Daen

29/10/2025 - 12:05 am

El PAN pagó casi dos millones de pesos por un plan para su relanzamiento. Hubo sesiones de focus group, se le ofrecieron propuestas creativas y “posibilidades gráficas” para renovar la imagen del partido así como diseños de su nueva identidad, una guía de cómo utilizarla y cuál sería el “mensaje clave”. Incluso recurrió, otra vez, a Massive Caller, la encuestadora que después de cada elección ofrece disculpas por los "errores" en sus resultados.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) gastó miles de pesos en su relanzamiento este año, pero también en contratar a agencias y encuestadoras que guíen su “marketing” y midan su desempeño en la opinión pública. 

Entre las empresas que contrató de nueva cuenta está Massive Caller: le dio 1 millón 841 pesos, aunque en las elecciones del año pasado esa firma falló rotundamente con sus cálculos, indicando que Xóchilt Gálvez ganaría la Presidencia.

En los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del PAN aparece también un contrato de 3 millones 132 mil pesos con la agencia Limón Publicistas, del consultor Juan Carlos Limón, que en el pasado trabajó para múltiples campañas priistas, incluyendo las de Enrique Peña Nieto. 

Esto, mientras en el discurso dirigentes del blanquiazul proclaman que el partido busca reencontrar su propia identidad, regresar a sus orígenes y marcar una distancia con su exaliado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Un contrato más firmado con el PAN para su estrategia de comunicación en 2025 se dio con la firma Diligent Business Consulting, por 870 mil pesos, para “analizar el comportamiento ciudadano en redes sociales a nivel nacional para el Partido Acción Nacional”. Dicho contrato estuvo vigente del 1 al 31 de marzo pasados.

La refundación del PAN tiene como eje la Patria, la Familia y la Libertad. Foto: X @AccionNacional
La refundación del PAN tiene como eje la Patria, la Familia y la Libertad. Foto: X @AccionNacional

El estudio a cargo de esa agencia se enfocaría en redes como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube: “Estas redes sociales se seleccionaron por su relevancia en la conversación pública y su impacto en la percepción ciudadana respecto a las actividades de Jorge Romero Herrera y el Partido Acción Nacional”, se lee en el contrato.

El costoso “rebranding” del PAN

En la PNT está el contrato que dio Acción Nacional a la empresa Promotora de Arte y Turismo para encargarse del “rebranding [los cambios de una marca para renovarse] y reposicionamiento de la marca PAN”, por un monto de 1 millón 713 mil pesos. 

En el contrato, como si se tratara del relanzamiento de un refresco o de una marca de ropa, se detalla que el servicio de “rebranding” o reposicionamiento se daría en cuatro etapas. 

La primera, partiendo de una “radiografía” de la marca PAN, revisando los comentarios en redes sociales, además de llevar a cabo sesiones de “focus group”, para escuchar la percepción de la gente sobre el partido.

En la segunda etapa, la agencia ya presentaría al partido los “primeros acercamientos creativos” y “posibilidades gráficas” para renovar la imagen del PAN, y en la tercera el partido ya contaría con los diseños de su nueva identidad, una guía de cómo utilizarla, y cuál sería el “mensaje clave”.

En la cuarta y última etapa, se menciona que la agencia ya le daría a Acción Nacional estrategias creativas o campañas para difundir el relanzamiento.

En la Plataforma Nacional de Transparencia sólo aparece un contrato de la agencia Promotora de Arte y Turismo, justo el que firmó con el PAN. Al buscar sus datos en el Registro Público de Comercio, se observa que dicha empresa tiene como socios a Víctor Vladimir Martínez Jiménez y a la razón social MMS Comunicaciones. Esta última usa el nombre comercial de agencia Makken, ubicada en Polanco, y según su página ha realizado el diseño de anuncios o eventos de publicidad para cerveceras, marcas de ropa y de maquillaje, entre otros productos.

El Partido Acción Nacional presentó su nueva imagen el pasado 18 de octubre. En redes sociales hubo múltiples comentarios, entre ellos que el nuevo logotipo era similar al de una marca de detergente. En cuanto a su estrategia política, el PAN anunció que evitaría ir en alianza con el PRI, que facilitaría el proceso para afiliar militantes y como una especie de slogan o lema, anunció su defensa de la patria, la familia y la libertad.

Se solicitó el 21 de octubre vía la PNT y por medio del área de prensa del PAN cuál fue el costo del evento en el Frontón México y en general del relanzamiento del partido. Hasta ahora no se tiene una respuesta, aunque los datos ya disponibles en línea muestran parte del proceso y el gasto millonario.

Millones para agencias que hicieron tratos con el PRI y el Verde

Un contrato más del PAN vigente lo que resta del año es con la agencia Limón Publicistas, por 3 millones 132 mil pesos para un “servicio integral de estrategia y comunicación política”. El contrato no puede descargarse, el enlace que colocó el PAN no funciona. Se pidió una copia del mismo a la oficina de prensa del partido, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Lo que sí es público es el antecedente de que el dueño de Limón Publicistas trabajó en el pasado para múltiples campañas priistas, como las de Enrique Peña Nieto y al menos una decena de candidatos tricolor a gobiernos estatales. 

Según el medio Animal Político, las empresas a nombre de Juan Carlos Limón recibieron recursos del esquema de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”. En una entrevista con el medio Campaigns & Elections en 2016, Juan Carlos Limón se refirió a Peña Nieto como un “líder transformador”, y el PRI, a su parecer, era entonces un “cambio con rumbo para transformar a México”.

Contrato del PAN con Limón Publicistas. Foto: PNT
Contrato del PAN con Limón Publicistas. Foto: PNT

El gobierno panista de Maru Campos en Chihuahua dio también este año contratos a Limón Publicistas por 23 millones de pesos, de acuerdo con los datos en la PNT.

A otra agencia, Tracción en Publicidad SA de CV, el PAN la contrató este año por un monto de 3 millones 758 mil pesos. Esto para que se encargue de un “servicio de análisis, administración y posicionamiento de acciones y actividades del Partido Acción Nacional, para la evaluación del impacto y percepciones en el ecosistema digital”. El contrato tampoco está disponible para descarga, se solicitó a la encargada de prensa del PAN, tampoco hubo respuesta a SinEmbargo.

Tracción en Publicidad SA de CV trabajó para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el proceso electoral 2023-2024, encargándose de servicios de producción y post producción de “videos tipo podcast” a favor de candidatos verdes al Congreso. Esto, con un pago de 1 millón 116 mil pesos.

Finalmente, está el registro de la contratación de Massive Caller por 1 millón 841 mil pesos. El contrato se firmó en abril pasado, para un “servicio de encuestas telefónicas robotizadas (automáticas) nacionales, estatales o municipales”. 

En su última encuesta previo a la elección presidencial de 2024, Massive Caller refirió que Xóchitl tenía una ventaja de 2.1 por ciento en las preferencias. A fin de cuentas, Claudia Sheinbaum ganó por 32 puntos de diferencia. 

El director de Massive Caller, José Carlos Campos, aceptó que se había equivocado de “manera rotunda”, sin embargo, meses después el PAN volvió a darles un contrato. Se pidió a la encargada de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del partido blanquiazul alguna postura o comentario, sobre por qué de nuevo dieron recursos a Massive Caller, pero sobre esto tampoco hubo respuesta.

El PAN sigue pagando millones a Massive Caller
El contrato más reciente del PAN con Massive Caller por 1.8 millones de pesos. Foto: PNT

