Los 7 minutos tenebrosos (con demonios tipo Harry Potter) del "relanzamiento" del PAN

En un intento por renovar su imagen y conectar con el electorado, el Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un video de siete minutos creado con inteligencia artificial que muestra un México devastado por la violencia y el caos, donde ciudadanos enfrentan a criaturas oscuras.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Como parte de su campaña en medios de comunicación y redes sociales, el Partido Acción Nacional (PAN) difundió un video creado con Inteligencia Artificial en el cual muestra un México apocalíptico en el que gigantes y lo que parecen ser demonios sacados de una película de ciencia ficción acechan a las personas.

El material audiovisual titulado “No se rindan”, el cual tiene una duración de siete minutos, forma parte del “relanzamiento” del partido blanquiazul. En el inicio se ve a Manuel Gómez Morin, Luis H. Álvarez y Manuel Clouthier Carrillo. En el video se muestra, además, a Jorge Romero Herrera, presidente del PAN; Karen Michel González Márquez, Secretaria general; Ricardo Anaya Cortés, Coordinador de los Senadores y a otros personajes mirando hacia al cielo y de fondo, se escucha una voz que dice “No se rindan”.

Después, todo se oscurece y se muestran imágenes de autos incendiados, casas abandonadas con impactos de balas, familias llorando, a dos hombres que simulan ser narcotraficantes mientras sonríen, negocios cerrando por la violencia, robo de combustible, etc. De repente, el sol vuelve a salir y aparecen varias personas felices, quienes disfrutan de un paseo con sus seres queridos por el parque, pero cuando parece que todo es alegría, el día comienza a nublarse y aparecen unos seres oscuros que se asemejan a los “dementores”, criaturas sin alma que aparecen en las películas de Harry Potter.

De lejos, una mujer y un hombre, que simulan ser la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, observan atentos.

Estos "seres obscuros" arrasan con todo a su paso mientras las personas tratan de huir. A lo lejos, otro grupo observa lo que pasa a su alrededor y deciden hacerle frente a estas criaturas con quienes se enfrascan en una batalla campal de la cual las personas salen victoriosas. En seguida, aparecen varias personas con banderas del PAN y su nuevo logo mientras el sol sale de nuevo.

“No descansaremos hasta que las familias vivan en un México libre y próspero. Con la gente, seguiremos construyendo el país que queremos y merecemos”, se lee en la descripción del video.

La grabación compartida el 19 de octubre, supera apenas las mil 300 reproducciones y tiene solo 80 likes.

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política, el cual forma parte un "relanzamiento" ante los pobres resultados obtenidos en las últimas elecciones federales de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La nueva imagen del PAN fue anunciada tras un acto de relanzamiento de partido y una marcha que partió del Monumento a la Revolución. El logo eliminó el círculo azul de la anterior figura, intercambiándolo por dos curvas que rodean las siglas del partido, las cuales muestran una leve inclinación a la derecha, mientras que los colores de dicho símbolo son más intensos, llegando a los tonos del negro.

En la ceremonia, Romero Herrera reiteró parte de los principios de Acción Nacional y aseguró que no habrá alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, luego del fiasco de la alianza del PRIAN, diseñada por el empresario Claudio X. González Guajardo tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que dejó a ambos partidos con los peores resultados de sus respectivas historias.