RESEÑAS ¬ Fantasmas, monstruos, pesadillas y otras presencias para leer bajo la luna

Redacción/SinEmbargo

28/10/2025 - 6:26 pm

VR propone un viaje distinto al del susto fácil: uno que reconecta con las historias que han definido el miedo y la imaginación de generaciones.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Con motivo de Halloween y Día de muertos, VR Editoras realizó una selección de títulos que exploran el terror desde distintos ángulos.

Historias que han marcado generaciones, monstruos icónicos del cine y hasta libros para colorear de personajes famosos, forman parte de los títulos que hacen alusión a este temporada.

Clásicos que han trascendido por varias generaciones como Frankenstein, hasta libros de suspenso juvenil como Una pijamada de terror la editorial celebra el terror desde la nostalgia, la creatividad y la reflexión.

Una pijamada de terror

Ambientada en los años 90, la historia sigue a Matt, un niño que atraviesa el duelo por la pérdida de su niñera Ruby. La llegada de la misteriosa señorita Swan desencadena una serie de eventos inquietantes que lo obligan a enfrentar sus miedos y descubrir que nada es lo que parece. Con una atmósfera envolvente y personajes entrañables, esta obra explora temas como la amistad, el valor y el poder de mirar más allá de las apariencias.

Universal monsters. Libro para colorear

¡Sumérgete en un mundo aterrador y conoce a las criaturas que han acechado nuestras pesadillas durante generaciones! Dale vida a los personajes más escalofriantes de la pantalla grande, desde el conde Drácula en su castillo gótico hasta el Hombre Lobo que se transforma bajo la luz de la luna. Con este libro revivirás las icónicas películas de Universal Pictures, como La momia, Frankenstein y El fantasma de la ópera. Con ilustraciones que te transportarán a mundos siniestros donde el peligro acecha en cada sombra y el suspenso te envuelve en cada trazo. Los monstruos te están esperando, ¿podrás sobrevivir?

Beetlejuice. Libro para colorear

Es hora de revivir las inolvidables escenas de una de las películas más aterradoras y divertidas, inspirada en este emblemático personaje del inframundo. Abre el portal al Más Allá y disfruta recreando con tus propios colores. Al abrir estas páginas, te sumergirás en mundos reales e imaginarios llenos de los monstruos y fantasmas de tus peores pesadillas. ¡Diviértete como nunca con las espeluznantes travesuras de Beetlejuice en la casa embrujada de los Maitland y convócalo diciendo su nombre tres veces!

Día de muertos

Para los más chicos, tenemos dos libros especiales que tocan las tradiciones del día con elementos simples, pero emotivos, que nos transportan a momentos especiales con los seres queridos. Aquí dos ejemplos, Un deseo en Día de Muertos y Mis Animágenes, Día de muertos

Frankenstein

Con este incomparable clásico les presentamos la colección Clásicos VR. Obras completas con excelente edición en un formato pasta dura con cantos decorados, viene a llenar un espacio en tu librero y tu corazón.

Firelight. Chica de Fuego.

Jacinda no es una chica común. Desciende de dragones que pueden adquirir forma humana y ocultarse de los predadores que los persiguen. Su clan la tiene bajo control, ya que ella es la última de su especie: una bella y poderosa draki de fuego, comprometida con el príncipe heredero. Firelight es una historia de amor desafiante, donde hay sangre y fuego. Fuego de dragón. Fuego de pasión. Poderes míticos, batallas interiores, luchas entre clanes… y un romance que dejará sin aliento a las almas en llamas que se atrevan a volar sobre esta ardiente trilogía.

No soy un serial killer

Después de años de espera en los que las librerías se quedaron sin ejemplares y sus fans nos lo hicieron saber, No soy un serial killer vuelve a las estanterías con toda su fuerza oscura, su humor retorcido y su protagonista inolvidable: John Wayne Cleaver.

La historia sigue a un adolescente sociópata que lucha contra sus propios impulsos mientras enfrenta algo mucho más aterrador que él mismo. Esta novela que redefinió el suspenso juvenil y conquistó a miles de lectores con su mezcla explosiva de misterio, terror y humanidad, regresa para atrapar a nuevos fans y reencontrarse con quienes nunca dejaron de pedirla.

Queridas niñas

Tres hermanas crecieron bajo las estrictas y perturbadoras reglas de la señorita Fairchild en la casa de Wild Meadows. Años después de haber escapado de ese entorno, intentan reconstruir sus vidas, hasta que un hallazgo inesperado las obliga a regresar al lugar que juraron olvidar: un cadáver enterrado bajo la casa de su infancia.
Con su característico pulso narrativo, Hepworth entrega un thriller psicológico que atrapará a lectores de Gillian Flynn, Lisa Jewell y Paula Hawkins, así como a quienes buscan historias de suspenso con un trasfondo emocional y humano.

Cuando cierro los ojos se van los santos

Cuando cae la noche, los santos se desvanecen. En un pueblo donde los recuerdos pesan más que los años, un personaje se enfrenta a las sombras de su pasado y a las apariciones que emergen entre los rezos y los silencios. ¿Son ilusiones, o fragmentos de una verdad que se niega a ser olvidada? Marin Maichen nos guía a través de esta historia con un lenguaje que envuelve y hechiza, explorando el límite entre la devoción, la pérdida y la fragilidad de la memoria.

