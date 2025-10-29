PuntosyComas ¬ El PAN carga con militancia empobrecida y ahora va por los jóvenes

La membresía del PAN, una organización que disfruta del financiamiento público y tiene 86 años desde su fundación en 1939, apenas cumple con el mínimo de afiliados que le exige la ley.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El PAN, presuntamente relanzado, anunció que pondrá particular interés en aumentar su padrón de afiliados y que sus principales esfuerzos estarán orientados a incorporar a los jóvenes a su proyecto político. Sin embargo, en ambos terrenos el albiazul enfrentará serios obstáculos, pues la militancia que actualmente tiene apenas le alcanzaría para conservar su registro y los jóvenes, son el segmento poblacional que menos participa en los comicios.

Este PAN relanzado presumiblemente hacia un mejor futuro tendrá serias dificultades para detener la caída que en los más recientes siete años le conduce al abismo: de las 11 gubernaturas con las que llegó a los comicios presidenciales del 2018, en el cierre del 2025 apenas le quedan cuatro y dos, las de Chihuahua y Querétaro, estarán en riesgo en las elecciones del 2027.

El reciente domingo 26 de octubre de 2025 el presidente nacional del albiazul, Jorge Romero Herrera anunció que su partido abrirá las puertas por completo a los ciudadanos que quieren afiliarse y participar como candidatos en los próximos procesos electorales.

“Por primera vez, el PAN permitirá que cualquier persona pueda afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital, sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano”, aseguró el dirigente panista.

Muy optimista, Romero Herrera aseguró que en los primeros días del relanzamiento del PAN, miles de personas ya han descargado la aplicación digital para comenzar su proceso de afiliación. Y anunció que esta semana iniciará una gira por universidades del país, empezando por Jalisco y Querétaro, para invitar a los jóvenes a sumarse a las filas del partido que entrena como lema “Patria, Familia y Libertad”.

Registros pobres

Sin embargo, el optimismo del dirigente panista no se armoniza con la realidad de su partido. La membresía del PAN, una organización que disfruta del financiamiento público y tiene 86 años desde su fundación en 1939, apenas cumple con el mínimo de afiliados que le exige la ley. Con 277 mil 665 militantes registrados, está un poco por arriba del umbral mínimo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para conservar el registro, fijado en por lo menos 256 mil 30 militantes constantes y sonantes.

Y la crisis se refleja con mayor claridad en la membresía que oficialmente tiene registrada el PAN en los cuatro estados que todavía gobierna, pues en tres casos no llega ni siquiera al uno por ciento de la Lista Nominal de Electores vigente en cada una de esas entidades y sólo rebasa el uno por ciento en una de ellas.Y en el resto de las entidades federativas, la lista de militantes panista es muy pobre para un partido con tantos años de trayectoria en la vida política del país.

En junio del 2027 tres de las cuatro gubernaturas que actualmente tiene el PAN estarán en juego. El antecedente inmediato, en la disputa de los distritos electorales federales en junio del 2024 nos dice que en Chihuahua, Morena y sus aliados ganaron 5 de 9 diputaciones, mientras que en Querétaro las coaliciones de Morena y PAN se llevaron por igual tres diputaciones federales de Mayoría Relativa cada uno.

Sin embargo, en 2027 el PAN competirá prácticamente solo, luego de la desaparición del PRD y el hundimiento acelerado del PRI, con quien dice el albiazul ya no quiere nada.

Aguascalientes, donde también se renovará la gubernatura que está actualmente en manos del PAN, el albiazul ganó tres de tres diputaciones federales y además fue la única entidad, de las 32 del país, donde perdió la contienda presidencial la actual mandataria Claudia Sheinbaum. En Guanajuato, cuarta entidad panista, la gubernatura se disputará hasta el 2030, pero en los comicios de junio del 2024 Morena y sus aliados ganaron 8 de 15 diputaciones federales.

Jóvenes vs. adultos

La Lista Nominal de Electores, en su corte más reciente del jueves 23 de octubre del 2025 refleja que los jóvenes entre 20 y 29 años integran el segundo y tercero segmentos de votantes potenciales más numerosos, poco más de 22 millones en conjunto. Pero, las personas de 60 años y más representan por su parte más de 19 millones de sufragantes potenciales.

Esto pone en duda que la estrategia del PAN de sumar a los jóvenes le pueda dar resultados en el corto plazo, pues los muchachos representan el segmento de votantes que menos presencia tiene en las urnas, en tanto que los adultos mayores son quienes registran porcentajes más elevados de participación.