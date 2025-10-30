AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

De acuerdo con un reporte de Associated Press, un agente estadounidense, de origen puertorriqueño, intentó sobornar al piloto personal del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que ayudara a su detención. El plan era que el piloto desviara el avión en el que se transportaba el mandatario venezolano a un país en el que el Gobierno estadounidense pudiera detener a Maduro.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- “Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela”, esta fue la propuesta que el Gobierno de Estados Unidos le hizo al piloto personal de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, en un intento de capturar al mandatario sudamericano, sin embargo, pese a que la recompensa llegó a los 50 millones de dólares, el plan fracasó, así lo reveló Associated Press (AP).

De acuerdo con la información difundida por AP, todo inició el 24 de abril de 2024, cuando un informante acudió a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y aseguró que a éste país habían arribado aeronaves del Presidente venezolano para que le realizaran labores de mantenimiento, datos que fueron del conocimiento de Edwin López, un agente federal de Estados Unidos.

López, de 50 años de edad y originario de Puerto Rico, formó parte del Gobierno de Estados Unidos. En el momento en que supo del informante se desempeñaba como agregado de la embajada estadounidense y agente de Investigación de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés), del Departamento Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Entre los detalles que el informante le brindó al agente López fue que eran dos aviones de la flotilla presidencial venezolana, los cuales se encontraban en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de Santo Domingo, en compañía de cinco pilotos, entre ellos estaba el encargado del transporte personal del mandatario venezolano.

A sabiendas de las sanciones que las acciones de Venezuela conllevaban, debido a las restricciones que pesan sobre dicha nación, el agente López prefirió, en primer lugar, poner en marcha un plan: intentar convencer al piloto personal de Maduro para que trasladara al Presidente venezolano a un lugar en dónde el Gobierno de Estados Unidos lo pudieran arrestar.

Para ello, el agente se entrevistó con todos los pilotos, aunque su objetivo principal era Bitner Villegas, quien habitualmente se encargaba de transportar Maduro, por lo que inició una especie de negociación con él, que en un primer momento no llegó a nada, pero que fue grabada por un compañero de López.

Durante ese primer encuentro, el agente del DHS le ofreció al piloto hacerlo millonario y a cambio Villegas sólo tendría que desviar a Maduro durante uno de sus habituales viajes, a uno de tres posibles destinos: Guantánamo, en Cuba; República Dominicana o Puerto Rico, para que ahí fuera capturado por autoridades del Gobierno de la Unión Americana.

Pese a que el agente y el piloto venezolano no llegaron a ningún acuerdo, este último se habría llevado a Venezuela el contacto de López, lo que sirvió para que más adelante el puertorriqueño insistiera en su objetivo con Villegas, quien en ese momento era coronel de la Fuerza Aérea venezolana y formaba parte de la guardia de honor presidencial de esa nación.

Respecto a los dos aviones que se encontraban en República Dominicana, el Dassault Falcon 2000EX y el Dassault Falcon 900EX, ambos fueron incautados por el Gobierno estadounidense, bajo el argumento de que carecían de la autorización necesaria para regresar a Venezuela. Asimismo, López aseguró que en uno había información sobre los movimientos de oficiales de la fuerza aérea venezolana.

Según la información obtenida por AP, en los meses siguientes, López insistió, a través de mensajes de WhatsApp y Telegram, en su intento de convencer a Villegas para que traicionara a Maduro, sin lograrlo, hasta que llegó el momento de la jubilación del agente estadounidense, momento en el que aún se desconocía el complot contra el Presidente venezolano, lo que le dio ventaja a López para buscar más apoyo.

Aunque el agente estadounidense se jubiló en Julio pasado, eso no impidió que se pusiera en contacto con líderes opositores de Maduro, quienes calificaron a López como un agente “obsesionado” detener y enjuiciar al mandatario venezolano, lo que muchos de los opositores al régimen de Maduro consideraron como “más valioso” que la oposición que está dentro del país sudamericano.

Por si necesitan contexto

sobre Bitner Villegas https://t.co/DgDBf2IbeH pic.twitter.com/dOe6MaV85S — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) September 19, 2025

“Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia!”, fue el mensaje que, en agosto, envió López a Villegas, luego de que se enteró que el Gobierno encabezado por Donald Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por la cabeza de Maduro, el cual no tuvo respuesta por parte del piloto venezolano.

El 18 de septiembre, López vio una publicación de un observador anónimo de aviones, un usuario identificado como @Arr3ch0 , quien por varios años rastreó la ruta de los aviones de Maduro y que esa vez hizo pública la captura de pantalla con el mapa de seguimiento del Airbus presidencial, mismo que hizo una extraña maniobra de varios círculos antes de despegar desde Caracas.

“Para adonde van?”, preguntó el agente López, con un número nuevo, al piloto venezolano, quien respondió desconociendo el número del puertorriqueño, “Quién es?”, dijo, momento en que el agente estadounidense le recordó sus encuentros en República Dominicana, los que provocó que Villegas lo llamara “cobarde”.“Los venezolanos estamos hechos de otra ksa”, agregó Villegas.

“Y lo que menos somos es traidores”, remató el venezolano, por lo que López le envió una fotografía en la que ambos aparecen sentados en “un sofá de cuero rojo” platicando. “¿Tú eres un loco?”, replicó el piloto; “Un poco...”, contestó López, quien como estrategia para doblegar a Villegas, mencionó que los tres hijos del venezolano, a los que identificó con su nombre, podrían tener un mejor futuro en Estados Unidos.

“La ventana para tu decisión se cierra”, enfatizó López antes de que el piloto bloquera el número del agente estadounidense, quien recurrió a los opositores de Maduro, para buscar un enfrentamiento entre éste y el piloto. Para ello, Marshall Billingslea, un exfuncionario de Seguridad Nacional y quien desde hace semanas estaba acosando a Maduro, ahora arremetió contra Villegas.

El momento ideal fue el día en el que el piloto cumplió 48 años, “¡Feliz cumpleaños, ‘general’ Bitner!”, escribió en un mensaje, el cual estuvo acompañado de la fotografía que López había enviado a Villegas, sólo que en la versión de Billingslea el agente estadounidense no aparecía, su imagen había sido recortada. La publicación fue vista por aproximadamente tres millones de personas, tras lo cual nadie supo nada más del piloto.

Fue en un programa de la televisión venezolana, transmitido el 24 de septiembre, cuando Villegas hizo su reaparición. Ataviado con un traje de vuelo de la fuerza aérea de Venezuela, el piloto fue entrevistado por Diosdado Cabello, Ministro del Interior, quien se burló de la idea de que los militares venezolanos fueran corrompidos. “Son unos patriotas vergatarios a toda prueba”, dijo, mientras el piloto levantó el puño como señal de lealtad.