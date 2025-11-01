El transporte subirá 1.50 pesos en la CdMx. ¿Cómo quedarán las tarifas?

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 10:44 am

Transporte público subirá de precio 1.5 pesos en la CdMx; Aquí lo que sabemos.

De acuerdo con la autoridades, el objetivo del incremento es “ofrecer un servicio de transporte público eficiente y de calidad” sin afectar en exceso la economía de los usuarios.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México anunció ayer por la noche un incremento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público concesionado en su modalidad de Ruta y Corredor, tras una serie de reuniones entre autoridades y representantes del sector. Aquí te contamos todo lo que debes saber al respecto.

“Se autoriza el incremento de $1.50 a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor (estas disposiciones serán publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México)”, señala el texto.

De acuerdo con la autoridades, el objetivo del incremento es “ofrecer un servicio de transporte público eficiente y de calidad” sin afectar en exceso la economía de los usuarios.

Según el documento difundido por el Gobierno capitalino, en la sesión participaron los titulares de la Secretaría de Gobierno (Segob), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), quienes acordaron el ajuste con representantes del transporte concesionado.

El acuerdo establece que tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de forma visible la nueva tarifa en sus vehículos, terminales y bases; de lo contrario, “la actualización no tendrá efecto alguno”.

¿Cuáles serán las nuevas tarifas?

De acuerdo con el anuncio de las autoridades, el precio del transporte pasará de ocho a 9,50 pesos para los Corredores.

Además, se aplicará una tarifa nocturna, de las 23:00 a las 06:00 horas del día siguiente, con un incremento del 20 por ciento sobre la tarifa establecida.

Por otro lado, para los microbuses y vagonetas, el pasaje será 7.50 pesos los primeros cinco kilómetros; de 08.00 pesos para una distancia de entre cinco a 12 kilómetros y de 09.00 pesos para viajes de más de 12 kilómetros.

Nueva tarifa de transporteCdMx.
El acuerdo establece que tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de forma visible la nueva tarifa en sus vehículos, terminales y bases; de lo contrario, “la actualización no tendrá efecto alguno”. Foto: Gobierno de la Ciudad de Mexico

Además del ajuste tarifario, el Gobierno capitalino informó que se acordaron medidas para garantizar una mejora en el servicio y en la seguridad de los usuarios. Entre ellas destacan:

  • Que los operadores cuenten con licencia tipo “C” vigente, retiren vidrios polarizados y porten seguro de responsabilidad civil.
  • La revisión periódica de luces, llantas, frenos y otros sistemas de seguridad.
  • La instalación y buen funcionamiento de dispositivos de seguridad, como cámaras o botones de auxilio.
  • Que los conductores mantengan las unidades limpias y en condiciones óptimas de operación.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de “dialogar con los transportistas” y de garantizar un servicio público “más seguro, accesible y eficiente”, a la vez que exhortó a la ciudadanía a reportar incumplimientos al número de Locatel 56 58 11 11.

Las nuevas disposiciones, precisó la administración capitalina, entrán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los próximos días.

