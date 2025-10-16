La Línea 2 del Metrobús anuncia la ampliación de su horario los fines de semana

Los viernes y sábados, las últimas salidas del Metrobús desde ambas terminales, Tacubaya y Tepalcates, serán a las 01:00 horas.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- El Metrobús de la Ciudad de México anunció este miércoles la ampliación del horario en la Línea 2, que va de Tacubaya a Tepalcates, con el fin de brindar mayores opciones de movilidad a los usuarios del oriente y poniente de la capital.

"Metrobús amplía su oferta y brinda mayores opciones de movilidad a la población del oriente y poniente de la ciudad con la extensión de horario de servicio en la Línea. A partir del próximo viernes 17 de octubre, los viernes y sábados la ruta Tacubaya-Tepalcates ampliará su horario de servicio hasta la 01:00 horas", explicó.

El organismo detalló que de 4:30 a 00:00 horas el servicio funcionará con normalidad, mientras que durante el horario extendido las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos.

Asimismo, las últimas salidas desde ambas terminales, Tacubaya y Tepalcates, serán a la 01:00 horas.

La tarifa se mantendrá en seis pesos y podrá pagarse con cualquiera de los métodos disponibles, como la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias, relojes inteligentes o teléfonos con tecnología NFC.

El Metrobús exhortó a las y los usuarios a anticipar sus trayectos y recordó que los horarios actualizados pueden consultarse en su sitio web oficial: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/rutas

Esta es la segunda línea que ha extendido sus horarios. Desde el pasado viernes 12 de septiembre, las rutas Indios Verdes–El Caminero e Indios Verdes–Insurgentes, de la Línea 1, siguen funcionando hasta la 01:00 de la mañana los viernes y sábados.