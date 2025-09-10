Metrobús de la CdMx ampliará horario de servicio en L1. ¿Qué días y cuánto costará?
10/09/2025 - 3:04 pm
Artículos relacionados
La Línea 1, que recorre Insurgentes, tendrá un servicio prolongado por las noches a partir de septiembre.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Quienes usan el Metrobús para moverse por la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México (CdMx), tendrán una hora extra para llegar a casa los fines de semana.
A partir del viernes 12 de septiembre, las rutas Indios Verdes–El Caminero e Indios Verdes–Insurgentes seguirán funcionando hasta la 1:00 de la mañana los viernes y sábados.
De lunes a jueves, el horario habitual del Metrobús seguirá siendo de 4:30 a 00:00 horas. Pero en el nuevo horario extendido, las unidades circularán cada 10 minutos aproximadamente para facilitar el regreso nocturno de miles de usuarios.
#Boletín 🗞️ | Extiende #Metrobús horarios de Línea 1 en fines de semanahttps://t.co/SgYCcQfeBN pic.twitter.com/kPod0CJA9h
— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 9, 2025
Las últimas salidas se harán desde la estación Insurgentes a la 1:00, en dirección a El Caminero e Indios Verdes.
La tarifa del Metrobús seguirá siendo de seis pesos y se podrá pagar con todos los métodos habituales:
- Tarjeta de Movilidad Integrada
- Tarjetas bancarias
- Teléfonos
- Relojes inteligentes con NFC
Por último, recomendó planificar los viajes para aprovechar los nuevos horarios y consultar las salidas de cada terminal en el sitio oficial del Metrobús: www.metrobus.cdmx.gob.mx.
¡Trátala bonito! 🥹💕
No la dobles, rayes o te sientes arriba de ella.
Recuerda que es tu llave a la Red #MI. 🫰😉 pic.twitter.com/1LF5yQSXb8
— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 10, 2025