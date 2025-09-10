Metrobús de la CdMx ampliará horario de servicio en L1. ¿Qué días y cuánto costará?

La Línea 1, que recorre Insurgentes, tendrá un servicio prolongado por las noches a partir de septiembre.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Quienes usan el Metrobús para moverse por la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México (CdMx), tendrán una hora extra para llegar a casa los fines de semana.

A partir del viernes 12 de septiembre, las rutas Indios Verdes–El Caminero e Indios Verdes–Insurgentes seguirán funcionando hasta la 1:00 de la mañana los viernes y sábados.

De lunes a jueves, el horario habitual del Metrobús seguirá siendo de 4:30 a 00:00 horas. Pero en el nuevo horario extendido, las unidades circularán cada 10 minutos aproximadamente para facilitar el regreso nocturno de miles de usuarios.

Las últimas salidas se harán desde la estación Insurgentes a la 1:00, en dirección a El Caminero e Indios Verdes.

La tarifa del Metrobús seguirá siendo de seis pesos y se podrá pagar con todos los métodos habituales:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias

Teléfonos

Relojes inteligentes con NFC

Por último, recomendó planificar los viajes para aprovechar los nuevos horarios y consultar las salidas de cada terminal en el sitio oficial del Metrobús: www.metrobus.cdmx.gob.mx.