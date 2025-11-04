#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

Pedro Mellado Rodríguez

03/11/2025 - 9:47 pm

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

Las reformas constitucionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la soberanía energética y fiscal del país encendieron las alarmas de corporativos estadounidenses, que acusan a México de cerrar espacios a la inversión privada y de aplicar medidas “agresivas” en materia tributaria.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Las reformas constitucionales promovidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la rectoría del Estado en áreas estratégicas como la electricidad y los hidrocarburos, para consolidar las empresas públicas, así como el decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que eliminó la condonación discrecional de impuestos a las grandes corporaciones empresariales, son ahora motivo de discordia con los grandes corporativos estadounidenses que pretenden usarlas como argumento contra nuestro país en la renegociación del Tratado Comercial con Estados Unidos (EU) y Canadá.

En el cierre de octubre hubo pronunciamientos de poderosas organizaciones de empresarios estadounidenses que anticiparon sus objeciones contra las leyes que obstaculizan su discrecional operación en nuestro país y pretenderían que México se mostrara más flexible frente a sus intereses en la renegociación del tratado comercial que se llevará a cabo en 2026.

La Presidenta Sheinbaum Pardo ha promovido, durante su primer año de gobierno 53 reformas constitucionales, entre ellas algunas a los artículos 25, 27 y 28, que fortalecen la rectoría del Estado mexicano en áreas estratégicas y sobre los bienes que son propiedad de la nación y patrimonio de todos los mexicanos. También les incomoda la reforma que cambió de fondo a un Poder Judicial ahora electo directamente por el pueblo, en relevo de una administración de justicia que estuvo siempre al servicio de los poderosos.

¿POLÍTICA AGRESIVA?

Acostumbrados a evadir impuestos, obtener condonaciones o condiciones excepcionales de beneficios en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales en nuestro país, los empresarios estadounidenses ya empezaron a presionar a su gobierno y al de México, en el preámbulo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La principal organización de la iniciativa privada de Estados Unidos, la US Chamber of Commerce, se quejó de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de nuestro país ha incrementado lo que juzga, son prácticas agresivas y opacas que vulneran el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC), publicó el pasado jueves 30 de octubre de 2025 el periódico Reforma, de la Ciudad de México.

Refiere el periódico capitalino que en un documento presentado en el marco de las consultas públicas sobre el T-MEC abiertas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la Cámara de Comercio estadounidense señaló que las acciones del SAT violan principios de no discriminación, predictibilidad y transparencia contenidos en el Capítulo 14 del acuerdo comercial firmado por Canadá, Estados Unidos y México.

“Las prácticas agresivas e inconsistentes del Servicio de Administración Tributaria en materia tributaria, que incluyen auditorías excesivas, la denegación de deducciones por pagos entre empresas y sanciones retroactivas, han generado incertidumbre y aumentado los costos para las empresas estadounidenses”, aseguró la Cámara de Comercio del vecino país, según refiere el periódico Reforma en su publicación del pasado jueves 30 de octubre del 2025.

También se mostró inconforme la Cámara de Comercio estadounidense de lo que llamó interpretación retroactiva hecha por el SAT, al negar a las aseguradoras la posibilidad de reclamar créditos fiscales por los importes del IVA incluidos en las indemnizaciones pagadas a proveedores externos y que afecta a firmas estadounidenses.

GRANDES BENEFICIADOS

Según reporte de la Secretaría de Hacienda, dado a conocer este lunes 3 de noviembre del 2025 por el periódico La Jornada, en una nota firmada por la reportera Dora Villanueva, prácticamente cuatro de cada 10 pesos que el fisco mexicano reclama corresponden a créditos fiscales de grandes contribuyentes, empresas cuya facturación rebasa mil 500 millones de pesos anuales.

La Secretaría de Hacienda precisó que de los más de 3 billones de pesos en créditos fiscales registrados hasta septiembre del 2025, más de un billón, el 37 por ciento del total, corresponden a grandes corporativos que operan en el país. Los créditos fiscales son los adeudos que según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen los contribuyentes.

Prácticamente dos de cada tres pesos que el SAT reclama en su cartera de créditos fiscales están en litigios, debido a que los contribuyentes interpusieron algún medio de defensa ante el Poder Judicial. En esa cartera se encuentran créditos tan antiguos como los de Grupo Salinas, aseguradoras, y el de la empresa minera First Majestic Silver, sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado viernes 31 de octubre del 2025, en el sentido de que debe pagar 2 mil 869 millones de pesos en impuestos no cubiertos. La minera anunció que promovió un arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

EL DECRETO

El disgusto de las transnacionales estadounidenses está relacionado también con el decreto que firmó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de mayo de 2019, con el propósito de eliminar privilegios fiscales, en el que se compromete a no otorgar, condonaciones, o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales.

Durante la conferencia de prensa, donde se dio a conocer esta información, la entonces Jefa del SAT, Margarita Rios Farjat, informó que, en los últimos dieciocho años se condonaron impuestos por 400 mil 902 millones de pesos (valor actual), a 153 mil 530 contribuyentes, con base en esquemas de condonación de adeudos sobre contribuciones, multas y recargos, distintos a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación.

En el periodo 2007-2018, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales del sector privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 213 mil millones de pesos (a valor actual). Ríos-Farjat observó que la tendencia creciente a utilizar la condonación generalizada de impuestos cada seis años, con lo que quedaba en entredicho el principio de política fiscal de reservar esas medidas para casos de urgencia y necesidad, que además contravenía el principio constitucional de que todos contribuyamos a la carga pública de forma proporcional y equitativa.

OTRAS PRESIONES

Líderes de las más influyentes compañías de Estados Unidos pidieron el viernes 31 de octubre del 2025 al gobierno del Presidente Donald Trump renovar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, pero presionar a nuestro país para que las empresas estadounidenses sean protegidas ante lo que denominaron politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a lo que llamaron “caprichos políticos”, refiere una nota publicada el pasado sábado primero de noviembre del 2025 por el periódico Reforma con la firma de José Días Briseño, su corresponsal en Wasington.

Según la información de Reforma, los directivos de las más importantes corporaciones estadounidenses pidieron frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en los sectores de energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería. En energía, por favorecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad; en telecomunicaciones por privilegiar a Teléfonos de México, de Carlos Slim; en aviación por proteger a la Compañía Mexicana de Aviación y evitar que los servicios de carga puedan hacerse desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como ocurre actualmente.

La información del corresponsal de Reforma en Washington señala que los dirigentes de poderosas empresas estadounidenses consideran que “las recientes reformas judiciales de México, incluyendo los esfuerzos por eliminar a los reguladores independientes, afectarán negativamente el clima de inversión en el País. Bajo estas reformas, México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”.

¿Cuáles son las reformas constitucionales que más disgusto provocan a los directivos de las grandes corporaciones?

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
2

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
3

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
4

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
6

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
7

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

8

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

Perú rompe relaciones con México.
9

Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
10

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

las defensoras
11

Carne con superbacterias: un peligro para las familias en México

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
12

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

13

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
14

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

La historia de las Tiendas del Bienestar
15

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
1

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

2

VIDEOS revelan la ruta del agresor antes de disparar contra el Alcalde de Uruapan

Ataque en Sinaloa: 13 agresores muertos y 9 víctimas liberadas.
3

Las fuerzas federales abaten a 13 agresores y rescatan a 9 secuestrados en Sinaloa

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
4

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
5

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
6

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
7

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Estudiantes marchan en Uruapan para exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
8

Michoacán marcha tras el crimen de Carlos Manzo; estudiantes exigen paz y justicia

9

Humo tóxico impidió salir a las 23 víctimas del Waldo's; 2 jóvenes siguen graves: FGE

Perú rompe relaciones con México.
10

Perú rompe relaciones con México. Exjefa de gabinete de Castillo se asila en Embajada

Marcelo Ebrard compartió su balance sobre la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur.
11

Ebrard destaca "exitosa" Cumbre de APEC en Corea del Sur; México será su sede en 2028

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" eligió al autor mexicano Gonzalo Celorio como ganador de la edición de este año.
12

El mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025 por su "hondura reflexiva"