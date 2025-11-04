¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

Europa Press

04/11/2025 - 3:43 pm

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Investigadores de EU analizaron los resultados de diversos estudios para descubrir cuál es la terapia más efectiva para tratar la depresión durante o después del embarazo en mujeres.

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) - La depresión perinatal o postparto —la que aparece durante el embarazo o tras el parto— afecta a millones de mujeres cada año, pero no siempre se trata a tiempo. Ahora, una amplia revisión científica confirma que ciertas terapias psicológicas pueden marcar la diferencia en su recuperación, ayudando a las madres a recuperar el bienestar emocional sin depender sólo de la medicación.

La terapia que mejor funciona para la depresión perinatal

Una revisión sistemática y un metaanálisis de investigadores contratados por la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ, por sus siglas en inglés), y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) evaluaron la efectividad de las terapias psicológicas para la depresión perinatal, el trastorno de salud mental materna más frecuente.

La revisión halló que la terapia cognitivo-conductual, la activación conductual y la terapia interpersonal podrían ser más efectivas para tratar la depresión perinatal que la atención habitual. Los resultados de la revisión se utilizarán para fundamentar el desarrollo de guías de práctica clínica relacionadas con el tratamiento de la depresión perinatal. La revisión se publica en Annals of Internal Medicine.

Los investigadores analizaron 44 ensayos controlados aleatorizados (ECA) sobre terapias psicológicas para personas con depresión durante el embarazo y hasta un año después del parto, publicados entre enero de 2000 y marzo de 2025. Los resultados principales fueron el efecto de los tratamientos psicológicos sobre los síntomas depresivos y la recuperación de dichos síntomas. Las intervenciones más estudiadas incluyeron la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la terapia interpersonal (TIP).

¿Qué demuestra el metaanálisis?

La revisión halló que la TCC fue probablemente más eficaz para reducir los síntomas de depresión y ansiedad durante o después del embarazo que el tratamiento habitual, y que podría haber habido mayores tasas de recuperación con TCC en comparación con el tratamiento habitual.

La activación conductual podría ser más eficaz para reducir los síntomas depresivos que el tratamiento habitual. La terapia interpersonal (TIP) fue probablemente moderadamente eficaz para reducir los síntomas depresivos en comparación con el tratamiento habitual, y las tasas de recuperación podrían aumentar con la TIP.

En general, la TCC, la activación conductual y la TIP podrían ser más eficaces para tratar la depresión perinatal que la atención habitual. Sin embargo, los investigadores señalan que los estudios incluidos en la revisión contaban principalmente con participantes blancos con un mayor nivel educativo, por lo que los resultados podrían no ser aplicables a una población más amplia.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
1

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
2

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
3

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
4

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

Ciclovía Tlalpan
5

La ciclovía de Tlalpan

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
6

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
7

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
8

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
9

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
10

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Más allá de Carlos Manzo.
11

Más allá de Carlos Manzo

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
12

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
13

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
14

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
15

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.
1

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga posibles casos de violación agravada y explotación laboral en Casa de las Mercedes.
2

La Fiscalía de la CdMx investiga posibles patrones de abuso en Casa de las Mercedes

- Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró este martes que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le tiene mucho respeto a Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México.
3

Trump "tiene mucho respeto por ella [CSP]" y aprecia coordinación: Casa Blanca

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, ha sido la elegida por el Cabildo de Uruapan para completar el mandato de su esposo. El Congreso local la confirmará.
4

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila como Alcaldesa suplente de Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró que todavía no se conoce la identidad del agresor del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
5

Todavía no se ha identificado al agresor del Alcalde de Uruapan, aclara la Presidenta

República Dominicana pospuso la Décima Cumbre de las Américas por las profundas diferencias en la región "que actualmente dificultan un diálogo productivo".
6

República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas por diferencias entre países

La SCJN ha rechazado aplazar nuevamente sus resoluciones sobre el pago de impuestos pendiente de las empresas de Salinas Pliego.
7

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la ONU ha perdido su fortaleza, por lo que consideró que es un buen momento para reformar al organismo.
8

Claudia considera que ONU perdió fortaleza; insiste en que es momento de una reforma

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
9

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó la versión de la cadena NBC News, la cual señala que el gobierno de Donald Trump planea enviar tropas a México.
10

CSP descarta ataques de EU en México: "Eso no va a ocurrir y no estamos de acuerdo"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) calificó como "fuera de toda proporción" la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con México.
11

“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
12

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo