#PuntosyComas ¬ En 2027 se renovarán 8 gubernaturas que están en poder de mujeres

Pedro Mellado Rodríguez

04/11/2025 - 10:51 pm

Elecciones 2025

Las elecciones de 2027 pondrán a prueba el poder territorial de las mujeres en la política mexicana. Ocho de las 13 gubernaturas encabezadas por ellas estarán en juego, seis de ellas bajo el sello de Morena, que llega con ventaja tras arrasar en los últimos comicios federales.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Ocho las 13 gubernaturas que están actualmente en manos de mujeres se pondrán en juego en los comicios del domingo 6 de junio del 2027. Las responsables de seis de esas ocho administraciones estatales son de Morena y dos pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN).

Por los antecedentes de los dos más recientes comicios de diputados federales realizados en el país, en 2021 y 2024, Morena tiene posibilidades de retener las seis gubernaturas en manos de mujeres que estarán en disputa en el 2027, en tanto que el PAN podría perder Chihuahua y conservar Aguascalientes.

En el 2027 se disputarán en total 17 gubernaturas, de las cuales 12 están en manos de Morena:

Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo. Las entidades que son administradas por mujeres morenistas son Baja California, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Colima y Quintana Roo.

Tres gubernaturas en manos del PAN estarán en disputa en 2027: Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Las dos primeras administradas por mujeres.

También habrá contienda por las gubernaturas de San Luis Potosí, en manos del Partido Verde Ecologista de México y en Nuevo León, donde la gubernatura está en poder de Movimiento Ciudadano.

Baja Californis

La supremacía de Morena y sus aliados es muy estable en Baja California. En 2021, además de ganar la gubernatura con Marina del Pilar Ávila Olmedo, Morena y sus aliados triunfaron en los 8 distritos electorales federales que se disputaron. En 2024 los distritos electorales en Baja California aumentaron a 9 y nuevamente, todos los ganó la coalición morenista.

Quintana Roo

Los cuatro distritos electorales federales de Quintana Roo fueron ganados por Morena y sus aliados en los comicios del 2021 y 2024. Fue en 2022, para un periodo de cinco años, que María Elena Hermelinda Lezama Espinoza ganó cómodamente la gubernatura.

Tlaxcala

En Tlaxcala el escenario es muy favorable para Morena. Sin sobresaltos la coalición oficialista ganó los tres distritos electorales federales tanto en 2021 como en 2024. Y también en 2021 ganó la gubernatura Lorena Cuéllar Cisneros.

Campeche

Pese a lo controversial que ha sido la administración de Layda Sansores San Román, quien llegó a la gubernatura de Campeche en 2021, Morena y sus aliados han ganado los dos distritos electorales federales de la entidad en las elecciones de 2021 y 2024. Sin embargo, una alianza electoral de Movimiento Ciudadano con el PAN sí podría inquietar a Morena y sus aliados en la contienda por la Gubernatura de Campeche en el 2027.

Colima

En Colima tampoco parece haber riesgo en la disputa de la gubernatura que Indira Vizcaíno Silva ganó en el 2021. En los dos procesos federales en los cuales se han disputado los dos distritos de la entidad, en ambos casos, 2021 y 2024, Morena y sus aliados han ganado con comodidad. Una alianza PAN-Movimiento Ciudadano podría poner alguna presión a la coalición oficialista en el 2027.

Guerrero

En Guerrero tampoco se observan riesgos para Morena. En 2021, cuando Evelyn Salgado Pineda ganó la gubernatura, la coalición oficialista se llevó el triunfo en 7 de 9 distritos electorales federales. En 2024 Morena y sus aliados consolidaron su supremacía electoral y ganaron los 8 distritos electorales en disputa.

Chihuahua

En Chihuahua, donde gobierna la panista María Eugenia Campos Galván, se observa un desgaste de la fuerza albiazul entre 2021 y 2024. En los comicios federales del 2021 la coalición panista ganó 6 de los 9 distritos electorales federales de la entidad.

Tres años después, en 2024, el escenario es totalmente diferente pues Morena y sus aliados ganaron 5 de los 9 distritos electorales del estado, incluyendo los cuatro que tienen cabecera en Ciudad Juárez, la ciudad más poblada de Chihuahua, que concentra el 40 por ciento de los habitantes de la entidad.

Aguascalientes

El voto panista más sólido de toda la República está en Aguascalientes, donde en el 2022 llegó a la gubernatura María Teresa Jiménez Esquivel. Tanto en los comicios del 2021 como en los del 2024, la coalición panista ha ganado los tres distritos electorales federales en esa entidad. El PAN conservará el poder en esa entidad en el 2027.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

