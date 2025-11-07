"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Claudia Sheinbaum condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este viernes que su Gobierno priorizará la atención a las causas de la violencia, luego de darse a conocer que el asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan ultimado el pasado sábado en un evento público, era un joven de apenas 17 años. La mandataria aseguró que su Gobierno hará todo lo necesario para que ningún joven se acerque a la delincuencia.

"Por eso la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso. Tiene que tener necesariamente un contenido de atención a las causas, ningún mexicano, mexicana, bueno nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron demasiados años, 36 años de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante seis años una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes", explicó la mandataria.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo es que las y los jóvenes tengan una opción de vida distinta a la delincuencia y destacó que eso se buscará con el Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

"Hay que seguir trabajando en ello todos los días, por eso es el plan Michoacán por la Paz y Justicia, porque no solamente es la presencia, repito, de las fuerzas federales o las detenciones, o la fortaleza de las fiscalías; que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales, y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas", reflexionó.", aseveró.

La mandataria recalcó que este cambio sólo ocurrirá con el fomento de la cultura, el deporte y las artes. También dijo la estrategia de seguridad no deja de lado la presencia de fuerzas de seguridad en los territorios.

"Nuestros objetivo es a través de la cultura, del deporte y de la educación; y de una visión distinta de las y los jóvenes la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida. Una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales si es necesario [...], pero tiene que tener atención a las causas. Abrazar a los jóvenes, a las y los jóvenes", insistió Claudia Sheinbaum.

La Jefa del Ejecutivo federal condenó que la derecha, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, criticara los esfuerzos del líder morenista por acercarse a las juventudes y reivindicó que el combate a la inseguridad se logra con una estrategia transversal, en la que participan fiscalías, jueces y autoridades.

"La derecha criticó mucho esto de 'abrazos, no balazos', porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes que llamaron 'ninis'. No. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencia, ese es nuestra visión. [...] Tiene que haber más escuelas, tiene que haber más atención, tiene que haber más cultura, tiene que haber más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencia una opción que en realidad parece que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos", finalizó.

Un joven de 17 años asesinó a Carlos Manzo

Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que confirmó la identidad del autor material del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: un joven de 17 años vecino del municipio de Paracho, Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Las autoridades también subrayaron que en el homicidio participaron "más de dos personas" y que está relacionado "con grupos de la delincuencia organizada".

"La tarde del 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán", informó el Fiscal de la entidad, Carlos Torres Piña, en un video publicado en redes sociales.

"La familia de Víctor Manuel reconoció que se ausentó de su hogar una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando en esta investigación, en su contexto y posibles más participantes. Es importante reiterar que los dictámenes periciales del cuerpo, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina, información ratificada por sus familiares", añadió.

El cuerpo de Víctor Manuel fue entregado a sus familiares para su inhumación.

Además, el Fiscal de Michoacán confirmó que, a través de trabajos de inteligencia, en el asesinato de Carlos Manzo "participaron más de dos personas" y reiteró que el homicidio "se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada", en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).