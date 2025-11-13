Alimentación para el Bienestar presenta Plan Nacional de Maíz Nativo. ¿De qué trata?

Desde Palacio Nacional, Luisa Albores compartió que con el Plan Nacional de Maíz Nativo, se brindará acompañamiento técnico y maquinaria apropiada para fortalecer la producción.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó la mañana de este jueves el Plan Nacional de Maíz Nativo, mejor conocido como “El maíz es la raíz”, “que tiene como objetivo impulsar la conservación, producción, transformación y comercialización del maíz nativo mexicano”, así como fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios.

“Es un reconocimiento a quienes por años han estado trabajando este tema, sobre todo a campesinos y campesinas que han sido guardianes y guardianas de la biodiversidad de las diferentes razas de maíz que existen en México”, destacó durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con las autoridades federales, también parte importante de este programa es que se coloca en el centro el maíz, identidad de México.

Para lograr fortalecer la conservación, producción y venta del maíz, Albores González detalló que será a través, primero, del aumento de la productividad con acompañamiento técnico y maquinaria apropiada.

A su vez, se garantizará la conservación del maíz nativo por medio de la mejora de la semilla y de darle un valor agregado a la comercialización, es decir, que habrá apoyo a quienes se dedican la elaboración de tortillas.

El plan arrancará en siete estados, entre los cuales se encuentran Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Según la funcionaria, van a trabajar en ocho regiones del país: noroeste, centro, sureste, norte centro, Pacifico centro, Pacifico sur noreste y Golfo centro.

“La población objetivo que va a trabajar en siete estados de la República que comprenden 437 municipios es un total de 677 mil productores”, precisó.

En cuanto a la estrategia de acopio y comercialización, se volverá a valorar el maíz nativo, su uso y los productos derivados, así como el darle una mayor difusión.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que hay cerca de 1.5 millones de campesinas y campesinos, y pequeños productores que tienen una o dos hectáreas, que históricamente han sembrado ahí la milpa.

🙌🏾 Durante la #MañaneraDelPueblo, la directora general @Mary_Luisa_AG detalló las estrategias a seguir del Plan Nacional de Maíz Nativo: El maíz es la raíz, una iniciativa que impulsará la conservación, producción, transformación y comercialización de este grano nativo. 🧵Te… — Alimentación para el Bienestar (@alimenbienestar) November 13, 2025

“Mucho de este producto es para el auto consumo, es decir, ahí se alimentan las familias. Hay otros productores que ya no usan el maíz nativo. […] Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda que las campesinas y los campesinos sigan sembrando su propio maíz”, resaltó.

Las metas de este programa para el 2030 contemplan incrementar al menos un 50 por ciento de producción de matiz nativo; y garantizar el autoconsumo, apertura de mercado y venta de excedentes.

Albores mencionó que del incremento en la producción de maíz nativo, se destinaría un porcentaje para la compra directa a los pequeños productores y para los procesos de transformación.