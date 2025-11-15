DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

Arturo Daen

15/11/2025 - 12:05 am

La tasa de homicidios dolosos en Michoacán registró hasta octubre de este año su nivel más bajo en una década, pero se dio el asesinato del Alcalde de Uruapan y un 80 por ciento percibe que la entidad es insegura.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Por su ubicación y riqueza agrícola, Michoacán padece desde hace décadas la actividad de cárteles del narcotráfico y alcanzó un récord de asesinatos con Silvano Aureoles como gobernador, en 2021. Tras su salida, se dio una baja continua en esos crímenes, sin embargo, el homicidio del alcalde Carlos Manzo mostró que aún falta un esfuerzo importante para pacificar la entidad, que un un 80 por ciento de los habitantes percibe insegura. 

De acuerdo con los datos del INEGI, entre 1990 y 1996 -durante los sexenios priistas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo- Michoacán padeció un promedio de mil 226 asesinatos al año. 

Para 1997 se dio una baja significativa, al registrarse 841. Y luego durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que inició justo en Michoacán la llamada “guerra contra el narco” mientras Lázaro Cárdenas Batel era gobernador, se registraron picos como el de 2006 y 2009, superando los 900 asesinatos. 

Pero es en 2016, luego de la irrupción de los grupos de autodefensa y la actuación fallida del gobierno de Enrique Peña Nieto, que los asesinatos se dispararon en la entidad, hasta llegar a los mil 429. 

La cifra creció anualmente y durante el gobierno de Aureoles la violencia se triplicó, hasta llegar a los hasta llegar a los 2 mil 677 asesinatos en 2021. Un alza de 206 por ciento durante su administración. 

Ya con el morenista Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador, se empezó a registrar una baja en los asesinatos, para contabilizar mil 631 en 2024. En comparación con 2021, se tuvo una reducción de 39 por ciento. 

El INEGI construye sus conteos con datos de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales, pero también de certificados médicos y de defunción. Su última actualización llega hasta 2024. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por otro lado, se enfoca en las carpetas de investigación de las fiscalías locales. Sin embargo, su cálculo de tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes coincide con las tendencias mostradas por el INEGI. 

Y permite tener el dato de que ya con la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios en Michoacán registran este año su nivel más bajo en una década.

En 2025, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo, la tasa de víctimas por homicidio doloso de enero a octubre es de 22.43 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El menor nivel desde 2015, cuando la tasa fue de 20.32.

Si se miran los números absolutos, el periodo enero-octubre de 2025 también es el que tiene menor cifra de asesinatos en Michoacán desde 2015, al contabilizarse 1,132 homicidios dolosos. Durante 2024 se tuvo un promedio de 124 asesinatos al mes en la entidad, y este año el promedio es de 113 homicidios al mes.

La tendencia de Uruapan es similar. Un pico de 261 carpetas por asesinatos en 2021, una baja a 187 en 2024 y de enero a septiembre de este año 104 homicidios dolosos. 

Otro indicador disponible es el de enfrentamientos del Ejército en Michoacán. En 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, se contabilizaron 56, en los que murieron 84 presuntos agresores, 5 quedaron heridos y otros 44 fueron detenidos, mientras dos militares murieron. El índice de letalidad fue de 16.8 muertos por cada herido.

Ya para 2024, según una respuesta que dio la Sedena vía transparencia, la cifra de enfrentamientos bajó a 50. Como resultado, murieron 45 presuntos agresores, 6 quedaron heridos y fueron detenidos 35. En estos hechos murieron 6 militares. El índice de letalidad fue de 7.5 muertos por cada herido. Entonces, con Calderón en 2011 se tuvo el doble de letalidad. 

Durante el sexenio del panista, en 2008, se dio uno de los hechos más violentos contra población civil en la historia de Michoacán, un ataque con granadas en plena celebración del Grito de Independencia en Morelia, que dejó ocho personas muertas y decenas de heridos. 

En cuanto a personas desaparecidas, durante el sexenio de Calderón el Registro Nacional sumó  474 casos en Michoacán; en el de Enrique Peña Nieto, mil 464; en el de Andrés Manuel López Obrador, 3 mil 816, y en el primer año de Claudia Sheinbaum hasta el 11 de noviembre son mil 007 registros de desapariciones. De estos últimos, 187 en Morelia y 74 en Uruapan, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

Bajaron los homicidios desde 2022… pero creció el miedo y las amenazas 

Otro indicador, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), también del INEGI, muestra que al menos hasta abril de este año un 80.9 por ciento de los habitantes consideró inseguro a Michoacán, un nivel más alto que el 79.6 de 2024, y el 79.5 de 2021. 

En 2011, el año más violento en el sexenio de Felipe Calderón, se tuvo un 76.1 por ciento.

Violencia y homicidios en Michoacán.
La percepción de inseguridad en la entidad es mayor al 70 por ciento desde 2011. Foto: INEGI

A nivel municipal, un 65.3 por ciento percibió inseguridad. También en este indicador se registró un aumento, respecto al 62.2 por ciento en 2023 y el 64 por ciento en 2024. 

También del INEGI, la encuesta ENSU enfocada en ciudades y con datos actualizados hasta septiembre muestra que en Uruapan un 82.6 por ciento se sentía inseguro, ubicándose en séptimo lugar entre las urbes con más miedo a la delincuencia.  

En la ENVIPE también se mide la cifra de hogares en Michoacán donde sus integrantes dicen ser víctimas del delito. En 2016, se registró el nivel más alto, con 26.5 por ciento. Luego bajó hasta 16.9 por ciento en 2021, y para 2024 se tuvo un 20.8 por ciento. 

Aunque hay un crecimiento reciente, son niveles más bajos que los registrados en el sexenio de Felipe Calderón. 

violencia en Michoacán
En el 20 por ciento de los hogares en Michoacán hubo, por lo menos, una víctima de algún delito. Foto: INEGI

Respecto a la extorsión, la encuesta ubicó que los niveles más altos se tuvieron en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Luego entre 2023 y 2024 se tuvo un incremento, aunque en el estudio destaca que en esos mismos años el alza más importante se dio en las amenazas, al pasar de una tasa de 2 mil 740 a un récord de 4 mil 273. 

Los datos del Secretariado Ejecutivo también muestran un aumento en la cifra de víctimas de extorsión, de personas que sí acuden a denunciar en Michoacán, aunque según el INEGI por temor más del 95 por ciento prefiere no acudir a las autoridades, cuando sufre un hecho de este tipo. En 2020 el Secretariado registró sólo 29 víctimas, y en 2024 fueron 296:

Tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para la paz y la justicia en Michoacán. Entre otros puntos, incluye el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para implementar el Plan de Operaciones Paricutín, además de la creación de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Uruapan, y la modernización del Puerto Lázaro Cárdenas.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno; es decir, desarrollo con justicia y bienestar”, dijo la Presidenta Sheinbaum.

“El Plan consta de 12 ejes, con más de 100 acciones, con una inversión de más 57 mil millones de pesos, de los cuales, una parte importante de ellos será con inversión mixta. Además, en 2026, la inversión en Programas del Bienestar es de 37 mil 450 millones de pesos, que beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes”, agregó.

