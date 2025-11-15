Coparmex afirma que "la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios" en México

El presidente de la Coparmex señaló una ausencia del Estado en contra la extorsión y el cobro de piso, cuyos delitos atentan contra los empresarios del país.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, advirtió el viernes que "la extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país", por lo que señaló una ausencia del Estado en este sentido.

En el marco del encuentro nacional de Coparmex 2025, Sierra Álvarez dijo que existen opiniones que consideran el país está "cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas".

"Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos", afirmó el empresario.

En este sentido, Juan José Sierra habló de la falta de denuncia por este delito y aseguró que su expansión está relacionada con una falla institucional. "Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible", lanzó el presidente de la Coparmex.

Cabe recordar que en octubre de 2025, la Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy Ramos, informó que fue enviada al Congreso de la Unión una iniciativa para la homologación del delito de extorsión a nivel federal y que el mismo se persiga de oficio.

“Lo que se pretende es que todos los estados y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismo elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y pretende que no sea necesaria la presentación de la denuncia para su investigación”, indicó la Consejera en la conferencia matutina de Sheinbaum Pardo.

La funcionaria afirmó que la propuesta, que deberá ser aprobada en el Congreso de la Unión en noviembre de este año, contempla una penalidad que va desde los seis hasta los 15 años de prisión para el delito de extorsión y habrá una serie de agravantes, las cuales serán cuando la extorsión sea para el cobro de piso, o cuando la víctimas sean migrantes, por ejemplo.

Además, también establece como agravantes los casos en que los extorsionadores sean servidores públicos o cuando se cometa el delito desde un centro penitenciario.

Para lograr la homologación del delito a nivel federal, la iniciativa comprende reformas a distintos ordenamientos legales como lo son el Código Penal Federal, códigos penales locales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.

Sin embargo, durante una discusión en lo particular en la Cámara de Diputados en octubre de 2025, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó reservas de último momento que fueron avaladas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Al margen de lo anterior, el presidente de la Coparmex instó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a emprender una estrategia nacional en contra de este delito.