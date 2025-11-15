Coparmex afirma que "la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios" en México

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 3:08 am

Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosYComas ¬ Ley nueva contra la extorsión sancionará 35 tipos de este delito

Diputados avalan Ley contra Extorsión y reducen pena a funcionarios. CSP la revisará

Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel

El presidente de la Coparmex señaló una ausencia del Estado en contra la extorsión y el cobro de piso, cuyos delitos atentan contra los empresarios del país.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, advirtió el viernes que "la extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país", por lo que señaló una ausencia del Estado en este sentido.

En el marco del encuentro nacional de Coparmex 2025, Sierra Álvarez dijo que existen opiniones que consideran el país está "cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuestas".

"Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos", afirmó el empresario.

En este sentido, Juan José Sierra habló de la falta de denuncia por este delito y aseguró que su expansión está relacionada con una falla institucional. "Sin presencia del Estado, sin justicia, sin protección, no hay libertad económica ni convivencia posible", lanzó el presidente de la Coparmex.

Cabe recordar que en octubre de 2025, la Consejera Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ernestina Godoy Ramos, informó que fue enviada al Congreso de la Unión una iniciativa para la homologación del delito de extorsión a nivel federal y que el mismo se persiga de oficio.

“Lo que se pretende es que todos los estados y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismo elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y pretende que no sea necesaria la presentación de la denuncia para su investigación”, indicó la Consejera en la conferencia matutina de Sheinbaum Pardo.

La funcionaria afirmó que la propuesta, que deberá ser aprobada en el Congreso de la Unión en noviembre de este año, contempla una penalidad que va desde los seis hasta los 15 años de prisión para el delito de extorsión y habrá una serie de agravantes, las cuales serán cuando la extorsión sea para el cobro de piso, o cuando la víctimas sean migrantes, por ejemplo.

Además, también establece como agravantes los casos en que los extorsionadores sean servidores públicos o cuando se cometa el delito desde un centro penitenciario.

Para lograr la homologación del delito a nivel federal, la iniciativa comprende reformas a distintos ordenamientos legales como lo son el Código Penal Federal, códigos penales locales y la Ley federal contra la delincuencia organizada.

Sin embargo, durante una discusión en lo particular en la Cámara de Diputados en octubre de 2025, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó reservas de último momento que fueron avaladas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Al margen de lo anterior, el presidente de la Coparmex instó al Gobierno de Claudia Sheinbaum a emprender una estrategia nacional en contra de este delito.

"Al Gobierno Federal, le corresponde encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos, que erradique las redes de colusión que hacen posible la impunidad", dijo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
3

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
4

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
5

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
6

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

7

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
8

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
9

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
10

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
11

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Confederación de Trabajadores de México (CTM)
12

Efrén Adame, líder sindical de la CTM, es asesinado a balazos en Marquelia, Guerrero

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
13

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Una fuerte explosión en una planta química sacudió este viernes la provincia de Ezeiza, Argentina, hasta el momento se reportan 20 personas lesionadas.
14

VIDEOS ¬ Explosión en planta química de Argentina causa incendio; reportan 20 heridos

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
15

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
1

DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

Las Fuerzas Armadas de EU dieron a conocer que llevaron a cabo otro ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.
2

VIDEO ¬ Nuevo ataque de EU a buque con drogas desde Venezuela deja cuatro muertos

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.
3

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

Donald Trump eximió el viernes de sus aranceles más altos a importaciones agrícolas clave como el café, el cacao, los plátanos y ciertos productos cárnicos.
4

Trump reduce aranceles a café, cacao, carnes y frutas para bajar precios de alimentos

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.
5

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó que Israel ha incrementado el ritmo de su proceso de anexión ilegal de Cisjordania.
6

La ONU denuncia anexión ilegal y violencia sin precedentes de Israel en Cisjordania

Generación Z
7

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

El FMI anunció que renueva la línea de crédito para México por dos años más por 24 mil mdd.
8

El FMI reduce a 24 mil mdd la línea de crédito a México y la extiende por 2 años

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
9

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
10

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.
11

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.
12

“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo