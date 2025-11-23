¿Quieres aprender de finanzas y ahorro? Este museo interactivo es el indicado

Nancy Chávez

23/11/2025 - 6:35 am

Una de las actividades que llama la atención es un videojuego llamado "Zombies come ahorros", también hay un recorrido que se puede hacer acompañando a un robot.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Museo Interactivo de Economía reabre sus puertas tras una renovación que ahora presenta nuevas salas, experiencias y talleres. El MIDE es más divertido e interactivo, todo para conectar con las nuevas generaciones y seguir cautivando a quienes ya gustaban de visitar este espacio. Aquí te contamos qué hay de nuevo.

Carlos Cruz Florencia, Director de Educación del MIDE. explicó a SinEmbargo que el museo está por cumplir 20 años por lo que el lenguaje, la tecnología y la forma de comunicarnos ha cambiado; ahora quienes visitan el museo son los hijos de aquellas personas que visitaron por primera vez al MIDE hace dos décadas.

"Quizás uno de los principales retos fue actualizar nuestro discurso museológico a este nuevo lenguaje. Los jóvenes de hoy están estrechamente vinculados a la tecnología, a las redes y a nuevas formas de aprender. En el MIDE hicimos un trabajo de investigación arduo para poder actualizar todo este contenido y llevarlo a un nuevo lenguaje que permita que siga siendo un lugar divertido, memorable, con rigor científico, pero actual a los públicos de hoy en día", dijo Carlos Cruz.

El MIDE reabrió sus puertas
El MIDE vivió una renovación para conectar con las nuevas generaciones. Fotos: Cortesía MIDE

Acercarse a los temas de economía

La directora del Museo Interactivo de Economía, Silvia Singer, destacó en entrevista para SinEmbargo, el trabajo de todo el equipo del MIDE.

"Desmitificar que la economía es sólo para economistas, que las finanzas son sólo para financieros y que las personas de la calle, nosotros, la gente de todos los días, no podemos en entender esos conceptos. Creo que esa es nuestra labor principal, que nos podemos acercar a este conocimiento en especial de una manera natural y lógica, descubrir qué tiene que ver con nosotros y que de refilón también animemos a nuestros visitantes a acercarse al conocimiento en general y entender que estudiar, saber de cosas, nos permite vivir mejor y yo espero que el MIDE pueda comunicar ese tipo de ideas".

El MIDE reabrió sus puertas
Desde su fundación en julio de 2006, el MIDE se convirtió en el primer museo interactivo del mundo dedicado a la economía. Fotos: Cortesía MIDE

¿Qué hay de nuevo en el MIDE?

De acuerdo con Carlos, hay novedades en el programa educativo, además cuentan con una actividad llamada "Plantas que cambiaron la economía" que permite conocer "cómo la economía ha transformado la naturaleza y cómo la naturaleza ha transformado la economía".

"En el piso de principios básicos tenemos la Ciudad del Ahorro, un espectáculo multimedia que invita a las personas a entrar en un ambiente inverosímil para poder entender qué es el ahorro y cómo llevarlo a cabo en el día a día. Tenemos toda una sala nueva de finanzas personales que el público nos ha pedido, la sala se llama 'Tu Yo del Futuro' y a lo largo de distintas experiencias, las personas pueden tomar decisiones vinculadas a planeación y a manejo del dinero", señaló  Carlos Cruz Florencia.

Las salas, ahora tienen colores vibrantes, software renovado, actividades y explicaciones que ayudan a comprender cada aspecto, ya sea el ahorro, la toma de decisiones, hasta conocer los procesos que hay detrás de un libro, por ejemplo.

El MIDE destaca en su renovación por:

  • Salas rediseñadas y actualizadas
  • Nuevas actividades como un recorrido con un robot para reflexionar acerca del trabajo y la tecnología; una divertida historia en la que hay que tomar decisiones y ver hacia donde lleva cada una, otra más para descubrir tu huella de carbono, entre otras.
  • Interacciones más dinámicas, significativas y memorables
  • Se destaca el valor patrimonial y la historia del edificio que alberga al MIDE.
  • Un nuevo módulo de informes para ofrecer atención más cálida y accesible.
  • Actualización de la imagen y logotipo del MIDE.
El MIDE reabrió sus puertas
Tranvía interactivo sobre las plantas que cambiaron la economía. Fotos: Cortesía MIDE

Inclusión Educativa

Otra innovación es el programa Inclusión Educativa MIDE que a través del patrocinio de diferentes empresas e instituciones, los estudiantes, familias y grupos en situación vulnerable podrán visitar el museo.

"Tenemos un programa muy importante que se llama Inclusión Educativa y cuyo propósito es justamente ese, el lograr que las personas que no pueden pagar 80 pesos en la taquilla -y hay muchas- también tengan acceso a lo que el museo brinda", contó Silvia Singer.

Y agregó: "Aprender un poquito de finanzas y un poquito de toma de decisiones, No importa cuáles sean tus ingresos, es muy importante, pero si tus ingresos son bajos, es más importante. Ahí tenemos que romper ese círculo vicioso de 'no puedo pagar la entrada, entonces no me entero'. No, el MIDE debe ser para todos y por eso yo los invito a que nos ayuden con el programa de Inclusión educativa".

El MIDE reabrió sus puertas
El MIDE tiene narrativas actualizadas y software renovado en todos los interactivos. Foto: Cortesía MIDE

¿Dónde y cuánto? 

El MIDE, ubicado en C. de Tacuba 17, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, estrena horario de atención de 9:00 a 17:00 horas. La entrada general tiene un costo de 160 pesos; el costo para los estudiantes, maestros e INAPAM es de 80 pesos. También se actualizaron las promociones, ampliando días y horarios: madrugadores MIDE 2x1: sábados y domingos, de 09:00 a 11:00 horas en taquilla; tardes con Pilón 2x1: martes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas en taquilla.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

