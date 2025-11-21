Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

20/11/2025 - 6:54 pm

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

La final de Miss Universo 2025 está por iniciar y aquí te decimos el horario, las opciones para verla en vivo y la forma oficial de votar por la mexicana Fátima Bosch.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La final de la edición número 74 de Miss Universo 2025 está por comenzar bajo el lema “The Power of Love”. En esta gala participan alrededor de 130 concursantes que buscan destacar frente al jurado y avanzar a las etapas decisivas para competir por la nueva corona internacional, entre ellas, la mexicana Fátima Bosch.

Si aún no conoces el horario exacto y las opciones para seguir la transmisión desde México, toma nota de los detalles para no perderte la ceremonia.

¿A qué hora ver la final de Miss Universo 2025?

La ceremonia está programada para el viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas, tiempo local, correspondiente al huso horario GMT+7 de Tailandia.

Sin embargo, para la audiencia en la Ciudad de México, la cobertura inicia hoy jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas, lo que permite seguir la final con antelación respecto a la sede del certamen. Este ajuste aplica de manera similar en la mayoría de los estados del país, sin variaciones significativas.

¿En donde ver el certamen?

Los espectadores cuentan con la mejor opción para ver la final. Se trata del canal oficial de Miss Universe en YouTube, donde el certamen se transmitirá en vivo sin costo para los usuarios desde dispositivos móviles, computadoras o televisiones.

Si aun no sabes cual es el canal, te lo compartimos a continuación: https://www.youtube.com/missuniverse.

Algunas cadenas de televisión abierta también trasmitirán el evento completamente en vivo con comentarioa de sus respectivos conductores.

¿Quién representa a México?

La representante de México es Fátima Bosch, quien se posiciona como una de las aspirantes con mayor visibilidad, luego de que enfrentará a uno de los directivos de la organización, Nawat Itsaragrisil, quien la insultó y la llamó "estúpida" por supuestamente negarse a promocionar al país anfitrión.

Derivado de esta controversia, el directivo fue sancionado y la mexicana se ganó la solidaridad de sus compañeras del certamen, así como la simpatía internacional.

Bosch nació en Tabasco y estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, complementando su formación en instituciones de Italia y Estados Unidos. La concursante ha compartido que su trayectoria académica estuvo marcada por retos relacionados con TDAH, dislexia e hiperactividad, además de episodios de bullying en su infancia.

La participante mexicana ganó La Flor Tabasco en 2018 y recibió su primera invitación para Miss Universe México en 2019, aunque decidió posponer su participación para concluir sus estudios. Años más tarde, regresó al certamen al coincidir con la visión actual de la organización, orientada al empoderamiento femenino.

¿Cómo votar por Fátima Bosch?

Quienes deseen apoyar a Fátima Bosch en la competencia pueden emitir su voto mediante la aplicación oficial de Miss Universe, disponible en App Store y Google Play. El sistema requiere que los usuarios creen una cuenta o ingresen con un perfil activo para acceder a la sección de votación.

Dentro de la aplicación, los seguidores deben buscar a México o seleccionar directamente a Fátima Bosch para otorgar su voto gratuito marcado con una estrella amarilla. La plataforma también permite adquirir paquetes adicionales para incrementar el apoyo durante el periodo habilitado por la organización.

Es fundamental que los usuarios utilicen únicamente la aplicación oficial y verifiquen que se encuentra actualizada, con el fin de garantizar que sus votos se registren correctamente. El proceso es sencillo y está diseñado para que cualquier persona pueda participar desde su dispositivo móvil.

La votación permanecerá activa por un tiempo limitado, por lo que se recomienda emitir el voto dentro de las fechas establecidas por Miss Universo. Cada usuario puede revisar las condiciones de participación dentro de la misma aplicación para evitar contratiempos.

