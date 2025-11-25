Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Deutsche Welle

25/11/2025 - 3:46 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Durante milenios, una población humana persistió en el centro del Cono Sur como una isla genética casi invisible, aislada biológicamente mientras desarrollaba culturas diversas.

Ciudad de México, 25 de noviembre (DW).- La región más meridional de Sudamérica fue, literalmente, uno de los últimos espacios del planeta en aparecer en el mapa humano.

De acuerdo con el Harvard Gazette, la evidencia más antigua de presencia en la región proviene del yacimiento arqueológico de Arroyo Seco, en la Pampa argentina, con alrededor de 14 mil años de antigüedad. Sin embargo, gran parte de su historia demográfica permanecía en sombras.

Antes de este trabajo, la reconstrucción genética del continente señalaba la presencia de tres grandes ramas poblacionales diferenciadas hace unos nueve mil años, asociadas al área andina, la región amazónica y la zona austral del Cono Sur. Pero ese panorama estaba basado en un número muy limitado de muestras, especialmente en el Cono Sur.

Un linaje desconocido en el mapa genético de Sudamérica

Ahora, un nuevo análisis del estudio publicado en Nature incrementa de forma significativa el número de genomas antiguos disponibles para el Cono Sur, ampliando el registro previo a una escala inédita.

Y sus resultados son sorprendentes. El estudio identifica un linaje no documentado previamente, originado hace unos ocho mil 500 años en el centro de Argentina, que continuó siendo la ascendencia predominante durante milenios.

En ese periodo, las comunidades de la región desarrollaron una diversidad cultural significativa pese a mostrar muy escasos indicios de intercambio genético con grupos vecinos.

El hallazgo, basado en el análisis de restos de 238 individuos indígenas que abarcan los últimos 10 mil años, revela un capítulo completamente nuevo en la historia del poblamiento americano.

"Hemos encontrado este nuevo linaje, un nuevo grupo de personas que no conocíamos antes, que ha persistido como el principal componente ancestral durante al menos los últimos ocho mil años hasta la actualidad", explicó Javier Maravall López, de la Universidad de Harvard y autor principal del estudio, al Harvard Gazette.

"Es un episodio importante de la historia del continente del que simplemente no éramos conscientes", agregó.

ADN antiguo revela ocho mil 500 años de aislamiento genético

Los investigadores analizaron dos millones de posiciones del genoma conocidas como polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), que varían entre los seres humanos.

En lugar de una mezcla entre las tres grandes poblaciones ya identificadas, emergió un linaje completamente nuevo y local, que se convirtió en la base genética predominante de la región.

Lo notable es que esta población, aunque experimentó importantes transformaciones culturales, climáticas y tecnológicas, mostró muy poca evidencia de mezcla genética durante milenios.

"La población es la misma", señaló a Science Rodrigo Nores, genetista del Conicet y coautor del estudio, al destacar que la diversidad de lenguas y objetos arqueológicos no se acompañó de señales claras de migraciones.

Incluso cuando, hace unos mil 300 años, se difundieron estilos cerámicos y lenguas desde la Amazonia hacia el centro de Argentina, no apareció una huella genética asociada, lo que cuestiona hipótesis previas basadas únicamente en la cultura material.

Diversidad cultural sin migraciones: el "archipiélago" argentino

En términos de dinámica social, los investigadores se enfrentan a una paradoja: una región culturalmente diversa, pero genéticamente homogénea.

Maravall López lo describe como un "archipiélago" de pueblos que, compartiendo una misma raíz genética, desarrollaron culturas y lenguas distintas mientras permanecían biológicamente aislados.

Ni siquiera una prolongada sequía entre seis mil y cuatro mil años atrás dejó una marca apreciable en esta población, con la que muchos argentinos actuales comparten parte de su ascendencia, según Science.

Uno de los genomas más antiguos corresponde a una mujer que vivió en las Pampas hace 10 mil años. Ya mostraba diferencias con las poblaciones de los Andes y la Amazonia, pero similitudes con los grupos que le sucedieron en el sur del continente.

Según David Reich, genetista de Harvard y autor del estudio, esto apunta a una expansión inicial rápida por América, seguida de largos periodos de estabilidad regional.

El hallazgo no sólo añade una capa nueva a la historia del poblamiento de Sudamérica, sino que también obliga a repensar algunos supuestos en torno a la migración, el cambio cultural y la resiliencia genética.

A diferencia de Europa o Asia, donde ciertos cambios culturales fueron acompañados de transformaciones genéticas importantes, aquí parece haber ocurrido lo contrario: la gente se quedó, adaptándose y transformándose sin que aparezcan señales claras de reemplazo genético.

Hallan rastros genéticos de un pueblo perdido en Sudamérica.
Durante milenios de innovación, la población del centro de Argentina mantuvo escaso contacto con otros grupos. Malacate de hueso de mil años. Foto: Museo de Antropología UNC

El aislamiento genético no parece explicarse por factores geográficos, ya que el territorio no presenta obstáculos naturales relevantes que limitaran el movimiento de poblaciones.

"No es que haya grandes barreras biogeográficas. La zona es básicamente una gran llanura", apuntó Ramiro Barberena, arqueólogo del Conicet.

Los investigadores esperan que estudios futuros revelen más detalles sobre estos antiguos americanos y permitan elaborar reconstrucciones más detalladas de la dinámica poblacional en el pasado, contribuyendo a una mejor comprensión de las formas de vida de estas sociedades antiguas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DW. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

La Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen.
2

"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
3

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
4

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
5

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.
6

Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

El Primer Ministro de Perú afirmó que no es posible irrumpir en la Embajada de México, con lo que contradice las declaraciones del Presidente José Jeri.
7

Primer Ministro de Perú contradice a Jerí; no es posible irrumpir en Embajada, afirma

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
8

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Delito cerrar carreteras, sin persecución: Sheinbaum.
9

"¿Para qué cerrar carreteras?": CSP sobre bloqueos; defiende proyecto de Ley de Aguas

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
10

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

La ONU alertó que los dos años de operaciones militares de Israel en Territorios Palestinos Ocupados dejaron a la economía palestina en "colapso casi total".
11

Israel borró 69 años de desarrollo en Gaza y dejó economía en colapso casi total: ONU

La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.
12

Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional
13

Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional; sostendrán una reunión privada

La Derecha Diario México
14

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

Marcha por el 25N
15

Marcha del 25N CdMx: ¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas por la protesta?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica móvil para los niños en Gaza
1

El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica para los niños en Gaza

La Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen.
2

"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.
3

Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
4

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La Secretaría de las Mujeres presentó los avances del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, que contempla la homologación del delito en todos los estados.
5

Plan Contra Abuso Sexual avanza en México; van por homologación de leyes en estados

Delito cerrar carreteras, sin persecución: Sheinbaum.
6

"¿Para qué cerrar carreteras?": CSP sobre bloqueos; defiende proyecto de Ley de Aguas

La ONU alertó que los dos años de operaciones militares de Israel en Territorios Palestinos Ocupados dejaron a la economía palestina en "colapso casi total".
7

Israel borró 69 años de desarrollo en Gaza y dejó economía en colapso casi total: ONU

Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional
8

Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional; sostendrán una reunión privada

El Primer Ministro de Perú afirmó que no es posible irrumpir en la Embajada de México, con lo que contradice las declaraciones del Presidente José Jeri.
9

Primer Ministro de Perú contradice a Jerí; no es posible irrumpir en Embajada, afirma

La Presidenta Sheinbaum firmó con todos los gobernadores y gobernadoras, así como Clara Brugada, el Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
10

Gorbernadorxs firman compromiso nacional para combatir violencia contra las mujeres

La Fiscalía de la CdMx vincula a proceso a dos imputados.
11

Juez de CdMx da prisión preventiva a 2 imputados por homicidio del actor Fede Dorcaz

Como resultado de la "Operación Caudal", autoridades del Edomex detuvieron a "El Maya", líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua.
12

Líder de "Los Mayas", banda dedicada al huachicoleo de agua, es detenido en el Edomex