¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Las plantaciones se encuentran en el Ejido Agua Bendita, dentro de un bosque templado de coníferas que sirve como laboratorio vivo para las y los estudiantes de Ciencias Forestales.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños cultivados sustentablemente, con el propósito de que, al concluir la festividad, puedan reincorporarse al entorno con la menor huella ambiental posible.

De acuerdo con esta casa de estudios, los ejemplares provienen de plantaciones forestales comerciales establecidas y manejadas técnicamente en el Ejido Agua Bendita, en Amanalco de Becerra, Estado de México (Edomex).

La colaboración con el ejido permite fortalecer capacidades locales, abrir espacios para prácticas preprofesionales e investigación, además de promover modelos replicables para comunidades forestales en todo el país.

Quienes adquieran un árbol navideño también podrán conocer el trabajo que implica la siembra y el cuidado del abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii), especie ampliamente apreciada por su forma cónica, su aroma fresco y su durabilidad en interiores.

El cuidado de esta especie arbórea implica una labor académica, científica y comunitaria coordinada, detrás de cada árbol navideño natural cultivado responsablemente para su comercialización.

La institución explicó que “a lo largo de su crecimiento, estos ejemplares capturan dióxido de carbono, generan ingresos para comunidades rurales y, una vez concluida la temporada, pueden reincorporarse al entorno sin dejar residuos de larga duración, reduciendo así la huella ambiental”.

Además, indicó que “su ciclo de crecimiento, de entre seis y ocho años, incluyó podas, monitoreo sanitario, control de malezas y manejo técnico, a fin de asegurar su calidad y sanidad”.

La UACh comentó que la venta de los ejemplares se ofrecerá en dos modalidades: árboles cortados y árboles en maceta.

Para árboles cortados los especialistas recomiendan:

Colocarlo lejos de fuentes directas de calor, como estufas, radiadores, chimeneas o luces muy calientes.

Optar por luces tipo LED.

Utilizar una base con depósito de agua y revisar diariamente el nivel.

Mantener agua en todo momento para reducir la deshidratación.

Evitar la exposición a corrientes de aire secas o directas.

Para los árboles en maceta se recomienda mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcamientos, y colocarlos en un sitio bien iluminado, pero sin exposición directa e intensa al sol.

La UACh aconseja llevar los árboles cortados a centros de acopio, donde pueden ser triturados para producir composta que posteriormente se utiliza en áreas verdes y proyectos de restauración de suelos.

En el caso de los árboles en maceta que se mantuvieron vivos, sugiere trasplantarlos en jardines o patios adecuados, o bien coordinarse con proyectos de reforestación urbana o periurbana, siempre que el sitio sea apto para la especie.

La expoventa se realizará en las instalaciones de la División de Ciencias Forestales (Dicifo) de esta casa de estudios, del 24 de noviembre al 13 de diciembre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.