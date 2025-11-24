¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Redacción/SinEmbargo

23/11/2025 - 10:44 pm

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La CdMx llama a reciclar árboles de Navidad y ganar una planta. Aquí te decimos cómo

Salud confirma 30 casos de miasis por gusano barrenador en humanos; ninguno es mortal

Sheinbaum pide al G20 1% del gasto militar para emplear a 6 millones en reforestación

Las plantaciones se encuentran en el Ejido Agua Bendita, dentro de un bosque templado de coníferas que sirve como laboratorio vivo para las y los estudiantes de Ciencias Forestales.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños cultivados sustentablemente, con el propósito de que, al concluir la festividad, puedan reincorporarse al entorno con la menor huella ambiental posible.

De acuerdo con esta casa de estudios, los ejemplares provienen de plantaciones forestales comerciales establecidas y manejadas técnicamente en el Ejido Agua Bendita, en Amanalco de Becerra, Estado de México (Edomex).

La colaboración con el ejido permite fortalecer capacidades locales, abrir espacios para prácticas preprofesionales e investigación, además de promover modelos replicables para comunidades forestales en todo el país.

Quienes adquieran un árbol navideño también podrán conocer el trabajo que implica la siembra y el cuidado del abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii), especie ampliamente apreciada por su forma cónica, su aroma fresco y su durabilidad en interiores.

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.
En el caso de los árboles en maceta, es preciso mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcamientos, y colocarlo en un sitio bien iluminado, pero sin sol directo intenso. Foto: UACh

El cuidado de esta especie arbórea implica una labor académica, científica y comunitaria coordinada, detrás de cada árbol navideño natural cultivado responsablemente para su comercialización.

La institución explicó que “a lo largo de su crecimiento, estos ejemplares capturan dióxido de carbono, generan ingresos para comunidades rurales y, una vez concluida la temporada, pueden reincorporarse al entorno sin dejar residuos de larga duración, reduciendo así la huella ambiental”.

Además, indicó que “su ciclo de crecimiento, de entre seis y ocho años, incluyó podas, monitoreo sanitario, control de malezas y manejo técnico, a fin de asegurar su calidad y sanidad”.

La UACh comentó que la venta de los ejemplares se ofrecerá en dos modalidades: árboles cortados y árboles en maceta.

Para árboles cortados los especialistas recomiendan:

  • Colocarlo lejos de fuentes directas de calor, como estufas, radiadores, chimeneas o luces muy calientes.
  • Optar por luces tipo LED.
  • Utilizar una base con depósito de agua y revisar diariamente el nivel.
  • Mantener agua en todo momento para reducir la deshidratación.
  • Evitar la exposición a corrientes de aire secas o directas.
La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.
Los árboles están trabajados con técnicas sustentables que, además, contribuyen a la economía rural. Foto: UACh

Para los árboles en maceta se recomienda mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcamientos, y colocarlos en un sitio bien iluminado, pero sin exposición directa e intensa al sol.

La UACh aconseja llevar los árboles cortados a centros de acopio, donde pueden ser triturados para producir composta que posteriormente se utiliza en áreas verdes y proyectos de restauración de suelos.

En el caso de los árboles en maceta que se mantuvieron vivos, sugiere trasplantarlos en jardines o patios adecuados, o bien coordinarse con proyectos de reforestación urbana o periurbana, siempre que el sitio sea apto para la especie.

La expoventa se realizará en las instalaciones de la División de Ciencias Forestales (Dicifo) de esta casa de estudios, del 24 de noviembre al 13 de diciembre, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

+ Sección

Galileo

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
1

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
2

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas

3

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

4

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y lesionados.
5

Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
6

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
7

La herencia impune de Javier Duarte: homicidios, secuestros, narco, desapariciones...

Elementos de la SSC de la CdMx detuvieron a un sujeto señalado por agredir con un cuchillo en el interior de una escuela a un profesor de educación física.
8

Maestro defiende a un menor y es acuchillado en la GAM; la SSC-CdMx detiene a agresor

Autoridades identificaron a Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de una célula del CJNG, como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
9

¿Quién es el “R1”, operador del CJNG acusado de ordenar el asesinato de Carlos Manzo?

Trump critica a Zelenski mientras su equipo impulsa plan de paz con Rusia.
10

Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

Coca-Cola se opone desde hace años a políticas a favor de la salud pública.
11

México es el país con más casos nuevos de diabetes por tomar refresco, revela estudio

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030
12

El PAN dice que no descarta a Salinas Pliego como su candidato presidencial para 2030

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
13

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

La Derecha Diario México
14

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.
15

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Derecha Diario México
1

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

Un evento convocado en el Monumento a la Revolución por el streamer Adriano Zendejas, también conocido "Maestro Shifu", terminó en un caos vial y lesionados.
2

Evento de "El Bogueto" y "Maestro Shifu" genera caos; deja 3 detenidos y 5 lesionados

El movimiento islamista palestino Hamás avisó que el alto al fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los constantes ataques israelíes en Gaza.
3

Israel viola alto al fuego en Gaza y mata a 24; Hamás urge mediación internacional

La Semarnat inauguró el día de ayer la temporada de hibernación de la mariposa monarca 2025-2026, en el Santuario Sierra Chincua, Angangueo, Michoacán.
4

México da inicio a la temporada de mariposa monarca y abre 5 santuarios al público

Trump critica a Zelenski mientras su equipo impulsa plan de paz con Rusia.
5

Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

El director de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Rafael Encarnación Ramírez, fue asesinado a balazos la tarde de ayer.
6

Rafael Encarnación, director de Desarrollo Rural guerrerense, es asesinado a balazos

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró este domingo que no tiene ninguna relación contractual con las empresas de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo.
7

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha gozado de múltiples privilegios en prisión, reveló el Fiscal Manuel Granados Quiroz en una audiencia.
8

La herencia impune de Javier Duarte: homicidios, secuestros, narco, desapariciones...

El Buque Escuela "Cuauhtémoc" atracó este domingo en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de independencia en el mar; fue recibido con alegría.
9

El "Cuauhtémoc" regresa a Veracruz para conmemorar 200 años de independencia marítima

10

Presidente de Perú amenaza con entrar a Embajada de México. “No me tiembla la mano”

Ante la petición de conservadores para que EU intervenga en México, Sheinbaum dijo que "no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno".
11

Sheinbaum: ”No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”

Transportistas anunciaron que este lunes 24 de noviembre llevarán a cabo un megabloqueo en al menos 20 estados para exigir a las autoridades mayor seguridad.
12

Transportistas preparan megabloqueo: Conoce cuándo y dónde para prevenir tus salidas